Daniel Bîrligea este cel mai în formă atacant din SuperLiga României, iar fotbalistul sosit de la CFR Cluj s-a adaptat excelent la noua sa echipă, atât pe plan intern, cât și pe plan european. Totuși, Mircea Lucescu din Liga Națiunilor, iar decizia pare una controversată la prima vedere.

Adi Mutu nu e de acord cu alegerea lui Mircea Lucescu. „E cel mai în formă atacant român. E inexplicabil!”

are trei goluri de când a fost transferat de FCSB. Atacantul român a spart gheața în tricoul roș-albastru în partida cu Riga FS, din Europa League, după care , în meciul cu PAOK. Mai mult decât atât, Bîrligea t, în victoria cu Gloria Buzău, scor 3-2.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, evoluțiile acestuia nu l-au impresionat pe selecționerul Mircea Lucescu, care nu l-a convocat pe Bîrligea pentru meciurile cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor. Denis Alibec, George Pușcaș și Denis Drăguș sunt variantele lui „Il Luce” pentru aceste două jocuri, iar decizia pare una bizară, cel puțin la prima vedere.

În cadrul podcastului DON MUTU, Adrian Mutu a comentat decizia lui Mircea Lucescu, dar a analizat, totodată și forma pe care o traversează ceilalți atacanți convocați de selecționerul echipei naționale de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

„Am fost mirat că Bîrligea nu a fost convocat, dar nu știu de ce nu a fost convocat. Mi se pare cel mai în formă atacant al nostru din acest moment. Nu știu ce a spus Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. M-am mirat, dar este alegerea selecționerului. Nu are nicio logică, cifrele lui, e o surpriză, mă așteptam să fie convocat.

Sunt curios, probabil toată lumea o să îl întrebe pe Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. Aici mai sunt și niște lucruri la care trebuie să te gândești. Alibec e mult mai vechi la echipa națională decât Bîrligea. E un anumit echilibru pe care trebuie să îl menții, probabil influența lui Alibec e diferită.

ADVERTISEMENT

Parcă Pușcaș era exclus, parcă așa am înțeles, nu? Și Pușcaș a dat niște goluri, dar și Bîrligea are gol la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat, sunt curios ce explicație o să ne dea selecționerul, dar e o întrebare bună pe care jurnaliștii i-o vor adresa. În România este cel mai în formă atacant.

Mi se pare că Drăguș și-a ieșit din formă de când s-a dus la Trabzonspor, nu are cea mai bună perioadă a lui. Probabil îl va costa la drum lung, se va vedea din ce în ce mai mult lipsa de minute. Pușcaș are o perioadă bună acum, a dat niște goluri, dar e fluctuant, dacă ne uităm la istoricul lui e o perioadă bună după o lungă perioadă în care a fost sub medie.

ADVERTISEMENT

Alibec este în revenire de formă, dar cel mai în formă este Bîrligea, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.

Lotul României pentru meciurile din Nations League:

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

ATACANȚI: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)