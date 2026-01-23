Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 la Dinamo Zagreb: „Echipă de liga a doua! Experimentul a eșuat”. A distrus toți fundașii! Exclusiv

Adrian Mutu a fost dur, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cu apărătorii de la FCSB după înfrângerea cu 1-4 împotriva lui Dinamo Zagreb
Mihnea Ştefan
23.01.2026 | 11:16
Adi Mutu nu a avut mila de FCSB dupa 14 la Dinamo Zagreb Echipa de liga a doua Experimentul a esuat A distrus toti fundasii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu, dur cu fotbaliștii de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu nu i-a menajat pe fotbaliștii de la FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb. „Briliantul” consideră că jucătorii pregătiți de Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au prezentat jenant în compartimentul defensiv.

Adrian Mutu a găsit vinovații după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Graovac, Ngezana și Dawa nu au fost la meci!”

Eșecul cu Dinamo Zagreb, 1-4, a făcut-o pe FCSB să își ia gândul de la „primăvara europeană”. Șansele ca actuala campioană a României să acceadă în faza superioară a Europa League, chiar și cu un succes împotriva lui Fenerbahce, la București, au devenit aproape nule.

ADVERTISEMENT

Văzând partida din Croația, Adrian Mutu a remarcat că apărătorii de la FCSB, în special Siyabonga Ngezana, au comis gafe pe bandă rulantă. Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi, a observat că erorile nu au fost comise doar la nivel personal, ci și colectiv.

Pe lângă problemele compartimentului defensiv, Adrian Mutu a mai punctat și lipsa de eficacitate a închizătorilor Mihai Lixandru și Baba Alhassan. Fostul atacant de la Inter, Chelsea și Fiorentina este de părere că cei doi nu a pot ajuta pe FCSB să ajungă în play-off.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu...
Digi24.ro
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”

„Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. Mai ales faza de apărare și linia defensivă, au fost sub orice critică. Graovac, Ngezana și Dawa nu și-au făcut deloc treaba. Practic nu au fost deloc la meci. Au a doua cea mai slabă defensivă din Europa League, au încasat două goluri pe meci.

ADVERTISEMENT
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo...
Digisport.ro
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"

Am văzut lacunele mari din apărarea FCSB-ului, poziția în care stăteau la gol. S-a rupt linia de fund în două la primele două goluri, iar la al treilea Ngezana vrea să anticipeze pasa și se lasă surprins. Centrul apărării a fost liber. A fost ceva rău! A fost bulevard. Din păcate, experimentul ăsta, care nu e nou, cu Graovac în partea a dreapta nu a dat roade. Ngezana și Dawa păreau că joacă pentru prima oară împreună, iar Radunovic la ce experiență are a făcut niște greșeli de poziționare foarte mari. A uitat să strângă, mai ales la golul doi, el și Dawa erau ambii cu câte un om, nu vorbeau. La nivel tactic au fost o echipă de liga a doua.

Probabil introducerea lui Graovac în partea dreapta a fost de a consolida apărarea, de a-l lăsa pe Radunovic să urce, iar el să rămână și să dea o siguranță echipei. După părerea mea, și experimentul ăsta cu Baba Alhassan și Lixandru în centru, doi închizători, nu a funcționat. Mie nu mi-a plăcut. Lixandru și-a pierdut de multe ori omul, nu a dat siguranță în fața defensivei, Baba Alhassan la fel. Vorbeam și cu niște prieteni, FCSB ar trebui să umble neapărat la mijlocul terenului pentru a ajunge în play-off. Cei doi nu sunt un cuplu care poate ajuta FCSB-ul în momentul acesta”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ngezana, rezervă la FCSB? Analiza lui Adrian Mutu

Întrebat direct de Horia Ivanovici dacă Siyabonga Ngezana trebuie trecut pe banca de rezerve, Adrian Mutu a specificat că nu este singurul stoper care comite erori în lotul FCSB-ului, Dawa, Graovac și Risto Radunovic fiind și ei responsabili cu greșelile.

„Luăm primul gol. Într-o fază în care ei schimbă jocul linia defensivă e foarte jos, e o distanță de 20 de metri în Radunovic și fundașul dreapta care centrează, când ajunge mingea la el, linia de apărare era foarte rară. Singurii care acopereau erau cei doi fundași centrali, Radunovic și Graovac erau în afara poziției. Nu au ajutat pe nimeni. Graovac trebuia să fie pe bara a doua, să preia atacantul. Nici Lixandru nu venise cu mijlocașul care se infiltrase din linia a doua.

Trebuia să rezolve fazele la nivel colectiv. De exemplu, dacă eu am scăpat pe cineva, trebuia să intervină Graovac, Ngezana sau Târnovanu din spate. Ngezana a ieșit să atace când a primit adversarul mingea, în loc să stea pe loc, că nu avea timp, iar ceilalți, Dawa și Radunovic, erau la 20 de metri pe bara a doua cu un om. Nu se poate. Trebuie să faci mișcare de translație, să strângi.

Ngezana a greșit la fiecare gol. Probabil ar trebui ținut pe bancă, nu știu. La golul trei el anticipează pasă, iar pe urmă se lasă surprins pe axul central. Cred că trebuie schimbată toată linia de fund”, a mai spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb

Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă...
Fanatik
Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă decât Rapid, dar n-au milioane să dea pe Nsimba”
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la...
Fanatik
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o...
Fanatik
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal de calitate”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Îi cere demisia lui Elias Charalambous după eșecul lui FCSB din Europa League:...
iamsport.ro
Îi cere demisia lui Elias Charalambous după eșecul lui FCSB din Europa League: 'A venit timpul pentru un restart'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!