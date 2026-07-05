Adi Mutu, încântat de transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „O mișcare foarte bună!”

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În exclusivitate pentru FANATIK, Adi Mutu (47 de ani) a oferit o primă reacție după ce Radu Drăgușin (24 de ani) a ajuns la un acord cu Fiorentina, echipa la care fostul atacant a scris istorie, pentru un transfer de la Tottenham în schimbul sumei totale de 20 de milioane de euro. În primă fază va fi vorba despre un împrumut pe un sezon, perioadă în care formația viola îi va acoperi în totalitate salariul internaționalului român, cu obligație de transfer definitiv în vara anului viitor.

Adi Mutu, prima reacție după ce Radu Drăgușin s-a înțeles cu Fiorentina

Atunci, „Briliantul” crede că această mutare are șanse mari să se dovedească de bun augur atât pentru jucător, cât și pentru clubul din Firenze. „Am văzut și eu în seara asta știrea că Radu semnează cu Fiorentina. Este o mișcare foarte bună pentru el, dar și pentru echipă. În primul rând pentru el, pentru că are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și reveni la forma pe care o avea când a plecat din Italia.

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Și Fiorentina a făcut o afacere bună, pentru că Drăgușin a avut prestații foarte bune când a jucat în Italia la Juventus și la Sampdoria. Cred că este o mișcare win-win pentru ambele părți”, pentru FANATIK.

Radu Drăgușin a mai jucat în Serie A la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Radu Drăgușin a fost cel care a solicitat să plece de la Tottenham în această vară, în contextul în care s-a stabilit că Se pare că echipa de pe „Artemio Franchi” a mai încercat să îl aducă pe Drăgușin și în precedentele ferestre de mercato, dar abia acum s-a ajuns la o înțelegere din acest punct de vedere între cele două cluburi.

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Transferul internaționalului român la Fiorentina a fost confirmat și de jurnalistul Nicolo Schira, dar și de Sky Sport Italia. Astfel, este de așteptat ca mutarea să se oficializeze în scurt timp. Așadar, Drăgușin revine în Serie A, acolo unde s-a format practic în fotbalul mare, la Juventus, fiind împrumutat de torinezi la Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în cele din urmă fiind transferat definitiv de „grifoni”, de la care a făcut ulterior pasul spre Tottenham.