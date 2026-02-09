Adi Mutu l-a distrus pe antrenor după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj. „Gestul lui e incalificabil! Putea ieși un măcel!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a comentat într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA cele întâmplate la finalul derby-ului CFR Cluj – Universitatea Cluj 3-2, când Cristiano Bergodi a intrat într-un conflict fizic cu fotbaliștii adverși după ce a fost înjurat de Andrei Cordea. Fostul mare atacant a abordat și subiectul declarațiilor făcute de Daniel Pancu la final.

Adrian Mutu, critici dure la adresa lui Cristiano Bergodi

Adrian Mutu a catalogat gestul lui Cristiano Bergodi drept „incalificabil”. „A fost ceva ce n-am mai văzut de mult, de vreo 20-30 de ani. S-a încheiat bine până la urmă, din fericire pentru toată lumea. La ce nervi erau, se putea lăsa mai rău, cu niște pumni pe bune acolo. Eu cred că gestul lui Bergodi e inacceptabil, lăsând la o parte ce au făcut Cordea și Nistor, înjurăturile pe care și le-au adresat. Eu cred că lucrurile astea se mai întâmplă în fotbal și trebuie să rămână între cei doi jucători, să se rezolve după meci.

ADVERTISEMENT

Bergodi a avut o reacție exagerată, pe care de mult n-am mai văzut-o la un antrenor, poate prin America de Sud, dar în niciun caz în Europa. Eu cred că Bergodi ar fi putut să se abțină. El a alimentat tot, nu i-am văzut pe Nistor și Cordea să se împingă sau să se ia de gât. Dacă nu făcea gesturile alea și nu se ducea la Cordea, un gest incredibil, parcă era Ganezul (n.r. Ionel Ganea) cu arbitrul (n.r. Dorin Mudura) pe vremuri, să îl ia de gât. Bine că s-au băgat acolo și că a venit Muhar, putea să iasă mult mai rău.

Probabil urmează niște sancțiuni mari pentru toți, cred că sunt și corecte. Dacă i-a spus ceva Cordea lui Bergodi, merită să fie suspendat, dar cred că gestul lui Bergodi e incalificabil. Tu ești antrenor, trebuie să fii lucid cât poți de mult și în niciun caz să sari la bătaie”, a spus „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA. .

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Adrian Mutu declarațiile controversate ale lui Daniel Pancu

La finalul partidei, Daniel Pancu a fost extrem de furios și a declarat că nu e posibil ca „un antrenor străin” să intre într-un conflict fizic cu jucătorii săi. Adrian Mutu a reacționat cu privire la afirmațiile fostului său coechipier de la echipa națională: „Eu cred că a vrut să-și apere jucătorul, nu are nicio treabă una cu alta.

ADVERTISEMENT

Bergodi e de ani de zile la noi în țară. Dacă ar fi să analizăm ce a spus Pancone, era bine să bată un antrenor român jucătorii? Pancone a spus asta la cald, după meci, să își apere jucătorul, cu o tentă naționalistă. (n.r. ți se pare o declarație xenofobă?) Nici chiar așa. (n.r. puțin prea naționalist) Da, pentru că gestul este de condamnat, indiferent de ce naționalitate are antrenorul, că e italian sau român.

Ar fi putut să se termine mult mai rău, ar fi putut să existe o bătaie generală, cu implicarea oamenilor din tribună. Acesta era pericolul”. Horia Ivanovici a comentat la rândul său situația de la Cluj: „Riscul era să năvălească o mie sau două mii de fani și să iasă un măcel în toată regula acolo”. .

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu s-a pronunțat cu privire la suspendările care vor urma după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj

Adrian Mutu a vorbit mai apoi despre suspendările care ar putea fi acordate de Comisia de Disciplină după cele întâmplate la Cluj. „Gestul lui Bergodi nu are nicio scuză, poți să spui că a fost înjurat de mamă. La fotbal, dacă stăm să ne gândim, acolo pe teren la câte înjurături se trag, înseamnă că trebuie să te bați cu toată lumea. (n.r. dacă pe tine te-ar fi înjurat un jucător de mamă, cum ai fi reacționat?) N-aș fi reacționat bine.

(n.r. e normal ca un jucător să înjure de mamă un antrenor de 61 de ani?) Nu e normal. Mai mult decât înjurătura, eu cred că Bergodi s-a simțit lezat că nu i-a arătat respect, fiind antrenor. Dar asta se poate rezolva după, te duci în vestiar, de față cu toți, vorbești cu el, în niciun caz nu dai doi pumni. Era cât pe ce să îi dea doi pumni, dacă nu intrau ceilalți. E și asta o soluție, dar e cea mai proastă.

Eu cred că vor fi sancțiuni mari pentru toți, nu doar pentru Bergodi. Nu numai cel care reacționează, ci și cel care incită, toți ar trebui suspendați. Trebuie dat un exemplu. Eu înțeleg tensiunea, înțeleg orice, lăsând la o parte că nu contează dacă ești român sau străin, legea e la fel pentru toți. Vor veni suspendări grele. Trebuie să fie egale, nu poți să îi dai lui Bergodi un an și lui Cordea două etape”, a spus fostul mare fotbalist.