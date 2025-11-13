Adi Mutu, duel de vis cu Cristi Chivu în Serie A? ”M-aș duce pe jos”

ADVERTISEMENT

Liber de contract din luna martie, după despărțirea de Petrolul Ploiești, Adi Mutu a vorbit despre fenomenala urcare a lui Cristi Chivu în cariera de antrenor și speră ca într-o zi să se confrunte ca tehnicieni în Serie A.

Adi Mutu visează să fie din nou adversarul lui Cristi Chivu în Serie A

Adi Mutu a trecut pe la mai mult formații din Serie A ca jucător, însă numele său a intrat în legenda clubului Fiorentina. ”Briliantul” nu a ascuns niciodată faptul că și-a dori ca într-o zi să ajungă pe banca grupării ”viola”.

”Normal că aș vrea să fiu în locul lui Chivu, la fel ca toți antrenorii români și nu numai. Nu e invidie, e o motivație. Normal că vreau să antrenez Fiorentina, plec pe jos până acolo. Cristi are o viață în Italia, e stabilit acolo”, a declarat Mutu, la emisiunea .

Unde îl vede Mutu pe Chivu după experiența de la Inter

Mutu consideră că fostul său coleg de la echipa națională a ajuns la cel mai înalt nivel posibil în fotbalul mondial, chiar dacă ascensiunea sa nu este privită cu ochi buni de unii. El a oferit două echipe unde ar mai putea ajunge Chivu după ce își va încheia mandatul la Inter.

”Toți antrenorii își doresc un astfel de traseu, care nu e neapărat normal. Pentru unii poate părea un traseu norocos, să sari de la juniori la Parma, apoi la vicecampioana Europei. Nu e firesc, sunt alți antrenori care au făcut experiență în alte locuri până să ajungă la nivelul cel mai mare.

Cristi nu știu la ce nivel mai poate să ajungă, mai mare, poate la Real Madrid sau Barcelona. E nivelul cel mai mare după ce a avut niște etape fulgerătoare. Nu e un traseu pentru orice antrenor. E un traseu pentru oameni care s-au născut cu o stea în frunte, cum a fost Cristi.

Bineînțeles, e și pregătit. Dacă nu era pregătit, nu făcea ce face acum. Nu e ușor să fii în vestiarul lui Inter, să gestionezi anumite lucruri. El o face foarte bine, eu mă bucur pentru el, e un plus pentru noi românii”, a mai spus Adrian Mutu.

Cristi Chivu le-a închis gura italienilor

Deși privit cu mult scepticism la început și chiar criticat după prima serie de rezultate negative, Cristi Chivu și a obținut victorii pe linie în grupa de Champions League

”Chivu este lider recunoscut al vestiarului, dar este și ‘unul dintre ei’. Se vede după felul în care sărbătorește și după cum se îmbrățișează cu jucătorii săi. Îmi place foarte mult stilul lui de comunicare, mereu pozitiv și măsurat.

La Napoli, a fost genial în a nu vorbi despre arbitru, ci doar despre greșelile echipei sale. Avea deja un stil ca jucător, iar ca antrenor îmi amintește de Ancelotti”, a afirmat Andrea Stramaccioni, fostul tehnician al Interului.

Adrian Mutu se pregătește să revină în antrenorat

După ce a antrenat FC Voluntari, Al Wahda U21, România U21, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul Ploiești, Adrian Mutu se pregătește să revină în iarbă și a anunțat că .

”Normal ar fi să antrenez, da. E o perioadă de tranziție. Se apropie fereastra de mercato și dacă vor fi oportunități care se vor ivi și îmi convin, de ce nu? Se poate întâmpla și pe pauza asta.

Cu cine sunt eu în discuții, campionatele din țările respective se întrerup o lună. Prin Asia, pe acolo, Arabia Saudită, Emirate, toate astea se întrerup. Acolo am discuții cu două echipe, vedem dacă este ceva”, a precizat Mutu.