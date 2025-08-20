Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu cere transferuri la Rapid. „Trebuie să facă o infuzie de calitate”. Ce spune despre Baroan

Adrian Mutu s-a pronunțat cu privire la lotul Rapidului. Cum l-a caracterizat „Briliantul” pe atacantul francez Antoine Baroan
20.08.2025 | 11:14
Adrian Mutu e de părere că Rapid mai are nevoie de transferuri pentru a fi implicată în lupta pentru titlu. FOTO: colaj Fanatik

Rapid a reușit să „smulgă” o remiză din derby-ul cu FCSB, după „dubla” lui Elvir Koljic din ultimele minute, însă jocul prestat de giuleșteni pe Arena Naţională nu a fost deloc convingător. Adrian Mutu a analizat lotul celor de la Rapid la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu cere transferuri la Rapid

Adrian Mutu e de părere că Rapid mai are nevoie de jucători pentru a se implica în lupta la titlu. Golgheterul all-time al naționalei a vorbit și despre noul atacant al giuleștenilor, Antoine Baroan, care s-a remarcat în meciul cu FC Botoșani, în care a înscris o „dublă”. „În momentul de față, Rapid nu mi se pare echipă de titlu.

Eu cred că ar trebui să intervină puțin, mai e timp încă, dar și în decembrie, să facă o infuzie de calitate mai mare în rândul colectivului pe care îl are în momentul actual. Eu cred că Baroan nu e încă la nivelul la care Rapidul și-l dorește. Nu au un jucător care poate să facă diferența în momente în care jocul e închis.

Nu au pe nimeni care poate să facă acest lucru. Ca să câștige, o echipă trebuie să aibă în primul rând un atacant care dă peste 10-15 goluri și jucători care, în anumite momente, îți fac diferența, iau acțiuni pe cont propriu și rezolvă meciul.

(n.r. Rapidul nu are în acest moment un astfel de atacant) Nu are. Meciul cu FCSB a fost cam cel mai greu de până acum, au avut un început de campionat favorabil. Au riscat să piardă. Au avut noroc, au reușit să egaleze, dar ca joc nu au arătat ca o echipă care poate să pună pretenții la titlu”, a declarat „Briliantul” la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu a numit jucătorul care „poate să facă diferența” pentru Rapid

Pornind de la prestația lui Alexandru Dobre din meciul Rapid – FCSB 2-2, Adrian Mutu a analizat impactul pe care acesta îl are asupra jocului echipei. (n.r. Dobre cum ți s-a părut?) Stins, timp de 60 de minute. Apoi, s-a activat el și s-a activat puțin și Rapidul.

E jucătorul cel mai în formă, cel care ar putea să facă diferența. Ziceam că nu au niciun astfel de jucător, dar Dobre chiar poate să facă diferența. A crescut mult de când a venit, se vede că are mare încredere în el, probabil și banderola de căpitan îi dă această încredere. Poate să facă diferența, dar nu e încă la nivelul la care să poată să ducă pe umeri o echipă întreagă”, a transmis tehnicianul, care a antrenat-o pe Rapid în perioada martie 2022 – iulie 2023.

Adrian Mutu NU ARE MILĂ de Rapid după egalul 2-2 cu FCSB. VERDICT DUR al „Briliantului”

