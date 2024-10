Adi Mutu susține că are un regret în ceea ce privește echipa națională a României. “Briliantul” recunoaște că Victor Pițurcă este cel care i-a blocat șansa de a înregistra un nou record.

Adi Mutu, marele regret la echipa națională. “Aș minți dacă nu aș recunoaște!”. Victor Pițurcă i-a blocat recordul!

Merele este acela că nu a reușit să îl depășească pe Gică Hagi în numărul de goluri marcate pentru România. Ambii foști internaționali au câte 35 de reușite.

“Briliantul” susține că după ce a marcat ultimul gol (35) în penultimul meci pentru “tricolor” cu Ungaria, . Astfel că în meciul cu Olanda au fost ultimele sale 5 minute în tricoul echipei naționale.

Acest lucru îl macină puțin pe care crede că dacă ar fi fost chemat în continuare la națională ar fi depășit cu siguranță recordul. Acum, fostul mare atacant este de părere că Bîrligea ar putea depăși această performanță sau un jucător din viitoarea generație.

“Normal că am un regret că nu am dat cu un gol mai mult decât Hagi. Dacă aș spune că nu, înseamnă că nu mi-ar fi plăcut competiția. Mie competiția cu Gică Hagi mi-a plăcut tot timpul și oricare alta în fotbal.

Asta înseamnă competivitatea. Cine spune că nu are așa ceva să stea acasă, să nu se apuce de sport. În sport te vei lupta tot timpul cu cineva.

Indiferent că e de echipă sau nu, tot timpul e cineva care vrea să fie mai bun decât tine. De aia e sport și de aia e frumos. Fiecare are șanse de aia e frumos.

Rămâne regretul că au fost meciuri de-a lungul carierei în care nu am venit sau nu am vrut să vin, pentru că erau meciuri foarte ușoare, gen Liechtenstein, Malta.

Dacă veneam la ele sau dacă aveam 126 de meciuri ca Gică, pentru că el are cu 49 mai multe meciuri decât mine, dădeam mai multe goluri 100%.

“Nu am mai apucat să mai dau golul 36”

Nu am mai apucat să mai dau golul 36. După ce am dat golul cu Ungaria, am mai jucat 5 minute cu Olanda atât. Pentru că Piți nu m-a mai chemat după aceea.

Nu m-am certat. A fost o discuție peste care am trecut amândoi. Ne-am împăcat. Îl respect pe Nea Piți, a fost antrenorul meu. El nu a avut dreptate atunci, dar nici eu. A fost o chestie de orgolii.

După aceste 35 de goluri la echipa națională, rămân cu faptul că am cele mai multe marcate în meciuri oficiale față de restul jucătorilor. Din 35 de goluri am 29 sau 30 oficiale. Cred că Gică are vreo 21. Nu contează foarte mult, dar e acolo.

Contează că am un gol la două meciuri la echipa națională. Dacă păstram statistica și îmi mai puteai 50 de meciuri, mai dădeam vreo 20 de goluri și făceam 55-60. Era foarte greu așa să mai fiu întrecut.

Dar eu cred că în câțiva ani, acest record va cădea. Bîrligea are vârsta sau copiii noștri”, a spus Adrian Mutu, la DON MUTU.

Adi Mutu, despre recordul de goluri de la națională pe care îl împarte cu Gică Hagi