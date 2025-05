Adi Mutu, amintiri după 25 de ani de la un scandal uriaș cu Materazzi: „L-am scos pe targă! Roșu direct”

Adrian Mutu a avut o carieră de fotbalist impresionantă în care a acumulat multe momente deosebite și povești inedite. Recent, „Briliantul” a dezvăluit un moment extrem de dur pe care l-a avut cu italianul Marco Materazzi,

Adrian Mutu, jucător cu personalitate încă din tinerețe, nu se lăsa ușor intimidat de coloșii din fotbalul italian. Într-un meci contra lui Inter, românul, atacant la Verona atunci, a avut parte de un moment dur contra lui Marco Materazzi,

În direct la „DON Mutu”, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Adrian Mutu cum erau duelurile în fotbal și ce însemna să te impui. „Briliantul” a povestit ulterior cum s-a contrat pe teren cu Materazzi.

„Trebuie să știi să duci aceste lucruri”

„Ai trebui vreodată să arăți că ai curaj? Știi cum e cu cei bătrâni, se mai dau la tineri, să arate că sunt șefi”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Se pot da la tine pe teren, în timpul antrenamentului. O intrare mai dură, mai bărbătească. Trebuie să știi să duci aceste lucruri”, a replicat Adrian Mutu.

„Dacă mă prindea cred că îmi rupea picioarele”

„A trebuit să pui pe cineva la punct?”, a întrebat ulterior moderatorul. „De multe ori, în Italia mai ales. Și la antrenamente, și în meciuri.

În iunie, la Sports Festival, mă întâlnesc cu Materazzi. Păi cu el am avut niște lupte… Dacă mă prindea cred că îmi rupea picioarele. Aveam 21 de ani. Se ducea o minge în aut, alergam după ea să o prind să dau direct centrare să nu mai stau să bat aut. Eu eram la Verona, el era la Inter.

„În momentul ăla a trecut Materazzi pe sub mine, prin alunecare, de la spate”

Ne ciondănisem noi, mă amenința că îmi rupe picioarele, eu tot săream la cap contra lui. Am pus piciorul pe minge, și am sărit puțin să mă întorc repede. În momentul ăla a trecut Materazzi pe sub mine, prin alunecare, de la spate.

M-a atins puțin pe picioare. A zis că mă rupe. El fiind mare, tot ținea mingea la el să vin după el. Când a primit-o lateral, m-am dus cu ambele picioare și l-am lovit sus. Direct roșu și două etape. M-am dus direct, a ieșit pe targă.

El înafara terenului e un băiat super ok, un om extraordinar. Dar în teren… eram precum Marius Lăcătuș. În afara terenului, pâinea lui Dumnezeu, pe teren se transforma…”, a spus Adrian Mutu la „DON Mutu”.