Adi Mutu a vorbit despre transferul lui Mihnea Rădulescu de la Petrolul: “Dacă clubul are răbdare, va încasa mai mulți bani pe el”. Video

. La finalul partidei, antrenorul „găzarilor”, Adrian Mutu, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu, . „Briliantul” e de părere că echipa prahoveană ar putea obține mai mulți bani dacă fotbalistul va fi cedat mai târziu, nu în această perioadă de mercato, însă nu se va împotrivi în cazul în care conducerea va accepta vreo ofertă.

„A fost un test pentru cei tineri! Naționalele de tineret pot profita de jucătorii Petrolului”

„Astăzi a fost un test pentru copii, pentru că am avut foarte mulți copii în teren. Înafară de Paul, Mateiu și Stelică, care erau mai mari, am avut 7 jucători sub 21 în teren. Trebuie să le dăm și lor minute, pentru că unii dintre ei trebuie să apară în liga 1 și se pot ridica la nivelul în care să rămână în lotul pentru liga 1. A fost un test util.

Am suferit în prima repriză. Ei au câștigat o repriză, iar noi o repriză. S-a văzut diferența în prima repriză, dar în a doua am reușit să facem un joc bun. Sunt copii de mare talent, iar naționalele U21 și U20 pot să profite de acest lucru.

Sunt niște copii cuminți, noi am trăit alte vremuri. Ei sunt mai atrași de ce înseamnă social, tehnologie în general, față de cum eram noi, dar asta este viața. Vor, aleargă, iar asta este cel mai important. Le-am spus să joace cu curaj, cu personalitate, pentru că asta se cere.

„Nu mă voi împotrivi în cazul unei oferte! Petrolul poate obține mai mulți bani dacă îl va vinde mai târziu pe Mihnea Rădulescu”

M-am întâlnit și cu Cannavaro. Noi ne-am mai văzut, vorbim des la telefon. Am vorbit despre noua mea aventură, și a mea, dar și a lui. El e acum la Dinamo Zagreb și i-am urat succes.

Este situația care este, știți care este situația. Eu am spus clubului că sunt aici pentru a antrena Petrolul. Dacă vine o ofertă importantă pentru club, nu mă opun în niciun fel, pentru că știu care este situația.

Nu e vorba de salvat clubul. În momentul de față, Petrolul este un club care vrea să se mențină stabil, în liga 1, și să producă talente care să meargă mai departe. Mihnea este un jucător pe care și Mircea Lucescu îl apreciază, l-a remarcat în primul meci.

Sper și cred că în viitor poate să ajungă la un nivel mult mai bun și valoarea lui va crește automat. Dacă clubul are răbdare, poate pe viitor va încasa mai mulți bani pe acest jucător.

„Dan Șucu a reușit cea mai tare mutare din toate timpurile! Sper ca investitorii să vină aproape de echipă”

Am vorbit în altă parte (n.r – ) despre achiziția făcută de Dan Șucu, iar restul au preluat. Este un lucru benefic pentru tot fotbalul nostru. Este o bombă, cea mai tare mutare din toate timpurile, pentru că un român ajunge să dețină un club de Seria A. Dacă ne gândeam acum 20, 30 de ani, probabil că era ceva la care nu ne-am fi gândit.

Acest lucru poate deschide porțile și altor oameni de afaceri importanți. Îi urez succes și sper să facă treabă. Lucrurile sunt la alt nivel, cheltuielile mai mari, cerințele mai mari, pentru că Genoa este cel mai vechi club din Itașia. Va avea nevoie de succes, așa că îi urez baftă multă și sper să îi meargă bine.

Eu sunt doar antrenor în acest moment la Petrolul, nu pot aduce sponsori. Dacă numele meu ar putea face asta, înseamnă că ar fi ajutat foarte mult clubul. Așteptăm și sperăm, pentru că Petrolul este o echipă foarte iubită în Prahova, care este un județ foarte bogat, așa că așteptăm cât mai mulți oameni lângă noi”, a spus Adrian Mutu după meciul amical cu CSKA 1948 Sofia.

Adrian Mutu, declarații după meciul amical din Antalya

Paul Papp, motivat de prezența lui Adrian Mutu în vestiar

Paul Papp a vorbit la finalul partidei amicale cu CSKA 1948 Sofia. Experimentatul fundaș a recunoscut că prezența lui Adrian Mutu în vestiar cântărește mult și îl face să fie mult mai activ cu jucătorii tineri. În vârstă de 35 de ani, Papp nu se gândește la retragere și e focusat pe meciurile din Superligă.

„E greu și frumos în cantonament. E normal să vorbesc, pentru că văd jocul din spate și încerc să îmi ajut colegii. Eu nu sunt bătrân, am doar 35 de ani. Sunt alții pe la 38, 37, deci sunt încă tinerel. O să mai joc cât o să mă mai țină picioarele. Am foarte mare grijă de mine și sper să fac ceea ce îmi place cât mai mult.

Ne responsabilizează pe toți Adrian Mutu și ne motivează în același timp. Noi, cei cu experiență, încercăm să ajutăm cu ce putem noi. Cred că toți suntem egali la echipă, la Petrolul. Suntem o mare familie și doar așa am avut rezultate. Nu avem vedete în echipă și nu cred că am avea nevoie. Suntem o familie cu greutăți, dar întotdeauna o familie cu greutăți este unită și puternică.

Nu vreau să mă gândesc încă la play-off, mă gândesc doar la meciul cu Oțelul Galați, care este extrem de important. E un meci greu, cu o echipă care a demonstrat în ultimii 2 ani că este o echipă puternică. Deși le-a plecat antrenorul, a venit în locul acestuia un alt antrenor cu calitate, care a demonstrat la Dinamo, când i-a promovat. Cred că vom avea un meci foarte, foarte greu”, a declarat Paul Papp.

Paul Papp nu se gândește la retragere și vrea să joace cu Oțelul Galați