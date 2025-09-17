Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”

Situația celor de la FCSB arată tot mai rău de la o etapă la alta. Adrian Mutu a găsit motivele pentru care jocul roș-albaștrilor suferă atât de mult.

Campioana României, în derivă. FCSB nu mai bate pe nimeni în Superliga

Dacă în sezonul precedent FCSB reușea să domine cam orice adversar din campionat, acum roș-albaștrii se chinuie și cu nou-promovatele

Adrian Mutu e de părere că jucătorii de la FCSB și-au pierdut total încrederea și intră în meci cu multă teamă. Antrenorul consideră că e nevoie de un reset total. „Briliantul” a vorbit și despre schimbările pe care Gigi Becali le dictează antrenorilor, însă a specificat faptul că la fel s-a întâmplat și în ultimele sezoane, iar roș-albaștrii au câștigat două titluri consecutive în acest mod.

Adrian Mutu știe ce nu funcționează la FCSB: „Jucătorii și-au pierdut încrederea. Sunt super criticați”

„Eu cred că deja se exagerează. Și pe Gigi l-am auzit foarte supărat. E și normal să fie. Eu zic că are motive de îngrijorare. Nu am văzut o campioană a României. Am văzut o echipă timidă, una fricoasă în anumite momente. A fost depășită fizic. Toate lucrurile astea se datorează faptului că jucătorii și-au pierdut încrederea în ei. Campionii trebuie să reziste mental. Asta se vede în jocul echipei.

Asta s-a întâmplat și anul trecut. Așa s-au făcut tot timpul schimbările la FCSB. Așa a fost în ultimii ani. Eu cred că altele sunt motivele. Jucătorii și-au pierdut încrederea. Sunt super criticați. FCSB atrage multă atenție. Dacă se uită pe social media, văd o mulțime de critici.

Olaru își va reveni când o va face și echipa. Când echipa va începe să joace, când toți jucătorii își vor reveni, o va face și el. Toți sunt căzuți în momentul ăsta. Tănase a dat 20 de goluri. Și el întârzie acum. Vorbim despre un egal cu ultima clasată. E important Tănase, e un lider care își face simțită prezența, dar totuși trebuia să fie un meci gestionat mai bine. Prin atitudine reușești să dai un impuls echipei, indiferent cât de mari sunt calitățile tale tehnice”, a declarat Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

