Adi Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 la Dinamo Zagreb: „Echipă de liga a doua! Experimentul a eșuat”. A distrus toți fundașii! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu nu i-a menajat pe fotbaliștii de la FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb. „Briliantul” consideră că jucătorii pregătiți de Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au prezentat jenant în compartimentul defensiv.

Adrian Mutu a găsit vinovații după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Graovac, Ngezana și Dawa nu au fost la meci!”

Eșecul cu Dinamo Zagreb, 1-4, a făcut-o pe FCSB să își ia gândul de la „primăvara europeană”. , chiar și cu un succes împotriva lui Fenerbahce, la București, au devenit aproape nule.

ADVERTISEMENT

Văzând partida din Croația, Adrian Mutu a remarcat că apărătorii de la FCSB, în special Siyabonga Ngezana, au comis gafe pe bandă rulantă. Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi, a observat că erorile nu au fost comise doar la nivel personal, ci și colectiv.

Pe lângă problemele compartimentului defensiv, Adrian Mutu a mai punctat și lipsa de eficacitate a închizătorilor Mihai Lixandru și Baba Alhassan. Fostul atacant de la Inter, Chelsea și Fiorentina este de părere că cei doi nu a pot ajuta pe .

ADVERTISEMENT

„Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. Mai ales faza de apărare și linia defensivă, au fost sub orice critică. Graovac, Ngezana și Dawa nu și-au făcut deloc treaba. Practic nu au fost deloc la meci. Au a doua cea mai slabă defensivă din Europa League, au încasat două goluri pe meci.

ADVERTISEMENT

Am văzut lacunele mari din apărarea FCSB-ului, poziția în care stăteau la gol. S-a rupt linia de fund în două la primele două goluri, iar la al treilea Ngezana vrea să anticipeze pasa și se lasă surprins. Centrul apărării a fost liber. A fost ceva rău! A fost bulevard. Din păcate, experimentul ăsta, care nu e nou, cu Graovac în partea a dreapta nu a dat roade. Ngezana și Dawa păreau că joacă pentru prima oară împreună, iar Radunovic la ce experiență are a făcut niște greșeli de poziționare foarte mari. A uitat să strângă, mai ales la golul doi, el și Dawa erau ambii cu câte un om, nu vorbeau. La nivel tactic au fost o echipă de liga a doua.

Probabil introducerea lui Graovac în partea dreapta a fost de a consolida apărarea, de a-l lăsa pe Radunovic să urce, iar el să rămână și să dea o siguranță echipei. După părerea mea, și experimentul ăsta cu Baba Alhassan și Lixandru în centru, doi închizători, nu a funcționat. Mie nu mi-a plăcut. Lixandru și-a pierdut de multe ori omul, nu a dat siguranță în fața defensivei, Baba Alhassan la fel. Vorbeam și cu niște prieteni, FCSB ar trebui să umble neapărat la mijlocul terenului pentru a ajunge în play-off. Cei doi nu sunt un cuplu care poate ajuta FCSB-ul în momentul acesta”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ngezana, rezervă la FCSB? Analiza lui Adrian Mutu

Întrebat direct de Horia Ivanovici dacă Siyabonga Ngezana trebuie trecut pe banca de rezerve, Adrian Mutu a specificat că nu este singurul stoper care comite erori în lotul FCSB-ului, Dawa, Graovac și Risto Radunovic fiind și ei responsabili cu greșelile.

„Luăm primul gol. Într-o fază în care ei schimbă jocul linia defensivă e foarte jos, e o distanță de 20 de metri în Radunovic și fundașul dreapta care centrează, când ajunge mingea la el, linia de apărare era foarte rară. Singurii care acopereau erau cei doi fundași centrali, Radunovic și Graovac erau în afara poziției. Nu au ajutat pe nimeni. Graovac trebuia să fie pe bara a doua, să preia atacantul. Nici Lixandru nu venise cu mijlocașul care se infiltrase din linia a doua.

Trebuia să rezolve fazele la nivel colectiv. De exemplu, dacă eu am scăpat pe cineva, trebuia să intervină Graovac, Ngezana sau Târnovanu din spate. Ngezana a ieșit să atace când a primit adversarul mingea, în loc să stea pe loc, că nu avea timp, iar ceilalți, Dawa și Radunovic, erau la 20 de metri pe bara a doua cu un om. Nu se poate. Trebuie să faci mișcare de translație, să strângi.

Ngezana a greșit la fiecare gol. Probabil ar trebui ținut pe bancă, nu știu. La golul trei el anticipează pasă, iar pe urmă se lasă surprins pe axul central. Cred că trebuie schimbată toată linia de fund”, a mai spus Adrian Mutu.