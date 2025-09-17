Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”

Care e marea problemă de la FCSB!? Adrian Mutu a vorbit despre startul dezastruos de sezon al campioanei României. E Gigi Becali de vină?
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 09:30
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB Echipa fricoasa si timida
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu TAIE IN CARNE VIE dupa CRIZA DE FORMA de la FCSB RADIOGRAFIE LA SANGE A DEZASTRULUI

Situația celor de la FCSB arată tot mai rău de la o etapă la alta. Campioana României nu se regăsește în acest sezon și sunt emoții tot mai mari în ceea ce privește prezența în play-off-ul Superligii. Adrian Mutu a găsit motivele pentru care jocul roș-albaștrilor suferă atât de mult.

ADVERTISEMENT

Campioana României, în derivă. FCSB nu mai bate pe nimeni în Superliga

Dacă în sezonul precedent FCSB reușea să domine cam orice adversar din campionat, acum roș-albaștrii se chinuie și cu nou-promovatele. În weekend, campioana României a remizat 1-1 la Miercurea Ciuc, însă putea să și piardă partida pe final.

Adrian Mutu e de părere că jucătorii de la FCSB și-au pierdut total încrederea și intră în meci cu multă teamă. Antrenorul consideră că e nevoie de un reset total. „Briliantul” a vorbit și despre schimbările pe care Gigi Becali le dictează antrenorilor, însă a specificat faptul că la fel s-a întâmplat și în ultimele sezoane, iar roș-albaștrii au câștigat două titluri consecutive în acest mod.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu știe ce nu funcționează la FCSB: „Jucătorii și-au pierdut încrederea. Sunt super criticați”

„Eu cred că deja se exagerează. Și pe Gigi l-am auzit foarte supărat. E și normal să fie. Eu zic că are motive de îngrijorare. Nu am văzut o campioană a României. Am văzut o echipă timidă, una fricoasă în anumite momente. A fost depășită fizic. Toate lucrurile astea se datorează faptului că jucătorii și-au pierdut încrederea în ei. Campionii trebuie să reziste mental. Asta se vede în jocul echipei. 

Asta s-a întâmplat și anul trecut. Așa s-au făcut tot timpul schimbările la FCSB. Așa a fost în ultimii ani. Eu cred că altele sunt motivele. Jucătorii și-au pierdut încrederea. Sunt super criticați. FCSB atrage multă atenție. Dacă se uită pe social media, văd o mulțime de critici.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

Olaru își va reveni când o va face și echipa. Când echipa va începe să joace, când toți jucătorii își vor reveni, o va face și el. Toți sunt căzuți în momentul ăsta. Tănase a dat 20 de goluri. Și el întârzie acum. Vorbim despre un egal cu ultima clasată. E important Tănase, e un lider care își face simțită prezența, dar totuși trebuia să fie un meci gestionat mai bine. Prin atitudine reușești să dai un impuls echipei, indiferent cât de mari sunt calitățile tale tehnice”, a declarat Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho

Adrian Mutu TAIE IN CARNE VIE dupa CRIZA DE FORMA de la FCSB | RADIOGRAFIE LA SANGE A DEZASTRULUI

Ce pierdere ar fi fost! Zeljko Kopic a dezvăluit unde ar fi putut...
Fanatik
Ce pierdere ar fi fost! Zeljko Kopic a dezvăluit unde ar fi putut ajunge Cîrjan înainte de transferul la Dinamo: “Am depus mari eforturi cu Andrei Nicolescu”
„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul...
Fanatik
„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul şi a avut aceleaşi rezultate ca mine!”
Marius Șumudică pune degetul pe rana FCSB-ului. „Mereu cu un om în minus”....
Fanatik
Marius Șumudică pune degetul pe rana FCSB-ului. „Mereu cu un om în minus”. Ce greșeli a făcut Gigi Becali la schimbări
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
iamsport.ro
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!