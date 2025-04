Adi Mutu are răspunsul prăbușirii lui Dennis Man: „Nu reușește să ducă ritmul! Pretențiile sunt mult mai mari acum”

Dennis Man, , pare că nu se mai regăsește în acest final de sezon, deși începuse stagiunea foarte bine. Adrian Mutu l-a analizat pe tânărul internațional român și a spus ce se întâmplă cu el.

Adrian Mutu știe ce se întâmplă în prezent cu Dennis Man

Dennis Man trece printr-o perioadă dificilă, , antrenorul său. Fotbalistul celor de la Parma are prestații din ce în ce mai dezamăgitoare.

În direct la „DON Mutu”, moderatorul Horia Ivanovici și-a dorit să afle părerea lui Adrian Mutu despre situația lui Dennis Man, unul dintre cei mai talentați și promițători fotbaliști români din ultimii ani.

„Toată lumea îl lăuda, tu ai fost foarte rezervat”

„Adi, de ce s-a prăbușit Man?”, a întrebat inițial moderatorul Horia Ivanovici.„De ce s-a prăbușit Man? Nu știu!”, a fost primul răspuns oferit de Adrian Mutu.

„Nu, părerea ta. Pentru că eu mi-aduc aminte. Fii atent, Adi. Eu mi-aduc aminte. Acum câteva luni când toată lumea îl lăuda, tu ai fost foarte rezervat. Ai spus hai să mai vedem”, a precizat ulterior moderatorul.

„Pretențiile sunt mult mai mari acum de la Man”

„Nu, am spus, haideți să vedem, mi-aduc aminte exact discuția. Am spus așa, un jucător în lume super star sau tot ce spunea atunci, eu știu că așa, atunci când duce mai mult de un sezon, când duce câteva sezoane la un nivel mare. Exact de asta vorbeam. Și am spus, Man are câteva luni în Serie B și un început foarte bun în Serie A, pentru că era la începutul campionatului atunci.

Uite că în momentul ăsta Man n-a reușit să ducă ritmul cu care ne obișnuise el, pentru că exact de asta vorbeam și atunci și spuneam că pretențiile sunt mult mai mari acum de la Man, adică nu mai văd, mai faci pași și tu dai și tu un gol. Acum, la fiecare meci trebuie să fie decisiv. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat și de ceva, vreo două luni, trei, cred, Man este într-un con de umbră.

„Poate să-și revină!”

Eu cred că de ce s-a întâmplat lucrul ăsta e pentru lipsa de încredere sau încrederea pe care a pierdut-o Man în propriile forțe. Aici eu cred că Chivu are de muncă nu la nivel tehnic, fizic, pentru că… Man este foarte bine. La nivel mental trebuie să-l creeze Cristi și să-l readucă să evolueze așa cum a obișnuit”, a explicat Adrian Mutu.

„Din păcate, predicția ta a fost corectă din păcate cu Man”, a mai spus Horia Ivanovici. „Poate să-și revină Horia. Aici nu depinde doar de chipul, depinde cel mai mult de Man!”, a mai spus Adrian Mutu la emisiunea „DON Mutu”.