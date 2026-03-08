Sport

Adi Mutu, noul antrenor al Fiorentinei?! Toate detaliile mutării: “Îşi doreşte cu ardoare!”

Adrian Mutu, pe banca tehnică a Fiorentinei? Giovanni Becali a dat cărțile pe față despre marea dorință a „Briliantului” pentru vara acestui an.
Mihai Dragomir
08.03.2026 | 12:45
Adi Mutu noul antrenor al Fiorentinei Toate detaliile mutarii Isi doreste cu ardoare
Adrian Mutu la Fiorentina! Giovanni Becali a aruncat bomba. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Adrian Mutu a scris istorie în cariera de jucător, iar dintre toate echipele pentru care a jucat, Fiorentina este cea care îi va rămâne mereu aproape de suflet. Giovanni Becali a dezvăluit că „Briliantul” vrea să devină antrenorul formației din Florența în vara acestui an.

Adrian Mutu vrea să antreneze Fiorentina

Adrian Mutu are câțiva ani buni de când a îmbrățișat meseria de antrenor. Ultima sa experiență de acest gen a fost însă una extrem de scurtă, pregătind Petrolul, una din fostele echipe pentru care a jucat, între lunile ianuarie și martie 2025.

Rămas fără angajament de atunci, Mutu, cel care i-a propus o soluție salvatoare lui Gigi Becali la FCSB, vrea să bifeze o realizare cu adevărat importantă în cariera de antrenor. Giovanni Becali a dezvăluit că „Briliantul” vrea pe banca Fiorentinei, locul 16 în Serie A.

„Mutu așteaptă o ofertă ca lumea. A acceptat câteva. El zice că ar merge la Fiorentina, mai ales că echipa este într-o stare jalnică. Eu zic că ar fi o îndrăzneală. Din vară, dacă se salvează la limită, să îl pună pe Mutu.

A murit proprietarul, acum e băiatul lui. Nu mai sunt banii care erau înainte. Fiorentina a mai fost în Serie B. E visul lui să ajungă acolo. Stă până în vară că speră să prindă locul acolo. Și-a găsit liniștea în familie”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Ce contract are deja semnat Adrian Mutu cu Fiorentina

Adi Mutu a dat o adevărată lovitură în vara anului trecut după ce a ajuns la un acord cu Fiorentina și a semnat un contract de parteneriat. Cei mai buni copii din academia sa vor intra automat în atenția echipei din Serie A și pot face astfel pasul mai ușor către fotbalul mare.

„Este o mare sursă de mândrie pentru mine să colaborez cu un club care mi-a marcat cariera și să le ofer tinerilor jucători oportunitatea de a crește în aceeași filosofie fotbalistică care m-a format ca jucător”, a transmis, printre altele, Adrian Mutu.

Clubul din Florența a confirmat ulterior colaborarea: „Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a dezvolta tineri fotbaliști talentați, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene”.

  • 143 de meciuri a bifat Adrian Mutu pentru Fiorentina 
  • 69 de goluri a marcat Mutu pentru „Viola”
