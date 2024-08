Adi Mutu a văzut mutarea care a împiedicat FCSB să bată pe Sparta Praga. „Cum a ieșit el, s-a simțit”

Adi Mutu a analizat rezultatul de egalitate dintre Sparta Praga și FCSB la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” a văzut mutarea prin care „roș-albaștrii” au scăpat victoria printre degete în preliminariile Ligii Campionilor.

și păstrează speranțe pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Adi Mutu i-a lăudat pe Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa și Darius Olaru pentru prestația din partida cu formația cehă.

„Briliantul” este de părere și că „roș-albaștrii” au scăpat victorie printre degete în momentul schimbării lui Darius Olaru. Acesta are doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului după ultima partidă din Liga Campionilor.

„A fost un joc bun din partea FCSB-ului, mi-a plăcut mult începutul reprizei a doua când au marcat. Puteau să mărească scorul la 2-0 cu mai multă atenție. În ultimele minute s-au retras puțin și puteau chiar să piardă acest meci.

Mi-a plăcut cum au interpretat tactic acest meci, mi-a plăcut atitudinea lor. Trebuie să remarcăm echipa, cu un plus pentru fundașii centrali și Olaru, care mi-a plăcut mult aseară. A avut o calmitate în joc pe care nu am mai văzut-o la el.

Cum a ieșit el, s-a simțit pentru că nimeni nu mai ținea de minge în față. Asta s-a văzut, el reușea să țină de minge, să lege jocul pe faza ofensivă. Cum a ieșit, lucrurile s-au schimbat și FCSB a început să sufere.

Au fost egalați, a venit și golul acela la care a fost fault clar. A fost un meci bun, care dă speranțe pentru ce urmează la București. Nu este ușor să joci la Sparta Praga, au o echipă bună, deși nu au prins cel mai bun meci al lor”, a spus Adi Mutu.

„Coman are mai multă calitate, însă Olaru are mai multă cantitate”

„Rămâne de văzut ce se va întâmpla la București, cred că va fi o altă partitură cu FCSB-ul care va ieși la joc, atunci o să vedem cum se va comporta Sparta. FCSB a închis jocul, faza defensivă au făcut-o aproape perfect, dar au suferit puțin pe mingi lungi, centrări.

Era normal, pentru că Sparta este o echipă puternică, cu gabarit și este normal să suferi acolo. Cu puțin mai mult noroc, FCSB putea să iasă victorioasă. Probabil că vor încerca să conducă jocul la București, vor încerca să atace mai mult, fiind împinși de un stadion plin.

Aseară am văzut un FCSB puternic, foarte bun pe contraatac. Olaru și Coman sunt doi jucători diferiți. Coman are mai multă calitate, însă Olaru are mai multă cantitate. Olaru se atacă și se apără pe parcursul meciului, e un 10 pe vechi.

Ceea ce a arătat aseară îl face pe Darius Olaru liderul FCSB-ului. Au jucat ca o echipă, atitudinea lor a fost bună cu Sparta Praga, altfel nu cred că rezistau. Rămâne de văzut dacă noi am prins o zi foarte bună sau ei au prins o zi foarte proastă.

Calificarea nu s-a jucat, să nu vă gândiți la lucrul ăsta. Puteam să facem 2-0, dar nu s-a întâmplat acest lucru și va fi greu la București”, a mai spus Mutu.

