Adi Mutu laudă ultimul transfer al lui CFR Cluj, care a fost pe lista Rapidului: „Dan Petrescu îl va aprecia. E pe gustul lui”

Adi Mutu e convins că CFR Cluj a dat lovitura cu ultimul transfer. Jucătorul care trebuie să îl înlocuiască pe Muhar a fost dorit și de Rapid.
Bogdan Ciutacu
07.08.2025 | 11:10
Adi Mutu lauda ultimul transfer al lui CFR Cluj care a fost pe lista Rapidului Dan Petrescu il va aprecia E pe gustul lui
Adi Mutu l-a antrenat pe Keita la Petrolul. Sursă foto: colaj Fanatik

Adi Mutu a analizat ultimul transfer reușit de CFR Cluj și dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Este vorba despre mijlocașul Tidiane Keita, adus de la Petrolul.

Adi Mutu a vorbit despre transferul lui Keita la CFR Cluj

Adrian Mutu a comentat la FANATIK SUPERLIGA ultima mutare a celor din Gruia: „Un transfer foarte bun zic eu. E un băiat super serios, super profesionist. Eu cred că Dan Petrescu îl va place. E stilul ăla al lui de jucător. 

Poate să joace și cu doi, și singur în față în fața apărării, dar poate să joace și inter. E un jucător care are o capacitate importantă de efort, are o tehnică decentă și e un recuperator foarte bun”.

Neluțu Varga a plătit nu mai puțin de 350.000 de euro pentru mijlocașul francez în vârstă de 28 de ani, care a semnat un contract pe 3 ani cu CFR Cluj și va avea un salariu de 14.000 de euro pe lună. Petrolul a păstrat și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Adrian Mutu dezvăluie că jucătorul a fost dorit și de Rapid: „A atras privirile multor cluburi”

Adrian Mutu l-a antrenat pe Keita la Petrolul și a mai dezvăluit și alte detalii de culise: „Cred că a fost și pe lista lui Rapid dacă nu mă înșel în sezonul trecut. E un jucător care a atras privirile multor cluburi din România. 

Mă bucur pentru Keita și pentru CFR Cluj. Cred că e un transfer reușit”, a mai spus Adrian Mutu la  FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Tidiane Keita este cotat de Transfermarkt la 650.000 de euro și sezonul trecut a evoluat în 38 de meciuri pentru Petrolul Ploiești și a reușit două goluri și două pase decisive. A fost titular în toate cele 4 partide din startul noului sezon.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, analiză pe larg la Fanatik SuperLiga

