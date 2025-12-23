Sport

Adi Mutu, amintiri de la golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Ne-au rupt ăia!”

Adi Mutu și-a amintit la Fanatik de golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ne-au rupt ăia!”
Emanoil Ursache
23.12.2025 | 11:35
Adi Mutu amintiri de la golul fantoma marcat in meciul cu Celta Vigo Ilie Dobre nu a vazut ca sa anulat Neau rupt aia
EXCLUSIV FANATIK
Golul fantomă al lui Adrian Mutu! Povestea incredibilă spusă de „Briliant” după Celta Vigo - Argeș / Foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Adi Mutu a retrăit la FANATIK momentul inedit din partida Celta Vigo – FC Argeș 7-0, din 29 septembrie 1998, care a rămas în istoria fotbalului românesc drept golul fantomă al „Briliantului” din preliminariile Cupei UEFA.

Amintirile lui Adi Mutu despre golul fantomă din meciul cu Celta Vigo

Horia Ivanovici a povestit amuzat cum comentatorul Ilie Dobre nu a mai apucat să transmită la radio că golul lui Mutu a fost anulat, iar în țară microbiștii au rămas cu impresia că FC Argeș a marcat totuși golul de onoare.

ADVERTISEMENT

„Apropo de goluri, știi că ai avut un gol fantomă în Cupa UEFA? Ilie Dobre nu a văzut faza și pe transmisiunea radio a rămas cum s-a terminat meciul. Că Mutu a marcat singurul gol al piteștenilor (Adi Mutu: L-am dat, dar a fost ofsaid).

Da, l-ați dat, dar Ilie Dobre nu a mai anunțat că golul nu s-a pus. Toată țara a rămas cu ideea că totuși am dat și noi un gol. Dar, de fapt, s-a terminat 7-0”, a povestit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Digi24.ro
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”

Mutu, poveste fabuloasă cu Remus Gâlmencea și Silviu Dumitrescu

La rândul său, Mutu a povestit un dialog fabulos între antrenorul Silviu Dumitrescu și fostul fundaș Remus Gâlmencea: „Când am venit în țară cineva mi-a zis 6-1 în loc de 7-0. Nu erau meciurile televizate ca acum. Și când am venit mi s-a spus: ‘bravo, bă, ai dat gol cu Celta Vigo’. ‘Ce gol am dat, mă?‘. Îmi spunea că s-a terminat 6-1, s-a bucurat Ilie Dobre vreo 20, 30 de secunde.

ADVERTISEMENT
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat
Digisport.ro
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit

Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Pe dracu, s-a terminat 7-0. Ne-au rupt ăia! Ne-au bătut de ne-au dat cu terenul în cap. Dar nu știi faza cea mai tare cu Remus Gâlmencea? (n.r.- către Horia Ivanovici). Era Penev vârf, bulgarul acela de picior stâng.

Ne ducem acolo. Aproape de începutul meciului era 3-0 la un moment dat sau la pauză, nu mai știu cum a fost. A dat Penev trei goluri. Și, apoi, nea‘ Silviu Dumitrescu i-a zis lui Gîlmencea: ‘băi, Gâlmă, ține-l, mă, mai bine. Marchează-l mai bine, că ne omoară ăsta, a dat trei goluri‘. Și i-a zis: ‘bre, nea Silviule, în afară de trei goluri nu a făcut nimic‘”, și-a amintit Adi Mutu la FANATIK.

ADVERTISEMENT
Fostul internaţional al României surprinde: „Mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia, nu...
Fanatik
Fostul internaţional al României surprinde: „Mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia, nu cu Turcia! Aia e adevărata finală”
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din...
Fanatik
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
Andrei Vlad schimbă din nou echipa! Fostul portar de la FCSB nu a...
Fanatik
Andrei Vlad schimbă din nou echipa! Fostul portar de la FCSB nu a reușit nici în Kazahstan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Emanoil Ursache
Emanoil Ursache
Emanoil Ursache este redactor pe zona de Sport la Fanatik, de la începutul lunii octombrie, A mai lucrat în trecut pentru Evenimentul zilei, România Liberă, Orange Sport, Prima Sport și GSP.
Parteneri
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea...
iamsport.ro
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea Sandu l-ar fi avertizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!