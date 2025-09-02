Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu nu-l uită nici acum pe Sebastian Colțescu: „Problema e la cei care îl deleagă la meciuri!”

Adi Mutu a criticat în direct la FANATIK SUPERLIGA arbitrajul lui Sebastian Colțescu de la meciul CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus fostul mare atacant
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.09.2025 | 13:53
Adrian Mutu nu l-a menajat pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj - FCSB 2-2. Foto: colaj Fanatik

„Briliantul” a apreciat că această delegare a fost una total neinspirată în contextul unei partide atât de importante în mod tradițional pentru Superliga.

Adi Mutu, critic la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu din meciul CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu e prima oară când e protagonist”

De asemenea, cu această ocazie antrenorul și-a adus aminte și de un episod de tristă amintire pentru el petrecut cu Sebastian Colțescu la centru pe vremea când se afla pe banca tehnică a celor de la Petrolul Ploiești.

„Mi s-a părut un meci echilibrat, un derby, un meci echilibrat. Eu cred că rezultatul e echitabil. A fost o echipă a FCSB-ului care a condus în general meciul, mai ales repriza a doua. Adică a avut o dominare, așa să spun, teritorială, dar… A și riscat pe contraatac. Eu cred că a fost un rezultat echitabil.

Te aștepți totuși la CFR, la o echipă de genul ăsta, totuși să opună mai multă rezistență și să împingă puțin mai sus pe FCSB, chiar dacă e FCSB. Adică te aștepți la un joc mai echilibrat la ce înseamnă dominarea asta teritorială. S-a jucat mai mult în jumătatea CFR-ului, dar FCSB a riscat un contraatac. A fost un meci bun, să spun.

„Problema e la cei care îl deleagă la astfel de meciuri”

(n.r. Despre arbitrajul lui Sebastian Colțescu) Nu e prima oară când Colțescu e protagonist. Știți foarte bine ultima mea întâlnire cu el. (Cristi Coste: Îmi amintesc un meci la Ploiești) Când ne-a anulat două goluri regulamentare, deci Colțescu are… Are asta, adică îi place să fie protagonist, probabil e și din cauza faptului că nu mai e la un nivel foarte bun. Și atunci se întâmplă să… E problema lui, cine îl deleagă la astfel de meciuri.

Da, am văzut și eu. La hențul ăla, da. Ce să mai zic? După părerea mea, sincer, nici aseară nu a fost penalty la Farul cu Petrolul. Ăla nu e penalty, cred că a fost acordat foarte ușor. Sunt la fel greșelile de arbitraj (n.r. comparativ cu sezonul trecut), doar că unele echipe profită mult mai mult decât celelalte. Dacă te uiți, cam aceleași sunt cele care profită, să nu spun că sunt avantajate.

Nu s-a schimbat și nu cred că o să se schimbe. Nu poți să trimiți un arbitru gen Colțescu la un meci de genul CFR – FCSB, mai ales că el face greșeli și a făcut greșeli chiar pe sfârșitul sezonului trecut. Alți arbitri, Istvan Kovacs, sunt.

La un derby totdeauna trebuie un arbitru care știe să țină în mână un astfel de joc, să ia decizii echilibrate, pentru că e un meci cu nerv, cu miză mare, două echipe care își doresc să câștige orice, așa că nu poți să trimiți un arbitru ca și Colțescu la nivelul ăsta. A avut și el nivel bun în trecut”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA, în dialog cu moderatorul Cristi Coste.

Adrian Mutu nu l-a menajat pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj - FCSB 2-2

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
