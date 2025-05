Adi Mutu, conflict verbal cu Istvan Kovacs: „Bă, tu cu mine vorbești?”. Prima reacție după delegarea arbitrului la finala Champions League

Cu această ocazie, Adrian Mutu și-a adus aminte de un conflict pe care l-a avut cu Istvan Kovacs în timpul unui meci din Liga 1. „Briliantul” a fost uimit de atitudinea arbitrului, aflat la acel moment la începutul carierei.

Adrian Mutu, conflict cu Istvan Kovacs în Liga 1

Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. După o carieră construită pe multe goluri marcate în Serie A, pentru echipe precum Juventus, Verona, Inter, Fiorentina sau Parma, „Briliantul” a revenit în România pentru a-și încheia cariera.

În podcastul realizat de FANATIK , „Don Mutu”, fostul atacant și-a amintit un episod în care a avut un conflict verbal cu Istvan Kovacs, arbitru ce a fost delegat la centrul meciului dintre Inter și PSG de pe 31 mai:

„Dacă aș fi avut numărul lui de telefon i-aș fi dat un mesaj de felicitări. Îi transmit pe această cale felicitări pentru această delegare (n.r. – în finala Champions League). Eu cred că e meritată. Participarea lui la multe meciuri în afara României și mai ales în Champions League nu sunt o întâmplare și cred că-l pregăteau pentru această finală.

Ar trebui să ne bucurăm cu toții, în acest moment este cel mai valoros arbitru de la noi. El arbitrează într-un mod corect și profesionist, la fel cum se face și în străinătate. Îi aud pe mulți că e puțin arogant, dar eu spun că acest lucru este și din cauza felului cum se comportă fotbaliștii. Dacă fotbaliștii înjură și vorbesc urât, se mai coboară și el la nivelul lor.

„Bă, eu cred că tu nu ești sănătos la cap”

L-am prins când am revenit în România, în 2014. Era la început de carieră. Înainte era puțin cam prea crud. Am avut o altercație verbală cu el. Mi-a zis să tac din gură și i-am zis: Bă, tu cu mine vorbești? Eu cred că tu nu ești sănătos la cap. Nu a mai continuat, nu mi-a dat galben. Ne-am mai întâlnit după aceea și n-a mai fost nicio problemă și cred că acum am o relație bună cu el, ca antrenor. Nu este genul meu să mă iau de arbitri, decât dacă am de ce, cum a fost cu Colțescu”, a povestit Adrian Mutu la podcastul „Don Mutu”.

Kovacs va bifa finala în toate competițiile intercluburi organizate de UEFA

Istvan Kovacs se află în fața celei mai mari performanțe din cariera sa de până acum. înainte de meciul pe care-l va arbitra pe Allianz Arena, Kovacs a fost delegat atât la finala Conference League, cât și la cea din Europa League.

În 2022, Kovacs a arbitrat Roma – Feyenoord, finalizat cu scorul de 1-0 pentru italieni, iar doi ani mai târziu a fost la centrul partidei dintre Atalanta și Leverkusen, unde formația din Bergamo s-a impus cu scorul de 3-0.