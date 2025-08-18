Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”

Adrian Mutu a făcut caracterizarea jucătorilor de la FCSB după remiza cu Rapid, 2-2. "Briliantul" l-a lăudat pe Lixandru, dar i-a criticat pe Ngezana şi Tănase.
Marian Popovici
18.08.2025 | 16:11
Adi Mutu ia luat la mana pe toti jucatorii FCSBului dupa 22 cu Rapid Il asteptam de doi ani
EXCLUSIV FANATIK
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”. Sursa: colaj Fanatik

Rapid a reuşit o revenire spectaculoasă în derby-ul cu FCSB, de la 0-2. Elvir Koljic a reuşit o dublă în final de meci şi giuleştenii au scos o remiză, in extremis, în prelungirile meciului, scor 2-2.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid!

Adrian Mutu a făcut analiza derby-ului Rapid – FCSB la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” e de părere că Politic nu e potrivit ca vârf împins, criticându-i pe Ngezana, Tănase şi Octavian Popescu. Antrenorul a avut şi un remarcat, pe Lixandru:

Sincer, a fost plictisitor în mare parte, dar animat în ultimele 20 de minute. FCSB a scăpat victoria printre degete din cauza lor. Au făcut greşeli mari, individuale şi asta i-a costat. 

ADVERTISEMENT

Rapid nu arată că poate să emită pretenţii la titlu. Nu au fost foarte dinamici, s-au lovit de un zid al FCSB-ului. Cred că entuziasmaţi de golul marcat de Koljic, împinşi în spate de galerie, au reuşit egalarea.

„A căzut pe spate, a riscat o accidentare gravă Ngezana”

Cred că rezultatul de egalitate este echitabil, având în vedere ocaziile. Fotbalul e făcut din momente. Dacă FCSB reuşea să facă 3-0 la bara lui Ngezana. Doamne, cum era să se accidenteze, să îşi rupe clavicula.

ADVERTISEMENT
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska,...
Digi24.ro
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin

Probabil Rapid nu mai putea să revină. Dar aşa, au reuşit o mică remontada. A căzut pe spate, a riscat o accidentare gravă Ngezana. A jucat bine 80 de minute şi după aia a făcut o greşeală de începător. Prea multă încredere în forţele proprii. 

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

FCSB-ul, dacă e să comparăm cu Rapidul, pentru ei a fost ceva negativ, nu pozitiv. Rapid a avut un impuls de orgoliu şi a luat un punct, iar FCSB a pierdut două puncte şi e îngrijorător. Ar fi trebuit să aibă maturitatea să gestioneze rezultatul.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut Lixandru, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui”

Dennis Politic nu mi-a plăcut pe postul de vârf împins. A pierdut aproape toate mingile, nu cred că poate să joace cu spatele la poartă. El e extremă stângă, nu îl văd vârf. 

Mi-a plăcut Lixandru, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui. Pe lângă cantitate, a avut şi calitate. Gol, şuturi din afara careului, a fost cel mai bun jucător al lor. Toma a fost bine, un copil în derby, mi-a plăcut.

Nu are un fizic impresionant, dar o dinamică bună. Tase poate mai mult, e jucător de echipa naţională. Am văzut criticile lui Gigi Becali. Nu e treaba mea dacă omul are afaceri. N-a fost cel mai bun joc al lui. 

Olaru poate reveni la forma care l-a consacrat prin joc. El este într-o eclipsă de formă, îi trebuie minute, încredere şi va reveni pentru că e băiat serios, profesionist. Pe Tavi Popescu îl aşteptăm de 2-3 ani. Nu are constanţă”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”

„Gâlcă a avut noroc aseară?”. Marius Șumudică a reacționat instant: „Înseamnă că am...
Fanatik
„Gâlcă a avut noroc aseară?”. Marius Șumudică a reacționat instant: „Înseamnă că am trecut ca gâsca prin apă”
Robert Niță a dezvăluit cum a trăit pe Arenă derby-ul cu FCSB. „În...
Fanatik
Robert Niță a dezvăluit cum a trăit pe Arenă derby-ul cu FCSB. „În minutul 80 eram mic”. Ce a vorbit cu Șucu după golul de 2-2
Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica. „Toți suntem frustrați...
Fanatik
Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica. „Toți suntem frustrați că nu joacă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!