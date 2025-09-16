Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu nu crede că Dinamo se bate la titlu: “E bună cu echipele medii spre slabe!”. Ce le lipsește “câinilor”. Exclusiv

Dinamo are un început de campionat foarte bun, dar Adi Mutu a atras atenția la FANATIK SUPERLIGA că echipa nu se poate bate la titlu.
Traian Terzian
16.09.2025 | 11:40
Adi Mutu nu crede ca Dinamo se bate la titlu E buna cu echipele medii spre slabe Ce le lipseste cainilor Exclusiv
Adi Mutu nu crede că Dinamo are forța de a se bate la titlu. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Victoria cu 3-0 de pe terenul Petrolului a urcat-o pe Dinamo până pe locul 3 în clasamentul SuperLigii, însă Adi Mutu nu crede că ”roș-albii” au forța necesară pentru a se bate la titlu până la final.

Motivul pentru care Adi Mutu nu o vede pe Dinamo cu șanse la titlu

În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul mare internațional român a remarcat jocul frumos practicat de Dinamo, dar a avertizat că este nevoie de jucători cu mai multă calitate pentru a spera la titlu.

”Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe. (n.r. – De ce spui asta că a bătut cu 4-3 campioana României?) A bătut după 10 ani, se mai întâmplă și câte o excepție.

Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB. Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.

Au un joc bun, au un joc de posesie, au un joc elaborat, un joc în care participă toată echipa, dar nu cred că au forța de a se bate la campionat. Nu pentru că nu joacă un fotbal frumos, ci pentru că nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal și s-a văzut și anul trecut cu o echipă cam la fel”, a declarat Mutu.

Cîrjan, mintea luminată de la Dinamo

Întrebat dacă actualul lot al lui Dinamo este mai bun sau mai slab decât cel din sezonul precedent când a ajuns în play-off, Mutu a explicat că în momentul de față diferența o face maturitatea acumulată de Cătălin Cîrjan.

”Echipa e mai închegată decât anul trecut, nu are același atacant, dar e mai omogenă și cred că Cîrjan joacă la un alt nivel. E mai marcator decât sezonul precedent. E mult mai matur, a devenit și căpitanul echipei, e un jucător care e în toate acțiunile, e un jucător cu multă libertate de mișcare.

Cade tot timpul în toate buzunarele alea care se creează în teren și mingea îl caută pe el. Aseară a marcat un gol foarte frumos, de atacant adevărat. E mult mai matur și asta se vede și în jocul lui Dinamo. Dar, Dinamo are nevoie de altfel de transferuri, mult mai puternice, pentru a putea emite pretenții.

Dacă Dinamo crede că așa se poate bate la campionat, după părerea mea sunt niște pretenții care nu sunt conforme cu realitatea. Cine se gândește la titlu în formula asta nu face altceva decât să pună presiune în plus pe echipă. Cred că după anii de chinuială financiară, Dinamo are un parcurs bun”, a spus Adi Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
