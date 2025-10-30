Adi Mutu, de partea lui Mirel Rădoi în scandalul din Bănie: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada”

ADVERTISEMENT

Deja, de câteva săptămâni bune, nu e liniște în Bănie. Universitatea Craiova a căzut de pe primul loc în Superligă și are un singur punct în Conference League, însă Adrian Mutu, fostul mare atacant al echipei naționale, e de părere că suporterii olteni ar trebui să aibă mai multă răbdare cu antrenorul Mirel Rădoi.

Ar trebui Mirel Rădoi să plece de la Craiova? Ce crede Adi Mutu

. În vestiarul Universității Craiova au izbucnit câteva conflicte, iar imediat după aceea au venit și primele insuccese. Miercuri seară, oltenii s-au chinuit cu Sănătatea Cluj, echipă de liga a III-a.

Adrian Mutu a fost prezent la Craiova cu ocazia deschiderii unui magazin. Fostul mare atacant al echipei naționale este de părere că presiunea exercitată asupra lui Mirel Rădoi nu poate fi decât distructivă și că rezultatele pozitive nu pot apărea într-o atmosferă tensionată.

Adrian Mutu îi ține partea lui Mirel Rădoi. Ce spune despre criticile primite de antrenorul Universității Craiova

Mai mult, Adrian Mutu crede că la Craiova oamenii ar trebui să-l susțină pe Mirel Rădoi în , având în vedere că este, poate, unul dintre cele mai bune sezoane făcute de olteni în ultimii ani.

„Sper ca Mirel să nu plece, îmi place ce face el la Craiova, zvonurile acestea nu-şi au rostul. Face o treabă bună, trebuie să i se dea credibilitate, trebuie să fie susţinut. Cred că asta se întâmplă, Mihai Rotaru îl susţine. Mirel e cea mai bună soluţie.

La Craiova ar trebui să staţi mai calmi puţin, lucrurile merg bine, Mirel a avut un parcurs bun. În viaţa unei echipe mai sunt şi momente mai puţin bune, dar în general, lucrurile merg bine. A realizat o performanţă care lipsea de mai mulţi ani — calificarea în cupele europene. Era o grămadă de ani de când la Craiova nu se întâmpla acest lucru. În campionat, cel puţin la început, a avut un parcurs bun. Deci cred că vă agitaţi cam tare aici, la Craiova, şi ar fi bine să-l susţineţi. (N.r. Atacurile vin de la Bucureşti) Atacurile nu vin de la Bucureşti, vin de aici. La Craiova lucrurile nu merg pe o constantă pozitivă, trebuie să fie unul care-şi bagă coada.

De multe ori, Craiova nu a obţinut rezultate din cauze proprii. Se întâmplă aici nişte lucruri… ar trebui să fiţi mai calmi şi să-l susţineţi pe Mirel. E pe primele locuri, dacă câştigă două meciuri, poate fi pe primul loc. E o presiune artificială pe Mirel, poate să ducă Craiova spre titlu, aşa cum îşi doreşte toată Bănia. Dar şi Bănia trebuie să-l ajute, să-l susţină şi să termine cu prostiile astea şi cu vorbele astea inutile, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu chiar de la Craiova.