Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv

Pare o chestiune de timp până când Gică Hagi va face pasul cel mare și va prelua echipa națională a României. Adi Mutu este convins că a venit vremea „Regelui” din acest punct de vedere.
Adrian Baciu
16.03.2026 | 15:00
Hagi va prelua echipa națională, spune Adrian Mutu. Sursa foto: colaj Fanatik
„Gică Hagi va fi următorul antrenor al echipei naționale!”. Este declarația făcută luni, la FANATIK SUPERLIGA, de Adrian Mutu. Cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative, la egalitate chiar cu Hagi (ambii 35 de goluri), a spus că a venit vremea ca „Regele” să preia destinele primei reprezentative.

Adi Mutu e convins că Gică Hagi va prelua echipa națională: „E timpul lui!”

Știrea zilei de luni, 16 martie 2026, a venit de la Constanța. Gică Hagi, acționarul majoritar de la clubul Farul, a predat pachetul de acțiuni lui Gică Popescu, președintele echipei de la malul mării. Această mișcare arată clar faptul că, de acum înainte, va fi o chestiune de timp până când „Regele” va prelua naționala României.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a spus și el acest lucru, mai exact că Gică Hagi va face pasul cel mare și îl va urma pe Mircea Lucescu pe banca „tricolorilor”. Despre cele anunțate luni de Farul Constanța, „Briliantul” afirmă că pentru el nu reprezintă o știre.  „(n.r. Cum comentezi anunțul momentului: Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni la Farul Constanța către Gică Popescu). Nu este o știre pentru mine. Asta pentru că știam lucrul acesta.

Eu cred că Gheorghe Hagi va fi antrenorul echipei naționale. Iar ca să poată să fie și legal pe banca naționalei, el trebuia să facă mișcarea asta. În primă fază am înțeles că fata lui Hagi, Kira, ar prelua pachetul majoritar. Dar și așa, Gică Popescu este cumnat. Este o chestie ca Hagi să intre în legalitate atunci când va prelua echipa națională”, este părerea lui Mutu.

Fostul mare atacant este convins că acum este timpul ca Hagi să preia destinele primei reprezentative. „Hagi va prelua echipa națională! Bravo lui! Este și timpul lui. Toți ne-am dorit asta și cu toții am văzut că asta se va întâmpla după mandatul lui Mircea Lucescu. Pentru noi, cei din fotbal, nu cred că asta e o știre”.

Unde se aseamănă Gică Hagi și Gigi Becali

Așadar, pe hârtie, Gică Popescu a preluat pachetul de acțiuni în valoare de 70% al celor de la Farul. Apoi, Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica au păstrat câte 10%. Horia Ivanovici l-a întrebat pe Adi Mutu dacă el crede că, în ciuda acestei mișcări, tot „Regele” va fi cel care va conduce de facto destinele clubului din SuperLiga.

„(n.r. Crezi că, de facto, la Farul tot Gică Hagi va lua deciziile importante?) Sunt niște lucruri la care știm deja răspunsul. Cred că va lua Gică Popescu deciziile (n.r. a spus Mutu, zâmbind)”. „Briliantul” a făcut apoi o paralelă între Gică Hagi și Gigi Becali: „La mentalitate, între Gigi Becali și Gică Hagi nu e că e mare diferență, la ce mentalitate au. Ambii fiind și machedoni”, a mai notat Mutu.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
