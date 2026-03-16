Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv

Adrian Mutu știe cine are cele mai mari șanse să câștige titlul în acest sezon, primul fără FCSB în play-off. Deși Universitatea Craiova era văzută de marii specialiști drept principala favorită la campionat, „Briliantul” a venit cu alt scenariu.

Cine e favorita la titlu după părerea lui Adrian Mutu

Până acum s-au jucat doar două meciuri din play-off și Universitatea Craiova deja a pierdut fotoliul de lider. O Pe locul 1 trecut Rapid, după victoria cu Dinamo, scor 3-2. Din runda cu numărul 1 mai e de jucat o partidă pe care Adrian Mutu o așteaptă cu mare interes.

„(n.r. – Cine se va impune și va lua titlul? Surpriză că a bătut Rapid?) Eu, sincer, înainte de meci, am zis 1-1 sau 2-2. Sau dacă va câștiga o echipă, va câștiga nu că dovedește mai bună. Poate întâmplare și puțin noroc. Meciul a fost unul echilibrat. Nu a arătat o echipă ca fiind mai valoroasă ca cealaltă. Asta clar. A fost un meci echilibrat și s-a întâmplat să fie golul care a fost.

Eu cred că totuși ceva în plus are U Craiova. Mă refer la nivel calitativ. Dar eu nu aș uita-o pe CFR Cluj, care merge pe blat. Nu prea se vorbește de ea. Dar eu cred că CFR, în acest moment, alături de U Craiova, e echipa care are cele mai mari șanse să câștige titlul”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De când n-a mai luat titlul CFR Cluj

CFR Cluj este cea mai de succes echipă din România de după anul 2000. Ardelenii au cucerit nu mai puțin de 8 titluri de campioană! Echipa antrenată acum de Daniel Pancu nu a mai terminat însă în fruntea ierarhiei din sezonul 2021-2022. La CFR Cluj a fost antrenor și Adrian Mutu. „Briliantul” n-a rezistat însă decât 11 meciuri, în perioada 24 ianuarie 2024 – 3 aprilie 2024.

