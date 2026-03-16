Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre lupta la titlu după ce a văzut primele două meciuri de play-off din SuperLiga. Cine este favorită în opinia „Briliantului”
Cristian Măciucă
16.03.2026 | 19:47
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu știe cine are cele mai mari șanse să câștige titlul în acest sezon, primul fără FCSB în play-off. Deși Universitatea Craiova era văzută de marii specialiști drept principala favorită la campionat, „Briliantul” a venit cu alt scenariu.

Cine e favorita la titlu după părerea lui Adrian Mutu

Până acum s-au jucat doar două meciuri din play-off și Universitatea Craiova deja a pierdut fotoliul de lider. Oltenii au fost învinși de FC Argeș, acasă, scor 0-1. Pe locul 1 trecut Rapid, după victoria cu Dinamo, scor 3-2. Din runda cu numărul 1 mai e de jucat U Cluj – CFR Cluj (luni, 16 martie, ora 20:30), o partidă pe care Adrian Mutu o așteaptă cu mare interes.

(n.r. – Cine se va impune și va lua titlul? Surpriză că a bătut Rapid?) Eu, sincer, înainte de meci, am zis 1-1 sau 2-2. Sau dacă va câștiga o echipă, va câștiga nu că dovedește mai bună. Poate întâmplare și puțin noroc. Meciul a fost unul echilibrat. Nu a arătat o echipă ca fiind mai valoroasă ca cealaltă. Asta clar. A fost un meci echilibrat și s-a întâmplat să fie golul care a fost.

Eu cred că totuși ceva în plus are U Craiova. Mă refer la nivel calitativ. Dar eu nu aș uita-o pe CFR Cluj, care merge pe blat. Nu prea se vorbește de ea. Dar eu cred că CFR, în acest moment, alături de U Craiova, e echipa care are cele mai mari șanse să câștige titlul”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De când n-a mai luat titlul CFR Cluj

CFR Cluj este cea mai de succes echipă din România de după anul 2000. Ardelenii au cucerit nu mai puțin de 8 titluri de campioană! Echipa antrenată acum de Daniel Pancu nu a mai terminat însă în fruntea ierarhiei din sezonul 2021-2022. La CFR Cluj a fost antrenor și Adrian Mutu. „Briliantul” n-a rezistat însă decât 11 meciuri, în perioada 24 ianuarie 2024 – 3 aprilie 2024.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
