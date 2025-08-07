Meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 4-a din SuperLiga, a fost câștigat de formația din Ștefan cel Mare, scor 4-3. Golurile campioanei au fost marcate de Florin Tănase, Denis Alibec și Daniel Bîrligea nereușind să înscrie nici în acest duel. Ce spune Adrian Mutu despre prestațiile atacanților din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu îi dă lui Denis Alibec soluția în plic: „E aceeași situație ca la Chiricheș”. Când își vor reveni atacanții

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că l , pentru că atacantul este trecut de 30 de ani, așa cum e și Chiricheș, și ritmul se recuperează mai greu. Cât despre acomodare, Mutu e de părere că la Alibc nu vor fi probleme, el trecând și în trecut pe la FCSB.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Denis Alibec?) Același lucru care se întâmplă și cu Chiricheș. Având o vârstă, îi trebuie timp pentru a intra în formă. A avut și o accidentare care l-a tras înapoi. Eu cred că va intra în formă cât de curând.

ADVERTISEMENT

E altceva la Alibec, el știe deja atmosfera de la FCSB, a mai fost acolo. Pretențiile au crescut, fizic pare că este într-o formă bună, nu are kilograme în plus cum se întâmpla în trecut. E normal să îți ia mai mult timp până să reintri în formă după ce ai trecut de 30 de ani.

Nu cred că se pune problema să nu se integreze la FCSB, pentru că el a fost deja acolo. Știe foarte bine cu ce se mănâncă FCSB-ul și nu văd să fie asta o problemă. Problema lui e că a avut niște accidentări care l-au tras puțin înapoi în pregătire. Îi trebuie timp, e o chestiune de timp”, a declarat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

„La FCSB este foarte dificil! Bîrligea este un băiat puternic”

În continuarea intervenției, , jucător pe care l-a antrenat în perioada petrecută la CFR Cluj, că își va reveni în perioada imediat următoare, problemele de acum fiind bazate pe presiunea din acest moment de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„La Bîrligea e altceva! A fost și el accidentat și la ce fizic are, îl cunosc, l-am antrenat, ar fi trebuit să fie deja mult mai înainte față de ceilalți doi (n.r. – Chiricheș și Alibec). Aici e o problemă! Când a venit Bîrligea la FCSB, pe fondul unui moral extraordinar, a dat imediat satisfacție și a ținut-o așa până la sfârșitul sezonului.

ADVERTISEMENT

La FCSB este foarte dificil, ai un patron special din multe puncte de vedere, iar răbdarea lui a cam luat sfârșit. De acum încolo, toți jucătorii sunt expuși la niște critici care ar putea să vină din partea patronului și nu știu cât de bine le va face… Vom vedea!

Eu cred că Bîrligea este un băiat puternic, a trecut prin multe la viața lui, are o ambiție deosebită. La Cluj era o atmosferă mai relaxată față de ceea ce se întâmplă la FCSB sau în București în general. Lăsând deoparte faptul că Gigi Becali e patron, din punct de vedere mediatic FCSB este mult mai acoperită, mult mai în vizor față de cum este CFR”, a conchis Adrian Mutu.