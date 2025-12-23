Adi Mutu, amintiri de la golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Ne-au rupt ăia!”

ADVERTISEMENT

Adi Mutu a retrăit la FANATIK momentul inedit din partida Celta Vigo – FC Argeș 7-0, din 29 septembrie 1998, care a rămas în istoria fotbalului românesc drept golul fantomă al „Briliantului” din preliminariile Cupei UEFA.

Amintirile lui Adi Mutu despre golul fantomă din meciul cu Celta Vigo

Horia Ivanovici a povestit amuzat cum comentatorul Ilie Dobre nu a mai apucat să transmită la radio că golul lui Mutu a fost anulat, iar în țară microbiștii au rămas cu impresia că FC Argeș a marcat totuși golul de onoare.

„Apropo de goluri, știi că ai avut un gol fantomă în Cupa UEFA? Ilie Dobre nu a văzut faza și pe transmisiunea radio a rămas cum s-a terminat meciul. Că Mutu a marcat singurul gol al piteștenilor (Adi Mutu: L-am dat, dar a fost ofsaid).

Da, l-ați dat, dar Ilie Dobre nu a mai anunțat că golul nu s-a pus. Toată țara a rămas cu ideea că totuși am dat și noi un gol. Dar, de fapt, s-a terminat 7-0”, a povestit Horia Ivanovici.

Mutu, poveste fabuloasă cu Remus Gâlmencea și Silviu Dumitrescu

La rândul său, Mutu a povestit un dialog fabulos între antrenorul Silviu Dumitrescu și fostul fundaș Remus Gâlmencea: „Când am venit în țară cineva mi-a zis 6-1 în loc de 7-0. Nu erau meciurile televizate ca acum. Și când am venit mi s-a spus: ‘bravo, bă, ai dat gol cu Celta Vigo’. ‘Ce gol am dat, mă?‘. Îmi spunea că s-a terminat 6-1, s-a bucurat Ilie Dobre vreo 20, 30 de secunde.

Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Pe dracu, s-a terminat 7-0. Ne-au rupt ăia! Ne-au bătut de ne-au dat cu terenul în cap. Dar nu știi faza cea mai tare cu Remus Gâlmencea? (n.r.- către Horia Ivanovici). Era Penev vârf, bulgarul acela de picior stâng.

Ne ducem acolo. Aproape de începutul meciului era 3-0 la un moment dat sau la pauză, nu mai știu cum a fost. A dat Penev trei goluri. Și, apoi, nea‘ Silviu Dumitrescu i-a zis lui Gîlmencea: ‘băi, Gâlmă, ține-l, mă, mai bine. Marchează-l mai bine, că ne omoară ăsta, a dat trei goluri‘. Și i-a zis: ‘bre, nea Silviule, în afară de trei goluri nu a făcut nimic‘”, și-a amintit Adi Mutu la FANATIK.