Fiorentina este clubul pentru care a strâns cele mai multe apariții la nivel de club, iar evoluțiile românului au rămas în inima suporterilor italieni, care nu au uitat reușitele de senzație ale fostului mare internațional român.

Adi Mutu „Fenomeno”, dezvăluiri de suflet la revenirea după 10 ani la Firenze. „Mi-au cântat cântecul”. Ce au făcut noii șefi ai galeriei

143 de meciuri a jucat Adrian Mutu pentru italienii de la Fiorentina. „Briliantul” a marcat de 69 de ori pentru echipa din Serie A și este pe locul 5 în clasamentul marcatorilor All Time ai Fiorentinei. Mutu a revenit pe stadion la aproape 10 ani de la ultima sa vizită, iar suporterii au demonstrat încă o dată că acesta este în continuare foarte iubit la Florența.

Mutu a povestit în cadrul cum a decurs ultima sa vizită de la Florența, dar și ce primire i-au făcut suporterii pe stadion, dar și la restaurantul său favorit, deținut de un fost șef de galerie de la Fiorentina.

„A fost foarte frumos, emoționant, am fost impresionat cel mai mult de infrastructura pe care o are Fiorentina. Bineînțeles și de afecțiunea cu care am fost primit pe stadion și faptul că nu m-am uitat. M-am întors pe stadion după aproape 10 ani de zile. În repriza a doua au cântat și cântecul, am fost și surprins, Sandra, soția mea, mi-a zis: ‘Vezi că ți-au făcut corul.’ M-am ridicat și i-am salutat.

(n.r. ce cântă suporterii pentru Mutu) Păi practc, fenomeno, îl avem noi, ceva de genul acesta. Am fost surprins, nu mă așteptam, sigur s-au schimbat și generațiile de ultrași. Acum aproape 10 ani am fost ultima oară pe stadion și am primit premiul de cel mai bun atacant, împreună cu Batistuta, din istoria lor. Premiile ni le-au dat pe teren.

Joi când am ajuns, seara am ieșit la cină cu echipa care era cu mine și cu soția și am fost la restaurantul meu preferat, sus pe o colină foarte frumoasă. E un restaurant vechi din tată în fiu, bineînțeles sunt foarte bun prieten cu patronul, cu Leonardo, el fiind și un fost ultras. Unul dintre șefii de galerie pe care îi avea Fiorentina acum 20 de ani. Când am plecat, pe la 11 jumate, au intrat în restaurant vreo 10-12 băieți să mă salute, am aflat că sunt noii șefi de galerie ai Fiorentinei, au venit imediat după meci.

Am fost surprins că nu cunoșteam pe nimeni. Erau niște copii (între 20 și 25 ani) și m-am bucurat pentru că se schimbă generațiile. Mă gândeam că ce le plăcea suporterilor de dinainte nu este valabil și în cazul lor. Se vede că povestea mea e încă vie în inima suporterilor și ăsta e lucrul care m-a bucurat foarte tare. Mi-a dat un vibe bun de recunoștință, de mulțumire.

Italienii știu să arate recunoștință. Ca străin, să fii recunoscut la un asemenea nivel, ca român. Pentru faptul că nu suntem așa de bine văzuți, la cel mai înalt nivel, cum ar fi putut să fie văzut un brazilian. Am regăsit Firenze mai frumoasă, datorită faptului că eram acolo. Îmi era dor”, a declarat Adrian Mutu la podcastul DON MUTU.

Adrian Mutu, un adevărat idol pentru suporterii Fiorentinei

Chiar dacă a avut în cariera sa și momente mai puțin bune, Adrian Mutu a renăscut la Fiorentina, acolo unde a strâns cifre cu adevărat remarcabile în cele 143 de apariții. Mutu a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în perioada petrecută la Fiorentina, făcând parte din istoria clubului.

8 milioane de euro plătea Fiorentina către Juventus în schimbul lui Adrian Mutu, iar „Briliantul” juca cinci sezoane în tricoul echipei „viola”. În iulie 2011, el pleca gratis la Cesena. El ocupă în prezent locul cinci în ierarhia celor mai buni marcatori din istoria Fiorentinei.

