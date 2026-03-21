Adi Mutu, din vară la Fiorentina?! „Aseară m-am întors din Italia”. Exclusiv

Adi Mutu a fost, recent, în Italia, pentru a pune la punct unele detalii în legătură cu niște grupe de copii pe care le va duce la un schimb de experiență. Ce spune „Briliantul” despre șansele de a ajunge la Fiorentina.
Adrian Baciu
21.03.2026 | 12:55
Adi Mutu a fost extrem de important pentru formația Fiorentina, din Serie A. Fostul mare atacant a fost considerat unul dintre cei mai buni și mai iubiți jucători din istoria recentă a clubului viola. Nu este deloc un lucru necunoscut faptul că „Briliantul” ar vrea să revină la Florența din postura de tehnician. Care sunt șansele ca asta să se întâmple din vară.

Adi Mutu vorbește despre șansele de a ajunge la fosta sa formație din Italia, Fiorentina

De-a lungul carierei sale de excepție în fotbalul european, Adrian Mutu, 47 de ani, poate spune fără să exagereze că a scris istorie. Dintre toate echipele pentru care a jucat, Fiorentina este cea care îi va rămâne mereu în suflet. Nu este un secret faptul că fostul atacant visează să devină, într-o zi, antrenorul formației din Florența.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mutu a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă ar putea ajunge din vara acestui an la echipa din Florența. Șansele, în acest moment, sunt extrem de mici. „(n.r. Te duci din vară la Fiorentina?) Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Chiar dacă eu am fost acum. Aseară am venit de la Firenze. Am fost să vorbesc de academie pentru planificăm unele lucruri. Ei trebuie să vină acum, în aprilie, la un schimb de experiență. Apoi, noi ne vom duce acolo cu trei grupe într-un turneu amical.

Mergem într-un stagiu, de analiză, un schimb de experiență și de a prezenta copii la academie. M-am dus mai mult pentru asta. Bineînțeles, că m-am întâlnit cu mister Cesare Prandelli (n.r. fostul său antrenor de la Fiorentina). A fost și ziua lui Sebastian Frey. M-am întâlnit și cu alți foști colegi, a spus Mutu.

Ce spune Mutu despre situația Fiorentinei și despre meciul acesteia cu Interul lui Chivu

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a vorbit și despre situația în Serie A și în Europa a celor de la Fiorentina. Viola a avut un sezon greu și extrem de modest în campionat, acolo unde luptă să evite retrogradarea. În Conference League însă, italienii se descurcă excelent și au șanse să revină într-o finală. Mutu a spus câteva cuvinte și despre duelul Fiorentinei cu Interul lui Chivu. „Briliantul” anticipează un meci greu pentru fosta sa formație din Firenze.

”Situația la Fiorentina este complicată. În campionat, nu merg bine deloc, chiar dacă au un meci în această etapă în care sper să pună probleme Interului. Dar va fi greu, pentru că Inter nu-și permite să piardă puncte. Pentru Fiorentina ar fi bine să confirme victoria cu Cremonese, care i-a pus într-o zonă de siguranță în clasament. Erau în luptă directă cu ei. 

Situația nu e roz, cu toate că în Conference League au reușit o victorie importantă în Polonia. Ajungerea într-o finală de Conference, care ar fi a treia în ultimii patru ani pentru Fiorentina în această competiție, ar mai salva puțin din sezonul dezastruos după părerea multora. Pe lângă lucrul acesta, mai punem și moartea patronului”, a spus Mutu.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
