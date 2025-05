Adi Mutu acuză conducerea Petrolului de „manevre”: „Marele ploieștean a plecat după 3 zile! L-au păcălit!”. Toate culisele „scandalului Irobiso”

Adi Mutu i-a „înțepat” pe cei de la Petrolul Ploiești după ce , în condițiile în care abia venise pe „Ilie Oană”.

Adi Mutu, reacție dură după ce Petrolul a rămas fără antrenor la 3 zile după ce numise un tehnician: „Știm toți de ce a plecat”

Adrian Mutu a fost ironic după ce Mehmet Topal a avut un conflict cu Ciprian Panait, iar românul care deține licența PRO a decis să renunțe la funcție: „La Petrolul a plecat antrenorul după 3 zile, 2 zile, într-o zi! Păi nu s-a întâmplat așa? A venit marele ploieștean, prietenul meu, și după meci a plecat”.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Petrolului a spus lucrurilor pe nume: „Cred că știm toți de ce a plecat. Când dai antrenorul afară de ce beneficiezi atunci când ai pe bancă un antrenor fără licență? 30 de zile de scutire. Am plecat eu a avut 30 de zile, a venit ăsta, are încă 30 de zile.

Nu știu dacă au păcălit sau a fost manevră, dar acuma Topal poate să stea până la sfârșitul sezonului fără licență”, a mai punctat „Briliantul” la emisiunea „Don Mutu”.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu comentează și ultimul scandal de la Petrolul: „Asta îi deranjează cel mai tare”

: „Galeria Petrolului are ceva cu Irobiso și e justificat pentru că el nu dă goluri și a ratat de multe ori. Și bineînțeles ceea ce îi deranjează cel mai tare, și a fost asta și când eram eu acolo, e că răspunde oamenilor”.

Adrian Mutu știe de ce atacantul a intrat în conflict cu suporterii ploieșteni: „Irobiso e un băiat care nu acceptă anumite critici. Te duci la galerie, câteodată te aplaudă, probabil are prea multă personalitate, că de-aia răspunde, nu? S-a întâmplat și cu mine la meciul de la Sibiu și de la Iași, unde Irobiso a avut niște ocazii mari, dar nu mai mari decât asta din ultima secundă cu Farul. Asta a fost imensă”.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Petrolului consideră că „găzarii” au o problemă: „Și în momentul ăsta la Petrolul dacă Gicu Grozav nu dă gol e greu să mai dea ceilalți. Adică dau sporadic, chiar dacă a fost și 4-0 ăsta cu Buzăul. Tot Gicu a dat două goluri și dup-aia a ieșit Keita care nu marcase deloc și la fel și Vali Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Deci o echipă nu poate să stea numai în Gicu Grozav, care să dea gol. Numărul 9, atacantul Irobiso, a făcut și meciuri în care a jucat pentru echipă, chiar dacă n-a marcat a avut și lucruri bune, dar în timpul unui sezon să ai 2-3 goluri e foarte puțin”.

Mesaj pentru Christian Irobiso: „Atitudinea lui deranjează”

Adrian Mutu consideră că Irobiso îi irită pe suporteri: „Probabil galeria asta i-a spus și el a răspuns de mai multe ori. Atitudinea lui deranjează și probabil acuma a fost picătura care a umplut paharul.

Eu am plecat pentru că am simțit că e bine pentru mine și pentru Petrolul. Eu am o relație bună și cu galeria și cu conducerea. Și-acuma mai vorbim la telefon din când în când. Aici sunt lucruri care se duc peste. Asta e picătura care a umplut paharul”.

Petrolul a căzut pe locul 9 în SuperLiga și are din nou emoții, fiind la doar 3 puncte de locurile de baraj: „Un gol și un punct luat cu Farul îi lăsa la 4 puncte în spate. Așa, ai intrat din nou în vria asta. Ti-am spus în play-off sau în play-out două victorii sau două înfrângeri te duc. Nu știi ce fac celelalte fiind așa de strâns, riști să fii un loc de baraj.

Eu cred că Petrolul după sezonul pe care l-a avut nu merită lucrul ăsta. Cum și Sepsi, având 22 de puncte poate să facă 28 de puncte și se duce acolo sus dacă celelalte nu se mișcă bine. Dacă Petrolul pierde următoarele două meciuri, îi egalează la puncte”.

Adrian Mutu, nemulțumit și de echipa care l-a lansat în fotbal: „Te îneci ca țiganul la mal”

Adrian Mutu mai dă ca exemplu pe FC Argeș: „Și atunci bineînțeles că toată lumea stă cu o temere. Trebuie să stai concentrat până la sfârșit și să faci tot ce e posibil ca să rămâi concentrat. Mă uitam și la Liga 2 la FC Argeș, care a venit după o perioadă extraordinară și au pierdut la Metaloglobus. Sunt aproape, dar era și matematic.

Plecau și mai devreme în vacanță, intrau și alți jucători și pregăteau sezonul următor mai bine, să vadă și ce jucători mai au în lot, nu doar cei care au jucat cel mai mult. Și mă uitam și la declarația lui Bogdan Andone, care și-a apărat jucătorii, dar ca antrenor ești așa:

Bă, ai făcut 10 victorii, nu știu, multe victorii în ultimul timp, ai ajuns acolo, cred că a intrat pe locul 6 în play-off și s-a dus până aproape de locul 2. Te îneci ca țiganul la mal. Bine, ei n-o să se înece, dar mergi până la sfârșit”.