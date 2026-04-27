Adi Mutu, necruţător cu jucătorii de la Rapid: “Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi!” Atac şi la Gâlcă: “Nu e normal să ai atâtea accidentări! De ce?!”

Rapid a avut unul dintre cele mai slabe meciuri din acest sezon în derby-ul cu . Giuleştenii au coborât pe locul 5 şi în acest moment există un mare risc să rateze obiectivul de calificare în cupele europene. Mai mult, vestiarul este dezbinat şi jucătorii nu se feresc să acuze inclusiv în interviurile de la finalul meciurilor.

Adi Mutu, critici la adresa lui Gâlcă şi a staff-ului de la Rapid: „Nu înţeleg de ce au atât de multe accidentări”

Adrian Mutu nu i-a iertat pe giuleşteni, spunând că prestaţia cu Dinamo a fost foarte modestă. „Briliantul” îl critică pe Gâlcă şi staff-ul său pentru accidentările dese în momentul decisiv al campionatului şi e de părere că Rapidul a fost o echipă epuizată mental în derby:

„Rapid nu a arătat bine deloc şi se repetă toată istoria de anii trecuţi. Când ajunge în play-off, nu duce. Nu are lot bun, calitativ, care să poată să ducă 9-10 meciuri cu echipe foarte bune. Este o echipă epuizată mental, fricoasă. Nu înţeleg de ce au atât de multe accidentări. Trebuie văzut pe partea fizică de ce se întâmplă. Şi ieri, Petrila cu ruptură, staff-ul trebuie să analizeze chestiile astea că nu e normal să se întâmple pe bandă rulantă.

Kopic a mutat foarte bine la pauză cu Cîrjan şi cu Musi în locul lui Duţu. A făcut în celălalt sens, au intrat foarte bine şi au făcut diferenţa. A fost o echipă mai hotărâtă să câştige acest derby. Rapid nu a avut nicio forţă ofensivă. După părerea mea, cu Lennon au jucat cel mai slab fotbal. Aseară Rapid n-a fost o echipă bună. Dacă făcea parte dintr-un campionat normal, fără play-off şi play-out, putea să şi câştige campionatul cu un astfel de joc, pentru că întâlnea şi alte echipe pe care putea să le bată.

Dar intrând în play-off joci doar cu echipe bune. Eşti forţat să construieşti să ai o forţă ofensivă, nu doar să stai la cutie. Să nu produci nimic… până la urmă o să primeşti gol. Rapidul a părut chiar mai slabă ca FC Argeş, că ăia pe unde au fost au pus probleme. A fost o echipă epuizată mental. Ţinând cont că Dinamo venea după un meci jucat în urmă cu trei zile”, a spus Mutu.

Mutu a pus tunurile pe jucători: „Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi”

Adrian Mutu a pus tunurile pe jucătorii Rapidului spunând că ar trebui să îşi vadă mai mult de fotbal şi nu de declaraţii. „Briliantul” a rămas siderat de declaraţiile lui Paraschiv de la finalul derby-ului cu Dinamo, care a acuzat că nu există lideri în vestiarul Rapidului şi că giuleştenii sunt cea mai slabă echipă:

„E din ce în ce mai greu să îşi atingă obiectivul. Eu aş vrea să văd jocul direct şi zic că e din ce în ce mai greu. Aud jucătorii în declaraţii ce spun. Cu tot respectul pentru Paraschiv, Dobre, mai eşti nervos. Bă, dar când te duci la interviuri vorbeşte de ceea ce este de competenţa ta. Ăştia vorbesc că „suntem fricoşi”, „n-avem lideri”, bă vedeţi-vă de treaba voastră că sunteţi fotbalişti. Vorbiţi ca un conducător. Nu se uită şi ei la fotbalul modern, jucătorii au o diplomaţie, vorbesc de fotbal, de ce sunt ei plătiţi.

