Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga după criticile la adresa lui Chivu: „Are o frustrare. A mâncat o pâine în România. E lipsă de respect față de Cristi!”

Cristi Chivu nu trece prin cel mai fericit moment în Serie A. I și apar primele voci care cer înlocuirea antrenorului român. Adrian Mutu, fostul său coleg de la națională, e de părere că e nevoie de timp pentru ca lucrurile să intre în normalitate. În plus, „Briliantul” l-a făcut praf pe Walter Zenga, unul dintre contestatorii lui Cristi Chivu.

Interul lui Cristi Chivu a pierdut în prelungiri Derby d’Italia

După o victorie la scor, 5-0, în prima etapă cu Torino, Inter a suferit două înfrângeri la rând, cu Udinese și Juventus. Echipa antrenată de Chivu a făcut meciuri bune, însă nu totul funcționează așa cum și-ar dori tehnicianul român, care miercuri seară va debuta în

Adi Mutu are toată încrederea în Cristi Chivu: „ Probabil va face niște schimbări. Eu zic că nu va fi schimbat”

Adrian Mutu e de părere că, cel puțin până în pauza de iarnă, Cristi Chivu va rămâne pe banca celor de la Inter, întrucât în Italia conducătorii au mult mai multă răbdare cu antrenorii. Totuși, „Briliantul” recunoaște că presiunea în Serie A este una uriașă.

„Ce să vorbesc cu Cristi? Acolo e altă presiune. Altă mâncare de pește. E presiune enormă. Horia, nu suntem în România. E foarte greu. E vicecampioana Europei. A fost un meci… Golurile pe care le-a dat Juventus au fost de generic, goluri pe care rar le vezi. În străinătate nu se uită doar la tabelă. Dacă era Mourinho, toată lumea spunea că e un proces de omogenitate. Inter a dominat total meciul. Mi s-a părut că Inter nu a mai jucat așa la Torino de mult timp. Juventus e o echipă grea, una care te bate fizic. Eu cred că a avut ghinion. Probabil va face niște schimbări. Eu zic că nu va fi schimbat. Cel puțin până în iarnă va fi acolo.

Pe mine mă deranjează multe lucruri în Italia. Văd anumite declarații despre Chivu… Mă deranjează rău de tot atitudinea și unghiul anumitor jurnaliști italieni”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, nemilos cu Walter Zenga. „Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor„

Imediat după derby-ul cu Juventus, pierdut de Inter pe final cu 3-4, Walter Zenga, un antrenor italian care a pregătit formații din România, l-a atacat dur pe Cristi Chivu. Adrian Mutu a citit declarațiile și e de părere că acestea au fost aruncate în presă din frustrare.

„Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect față de el. Zenga nu a avut niciodată posibilitatea asta de antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri. Puțin bun-simț… Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor. A așteptat să devină un derby super urmărit. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Noi tratăm străinii cu mult respect, dar străinii nu fac la fel cu noi. Se duc pe un unghi de ăsta rasist. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui.

Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo. Vii și intri așa… Au trecut trei meciuri. De ce nu a ieșit să vorbească după victoria cu 5-0 din prima etapă? Dacă venea asta de la jurnaliști, puteam să zic că e ok, dar când știi că vine de la un fost fotbalist… Trebuia să îl susțină măcar puțin”, a mai spus Adrian Mutu.

