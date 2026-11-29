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Fotbaliștii din marile campionate ale lumii sunt mult mai buni ca cei români, însă diferența nu se face la talent sau la valoare. Așa cum au demonstrat și Andrei Vochin și Adrian Mutu, cea mai importantă diferență e la mentalitate și la modul în care sportivii aleg să se decide acestei meserii și să depună efort considerabil.

De ce sunt fotbaliștii din Premier League mult mai buni ca cei din România? Motivul e simplu

„Apropo de cifre, că ai povestit tu de cifre, am găsit un studiu de acum 14 ani, un studiu făcut pe Premier League. Acum 14 ani, în Premier League, media metrilor parcurși de un jucător în sprint era de 500 de metri. Am făcut analiza, de curiozitate, pe datele de la echipa națională. Era un singur jucător care, în campionatul intern, depășea 300 de metri de sprint. Era Ivan, de la Craiova, care avea o medie de 300 de metri în sprint într-un meci. În timpul ăsta,

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S-a dus… Dacă acum ar face un studiu, probabil că un kilometru e parcurs în sprint, la peste 25 de kilometri pe oră. Este o diferență la acest capitol, al alergării de mare intensitate, de 40%, 45%, 35%. Este imensă, uluitoare diferența. Nu poți să joci împotriva unor adversari care aleargă la viteze de peste 20 de kilometri pe oră cu 40% mai mult decât tine”, a povestit Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu și-a adus aminte cum avea fotbaliști la Rapid care fugeau…9 metri în sprint

În discuție a intrat Adrian Mutu, „Briliantul” explicând cum a rămas șocat atunci când a văzut cum la Rapid au existat fotbaliști care erau la ani lumi distanță de rigorile din Premier League. Astfel, nimeni nu are de ce să se mire de ce o echipă din România nu se poate bate de la egal la egal cu marile echipe ale Europei.

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și voiam să cresc intensitatea echipei, să pot să obțin rezultate mai bune. Eram atent la datele astea, da, la alergările cu viteze de peste 20 de kilometri pe oră.

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Într-un meci îi aveam în față pe Bălan și pe Ioniță. După meci, am luat datele. Am câștigat cu 1-0, gol norocos, nu mai contează. M-am uitat pe date. Bălan avea 11 metri alergați cu peste 20 de kilometri pe oră, iar Ioniță, 9 metri.

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Nimeni nu trecea de 120 de metri. Singurul care a atins și 400 de metri era Ștefan, fundașul stânga. Dacă te uiți la el, la modul în care joacă, joacă la intensitate ridicată. El nu știe să alerge la intensitate medie, ori aleargă foarte încet, ori sprintează”, a explicat, ușor jenat, Adrian Mutu.