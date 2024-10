Adi Mutu, comparație inedită între Pancu și Dorinel Munteanu, după scandalul de la U21: „Am rămas mască!”

Adrian Mutu a discutat despre . În cadrul emisiunii de tip podcast numită , „Briliantul” a făcut o paralelă inedită între Pancu și Dorinel Munteanu.

Adi Mutu: „Este un exces de zel”

În dialogul purtat cu Horia Ivanovici, Adi Mutu și-a expus părerea despre situația antrenorului naționalei de tineret. În viziunea sa, Daniel Pancu a exagerat și de aceea antrenorul a fost trimis în tribune.

„Nu e prea mult de comentat. Eu cred că gestul lui vorbește de la sine. Într-adevăr, e un exces de zel cu foarte multă adrenalină. Se vede că Pancu a strâns în el multă frustrare. Era și ambiția de a câștiga, el a avut două meciuri importante și am vorbit cu el înaintea dublei ăsteia.

Și avea foarte mari emoții pentru că se gândea cât de greu este să câștigi ambele meciuri pentru a-ți asigura calificarea. Normal, acumulând toată presiunea asta în el atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, n-a reușit să-și mențină calmul și a explodat într-un mod care poate să-l coste munca lui de până acum.

Toată munca pe care a depus-o, în mare parte și meritul lui această calificare, se cumulează cu un stat în tribună și e mare păcat pentru el”, a spus Adi Mutu la DON MUTU.

Pancu, în aceeași oală cu Dorinel Munteanu

La podcastul DON MUTU, „Briliantul” l-a comparat pe Daniel Pancu cu Dorinel Munteanu și Dan Petrescu. Invitatul lui Horia Ivanovici a declarat că Pancu a sărit puțin calul în comportament față de ceilalți doi colegi de breaslă.

„Dar în același timp sunt și anumite responsabilități pe care trebuie să ți le asumi atunci când ai o reacție de acest gen care e o reacție dură, e o reacție vizibilă. Adică am mai văzut și noi alți antrenori, Petrescu sau Dorinel (n.r. Munteanu) și alții care sunt cum sunt.

Dar să fugi în teren, bine că și-a menținut calmul că a ajuns față în față cu arbitrul. Mare păcat pentru toată munca lui. A fost dorința lui mare de a se califica.

(n.r. poți să-ți compromiți toată cariera cu un gest de 30 de secunde sau 1 minut) Da, cu siguranță. În momentul în care se fac astfel de lucruri, de obicei astea schimbă totul în viață”, a mai adăugat Adi Mutu.

Daniel Pancu ar putea fi demis de FRF

După incidentul de pe stadionul din Giulești au existat speculații cu privire la păstrarea funcției lui Daniel Pancu la selecționata U21. Așa cum a declarat și Adi Mutu, antrenorul de la tineret nu ar trebui să fie demis din post, pentru că a calificat naționala de tineret la turneul final din Slovacia.

„Toată lumea bate un apropo și dacă federația ar face o decizie care nu cred sincer că s-ar întâmpla acest lucru. Nu că mi s-ar părea nedrept, aici nu e vorba de drept și nedrept.

Ce e drept și e a lui Pancu știm toată lumea, nu? Pentru că e calificarea și a muncit foarte mult pentru ea. Nu e un antrenor violent. În anumite momente nu-și menține calmul, dar nu a făcut asemenea gesturi”, a mai spus Mutu.

De asemenea, „Briliantul” a mai vorbit din experiența sa personală. În vremea în care era tehnicianul celor de la FC Voluntari, Adrian Mutu a avut un eveniment care ar putea fi soră cu cel al lui Pancu.

„Am fost eliminat printre primele mele meciuri la Voluntari. Venea mingea spre mine, spre bancă, era minge clară de out, nu era niciun jucător pe lângă. Și eu am intrat un pas în teren și am dat în minge pentru că mă conducea echipa adversă cu 1-0. Direct roșu. Într-adevăr, regulamentul este mult mai aspru cu antrenorii”, a încheiat „Il Fenomeno”.

