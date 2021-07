Adi Mutu e optimist, în ciuda înfrângerii cu CFR Cluj: „Vom face viața grea oricărei echipe”

Chiar dacă , Adrian Mutu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi pentru jocul prestat în fața campioanei CFR Cluj. Ba chiar și-a exprimat fără ezitare convingerea că echipa va face o figură extrem de frumoasă la primul sezon în elita fotbalului românesc.

„Avem jucători cu calitate, mi-a plăcut cum a jucat echipa în unele momente. O să ne formăm încet-încet identitatea noastră ca joc și cred că vom face viața grea oricărei echipe”, a explicat „Briliantul” imediat după fluierul final al partidei din Gruia.

În timp ce alb-albaștrii speră să se revanșeze pe teren propriu, în fața celor de la Dinamo, elevii lui Marius Șumudică vor da piept cu Academica Clinceni. Nu înaintea meciului din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, .

În ciuda înfrângerii cu CFR Cluj, Mutu rămâne optimist

„Astea nu sunt meciuri pe care le dădeam ca victorii sigure. Bineînțeles că am întâlnit campioana României, am încercat să jucăm cu personalitate, am încercat – după posibilitățile noastre – să ținem de minge, pentru că era foarte important, știam că o să vină peste noi, ceea ce s-a și întâmplat de câteva ori.

A fost un meci spectaculos, mă bucur foarte mult pentru băieți că au avut puterea și dorința de a reveni de la 2-0. Asta le-am și spus, că dacă sunt în stare să revină de la 2-0 pe terenul campioanei, pot face orice.

Bineînțeles că ne mai trebuie ritm, CFR-ul în repriza a doua asta a făcut, a ridicat puțin ritmul. Am și jucători care nu au făcut pregătirea cu noi și sunt în urmă, dar pe viitor sper să fie bine.

Avem jucători cu calitate, mi-a plăcut cum a jucat echipa în unele momente. Cu siguranță sunt niște riscuri pe care băieții și le-au asumat construind de la portar. Le-am și spus că nu e bine să bage mingea în mijloc, pentru că acolo e punctul forte al CFR-ului, dar o să ne formăm încet-încet identitatea noastră ca joc și cred că – dacă vom reuși să jucăm cu ambiția cu care am jucat în această seară – vom face viața grea oricărei echipe.

Meciul cu Dinamo este special, pentru că a fost echipa la care am jucat, dar sper să ne recuperăm, să ne antrenăm bine și să fim pregătiți 100%”, a declarat la finalul partidei de pe terenul campioanei.

Alb-albaștrii, mândri de prestația cu CFR Cluj: „Am arătat ca o echipă mare”

Dragoș Albu, unul dintre jucătorii care au rămas în lotul craiovenilor după promovarea în Liga 1 s-a declarat încântat de jocul prestat în fața CFR-ului și a ținut să le mulțumească suporterilor care au făcut deplasarea la Cluj.

„Am arătat ca o echipă mare și, până la urmă, am jucat împotriva echipei campioane. Îmi pare rău, pentru că meritam mai mult de la acest meci. La noi s-a schimbat aproape tot lotul, însă am lucrat foarte bine în cantonament.

A fost o perioadă destul de scurtă, dat fiind faptul că avem un staff nou, cu jucători noi, dar sper să arătăm de-a lungul campionatului că putem să jucăm de la egal la egal cu fiecare echipă. Vreau să-i felicit pe suporterii noștri că au venit în număr atât de mare, noi le-am simțit prezența.

Consider că am făcut o treabă destul de bună, ei au calitate, experiență, dar și noi am arătat că avem calitate. Mai avem nevoie de muncă”, a explicat căpitanul alb-albaștrilor, completat imediat de Vlad Achim, pe care îl așteaptă un duel special weekend-ul viitor, când echipa sa va da piept cu Dinamo.

„A fost un prim meci, toți eram curioși să vedem nivelul la care suntem. Având în vedere că am jucat cu echipa campioană și majoritatea jucătorilor nu au evoluat în Liga 1 până acum, cred că ne-am descurcat destul de bine. E clar că mai avem de lucru, dar suntem pe un drum bun.

Fiecare a văzut care este nivelul Ligii 1 și cred că putem ridica și noi nivelul. Este puțin ciudat, acum câteva zile eram acolo, la Dinamo. Foarte repede joc contra lor, dar voi da totul pentru echipa mea și îmi doresc să câștigăm”, a subliniat experimentatul mijlocaș.