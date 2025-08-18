Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”

Rapid a reuşit o revenire spectaculoasă în derby-ul cu FCSB, de la 0-2. şi giuleştenii au scos o remiză, in extremis, în prelungirile meciului, scor 2-2.

Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid!

Adrian Mutu a făcut analiza derby-ului Rapid – FCSB la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” e de părere că Politic nu e potrivit ca vârf împins, criticându-i pe Ngezana, Tănase şi Octavian Popescu. Antrenorul a avut şi un remarcat, pe Lixandru:

„Sincer, a fost plictisitor în mare parte, dar animat în ultimele 20 de minute. FCSB a scăpat victoria printre degete din cauza lor. Au făcut greşeli mari, individuale şi asta i-a costat.

Rapid nu arată că poate să emită pretenţii la titlu. Nu au fost foarte dinamici, s-au lovit de un zid al FCSB-ului. Cred că entuziasmaţi de golul marcat de Koljic, împinşi în spate de galerie, au reuşit egalarea.

„A căzut pe spate, a riscat o accidentare gravă Ngezana”

Cred că rezultatul de egalitate este echitabil, având în vedere ocaziile. Fotbalul e făcut din momente. Dacă FCSB reuşea să facă 3-0 la bara lui Ngezana. Doamne, cum era să se accidenteze, să îşi rupe clavicula.

Probabil Rapid nu mai putea să revină. Dar aşa, au reuşit o mică remontada. . A jucat bine 80 de minute şi după aia a făcut o greşeală de începător. Prea multă încredere în forţele proprii.

FCSB-ul, dacă e să comparăm cu Rapidul, pentru ei a fost ceva negativ, nu pozitiv. Rapid a avut un impuls de orgoliu şi a luat un punct, iar FCSB a pierdut două puncte şi e îngrijorător. Ar fi trebuit să aibă maturitatea să gestioneze rezultatul.

„Mi-a plăcut Lixandru, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui”

Dennis Politic nu mi-a plăcut pe postul de vârf împins. A pierdut aproape toate mingile, nu cred că poate să joace cu spatele la poartă. El e extremă stângă, nu îl văd vârf.

Mi-a plăcut Lixandru, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui. Pe lângă cantitate, a avut şi calitate. Gol, şuturi din afara careului, a fost cel mai bun jucător al lor. Toma a fost bine, un copil în derby, mi-a plăcut.

Nu are un fizic impresionant, dar o dinamică bună. Tase poate mai mult, e jucător de echipa naţională. Am văzut criticile lui Gigi Becali. Nu e treaba mea dacă omul are afaceri. N-a fost cel mai bun joc al lui.

Olaru poate reveni la forma care l-a consacrat prin joc. El este într-o eclipsă de formă, îi trebuie minute, încredere şi va reveni pentru că e băiat serios, profesionist. Pe Tavi Popescu îl aşteptăm de 2-3 ani. Nu are constanţă”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.