Nu vorbeşti de alte lucruri, de obiective, de antrenori. Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi. Cred că ar trebui să se vorbească cu ei: „Bă vedeţi-vă de jocul vostru şi lăsaţi declaraţiile că nu aţi inventat voi fotbalul. Sunteţi plătiţi să jucaţi să scoateţi rezultate, nu pentru alte lucruri”. Nu cred că Rapidului îi fac bine aceste lucruri: „pe marginea prăpastiei”, „dezastru”, „ruşine”. Când vezi asta îţi dai seama că n-au niciun moral. Jucătorii nu mai cred, sunt epuizaţi. Asta depinde şi de calitatea jucătorului”,a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu vede pe toată lumea vinovată pentru situaţia de la Rapid: „Jucătorii se bagă în spatele antrenorului”

„Briliantul” a spus că pentru situaţia actuală a Rapidului toţi sunt vinovaţi şi a spus că jucătorii nu au o mentalitate de învingători, iar până acum s-au ascuns în spatele antrenorilor fără să îşi asume nimic. Sfatul lui Mutu pentru conducerea clubului este să scape de jucătorii cu mentalitate de „provinciali”:

„Toţi au partea lor de vină, dar să . Şi oamenii care au făcut echipa, nu au făcut o echipă competitivă de play-off. Jucătorii fac declaraţii în afara competenţei lor, vorbesc aiurea, mult prea mult. Dacă stai să te uiţi la nuanţa tuturor declaraţiilor, nici ei nu cred când vorbesc de obiective. Şi aici e o problemă. Nu trebuie să laşi antrenorul singur şi să îl arăţi cu degetul. Un club e alături de club până la final, chiar dacă nu mai rămâne şi din vară. Cred că doar Costel Gâlcă ştie cum trebuie să gestioneze, pentru că e acolo. Dar nu e de antrenor. Şi jucătorii se bagă doar în spatele antrenorului. Acum se bagă în spatele lui Gâlcă. Rapid ar trebui să se uite şi la jucători, iar cei cu mentalitate de provinciali ar trebui să fie trimişi în altă parte. Ori ai campioni, ori nu ai.

Gâlcă putea să fie mult mai bun antrenor la Rapid dacă avea şi mai mulţi jucători. Degeaba, tu poţi să ceri de la nişte jucători… Poate Costel Gâlcă nu e lider şi nu există niciun lider în vestiar, mai ales că ei spun asta. Hai să le luăm aşa. Dacă îl iei pe Paraschiv, a jucat la Hermannstadt, a plecat la Oviedo şi n-a jucat. Petrila a jucat pe la Sepsi şi pe unde a jucat. Ce mentalitate? Dobre a jucat la echipe mici până a ajuns la Rapid. Moruţan a jucat, dar ce spun eu… Poate Rapid nu e atât de importantă ca Oviedo din Spania, dar când vii la o echipă mare dintr-o ţară, indiferent cât de mare e ţara aia, presiunea e înaltă, tu trebuie să te autodepăşeşti.

Rapid are şase jucători în anturajul echipei naţionale. Paraschiv nu s-a uitat cu cine joacă? Poate degeaba te uiţi la Gâlcă. Poate nu îţi place Gâlcă, Dobre. Trebuie să lăsăm la o parte ce zice antrenorul. De parcă joacă Gâlcă. Şi mie mi-ar plăcea să fiu antrenor şi să îl am pe Lupu în teren şi pe Niţă pe bandă”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce face Rapid cu Olimpiu Moruţan: „Lasă-l în pace, să se chinuie”

Olimpiu Moruţan a fost considerat transferul iernii în fotbalul românesc. Mijlocaşul nu a confirmat la Rapid, evoluţiile sale fiind modeste până acum. Adi Mutu e de părere că cei de la Rapid ar trebui să îi acorde minute şi să îl lase să îşi intre în ritm şi abia după cantonamentul din vară vom putea să îl vedem pe Moruţan la adevărata valoare:

„Depinde ce vrei să faci cu Moruţan de la anul. Dacă vrei să ai un Moruţan cum trebuie la anul, lasă-l în pace. Să se chinuie, să îşi recapete ritmul, nu să îi iei moralul şi să îl schimbi. Ok, ai obiective, dar dacă nu le mai ai, lasă-l să joace. De exemplu, aseară l-aş fi lăsat pe Puşcaş să joace tot meciul. Nu ştiu problemele lui medicale, poate riscau să îl piardă. Dar dacă nu riscau nimic, trebuia lăsat să îşi recapete ritmul, zici că are puţină rugină pe el.

Nu era un jucător cu o agilitate extraordinară, dar era mult mai fresh. Ce vrei cu Moruţan, pe cât timp i-ai făcut contract… Dacă mai are un an, Moruţan trebuie pus în formă. Abia după cantonamentul de vară pot fi evaluaţi şi criticaţi. Până atunci, nu au cum să fie. Intri direct în play-off, nu e cel mai bun scenariu ca să îţi recapeţi forma sportivă”, a spus Mutu.