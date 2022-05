Adi Mutu își atacă virulent jucătorii după CS Mioveni – Rapid 3-2. Răspunsul acid al lui Dragoș Grigore

Giuleștenii , scor 2-3, au încheiat play-out-ul din Casa Pariurilor Liga 1 pe locul 3 și acum așteaptă decizia LPF să vadp dacă primesc acceptul să joace barajul în cazul în care Sepsi OSK va câștiga Cupa României.

Supărat după eșecul din CS Mioveni – Rapid 3-2, Adi Mutu pune tunurile pe jucători

Adi Mutu nu a digerat prea bine înfrângerea din partida CS Mioveni – Rapid 3-2, care i-a lăsat pe giuleșteni fără Europa, și a avut un discurs virulent la adresa jucătorilor săi pe care i-a acuzat de lipsă de atitudine.

”Salvarea de la retrogradare a fost obiectivul nostru. Eu mi-am dorit pentru mine și echipă să câștigăm play-out-ul. Ce se întâmplă e de noaptea minții. În special în seara asta. Nu e posibil să iei gol la 30 de secunde după ce ai marcat. Nu am apucat să respir că am și luat gol.

Este o atitudine cu care nu merităm Europa. Mioveniul a avut 3 șuturi pe poartă și a dat 3 goluri. O echipă care vrea să câștige play-out-ul și vrea în Europa trebuie să fie mult mai mautură. Le cer scuze suporterilor.

De când sunt în fotbal nu am văzut și nu am pățit așa ceva. În ultimele 2 meciuri am pierdut în minutul 95, azi în minutul 96. Și cu FC U Craiova a fost la fel, am egalat din penalty și apoi am luat imediat gol. Vom pregăti foarte bine sezonul viitor și vom porni la drum cu băieții care își doresc mai mult.

Când nu am mai sințit presiunea salvării de la retrogradare am scăzut. Vreau jucători cu mentalitate de învingători, vreau în play-off. Am jucat cu o echipă care a făcut antifotbal și totuși am marcat 2 goluri. Dacă nu luam goluri, era 2-0, nu? Nu ne-au dominat nici măcar o secundă, când treceau de mijlocul terenului era sărbătoare”, a declarat Mutu.

Dragoș Grigore, reacție vehementă

La finalul partidei pierdute la Mioveni, fundașul Dragoș Grigore a avut un discurs extrem de dur și l-a un moment dat a lăsat să se înțeleagă că îl atacă pe antrenorul Adrian Mutu pentru felul în care a gestionat finalul play-out-ului.

”Ne-am făcut de rușine. Nu mă gândeam că o să trăiesc și o să simt acest lucru. Trebuie să știm să trecem prin asta, dar poate nu meritam. Nu știu dacă avea de ce să ne apese miza, trebuia să intrăm pe teren și să arătăm că vrem să ajungem la baraj.

Una s-a vorbit în vestiar și alta s-a făcut pe teren. Nu mă așteptam să fim așa de slabi. E păcat, pentru că la un moment dat am crezut că se poate. Nu vreau să găsesc alibiuri, dar după ultima victorie am început să pierdem din jucători, iar unii au fost mutați pe alte poziții.

Nu am reușit să ne ridicăm la nivelul celor la Mioveni, atunci ce să vorbim de Europa. Păcat de fani că pleacă supărați. Cu toții suntem triști. Eu n-am venit la Rapid să mă bat la retrogradare”, a spus Grigore.

Regulament neclar pentru barajul de Conference League

Sepsi OSK a câştigat play-out-ul, în timp ce FC Botoşani este singura echipă sigură că va fi la . Regulamentul FRF este neclar şi Rapid poate fi eliminată din cursa pentru Europa.

Regulamentul FRF nu prevede scenariul în care o echipă din play-out care ocupă un loc de baraj pentru Conference League să joace finala Cupei României. Este neclar, aşadar, dacă Rapid va avea dreptul de a juca barajul cu Botoşani în cazul în care Sepsi câştigă finala Cupei sau moldovenii merg direct în al doilea baraj, cu Universitatea Craiova.

Justin Ştefan, secretarul general al LFP, a transmis un mesaj prin care a spus că situaţia va fi clarificată în cursul zilei de marţi, 17 mai, după o discuţie între reprezentanţii Ligii şi ai Federaţiei.

Situaţia neprevăzută de regulament este cea în cazul în care Sepsi (locul 1 în play-out) câştigă Cupa României. Îi va lua Rapid locul la baraj sau FC Botoşani se califică direct în al doilea baraj, cel cu Universitatea Craiova?!