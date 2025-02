Adi Mutu, analiză la sânge a luptei dure pentru play-off între Petrolul, Rapid și Sepsi: „Prima șansă!”

Înaintea etapei 27, , este la două puncte de Rapid, ultimul loc de play-off, și la egalitate de puncte cu Sepsi, poziția a 7-a. Pentru locul 6 se va da o luptă crâncenă între cele 3 formații, iar programul ploieștenilor ar putea să îi ajute la îndeplinirea acestui obiectiv.

Adi Mutu, analiză la sânge a luptei dure pentru play-off între Petrolul, Rapid și Sepsi

În lupta la pentru ultimul loc din play-off, ocupat de Rapid, se va duela direct cu UTA, CFR Cluj, Poli Iași și Sepsi, cea de-a 3-a formație care va da totul pentru același obiectiv ca al “giuleștenilor” și ploieștenilor.

Pentru “lupii galbeni”, meciul direct cu Sepsi acasă, dar și parcursul până la ultima rundă din sezonul regular, poate reprezenta un avantaj în cursa pentru locul 6.

Dificultățile pentru elevii sunt reprezentate de meciul cu CFR și deplasările lungi la Cluj și Iași. În rest, “Briliantul” se arată optimist cu privire la lupta cu Sepsi și Rapid. Însă, acesta va da un verdict cu privire la șansele pentru play-off după meciul cu UTA.

“Rapid are prima șansă!”

“Depinde din ce unghi te uiți la acest program. În general dacă te uiți la clasament este o bătălie peste tot. În ceea ce mă privește, este o luptă strânsă între noi, Sepsi și Rapid.

Rapid pleacă cu prima șansă, pentru că are 2 puncte în plus și au un program la fel de dificil ca și al nostru, nimic nu mai e ușor în ziua de azi. Avem UTA, care e o echipă periculoasă și care joacă un fotbal bun.

Trecem la CFR, echipa de pe primul loc acum, apoi mergem la Iași în fața unei echipe care e în căutare de puncte. Ținând cont că o să avem două deplasări lungi la Cluj și la Iași, nu știu ce să spun.

Sepsi are un program similar cu al nostru și va juca cu două dintre echipele cu care jucăm și noi, până să ne întâlnească pe noi în ultima etapă. E o luptă intensă și se va duce până în ultima etapă a campionatului regular.

Adi Mutu, despre campionatul românesc din acest sezon: “Este unul puternic”

Anul acesta e un campionat puternic, o luptă strânsă și cred că este cel mai dificil de când s-a înființat sistemul cu play-off și play-out. Echipele și-au împărțit punctele, de aceea avem și lupta aceasta peste tot.

De săptămâna viitoare am să pot da un răspuns legat de prinderea play-off-ului sau nu. Meciul cu UTA va fi unul decisiv pentru noi. Cred că ne arată unde vom fi.

În cazul unei victorii, ne vom lupta cu șanse reale. În cazul unui rezultat mai puțin favorabil vom pierde teren și va fi greu de recuperat după. Meciul cu UTA o să fie foarte important pentru noi.

Am avut o săptămână grea și am ieșit destul de bine, dar meciul cu UTA devine decisiv. Nu am ce să fac, asta e meseria noastră și în momentul acesta ne găsim în poziția asta.

Nu este nici din cauza mea și cred că mai mult din cauza Rapidului situația asta. Pentru că ei trebuiau să își ia punctele mai devreme și să nu aibă problemele astea”, a spus Adi Mutu la DON MUTU.

Adrian Mutu, despre lupta pentru ultimul loc din play-off