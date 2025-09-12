Adi Mutu nu s-a ferit de verdicte în privința lui Dobre și Rațiu. „Are anumite lacune pe care nu le identificăm… Poate l-am supraevaluat”

Dacă despre fotbalistul de la Rapid a spus că nu este normal să existe atât de multe pretenții de la el în acest moment, întrucât are foarte puțin timp de când a ajuns în angrenajul primei reprezentative, în ceea ce îl privește pe jucătorul de la Rayo Vallecano lucrurile stau diferit din punctul de vedere al „Briliantului”.

Adi Mutu nu crede că Alex Dobre ar trebui să fie criticat după ultimele rezultate ale echipei naționale: „A devenit important de două luni și acum avem pretenții să facă diferența?”

Vizavi de fundașul dreapta, că este posibil și ca el să fi fost supraevaluat în spațiul public din România în baza prestațiilor sale foarte bune de la EURO 2024, dar și din La Liga, iar nivelul lui real de joc să fie de fapt acesta arătat până acum în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026.

„(n.r. Despre Dobre) Sincer, bine. Hai să spun și de ce zic bine, chiar dacă probabil voi nu sunteți de acord cu mine. Dobre a devenit și el, ca să spun așa, important pentru fotbalul românesc de două luni, de când e la Rapid, nu? Și acum noi avem pretenții să facă diferența la echipa națională?

Trebuie să îi lăsăm timp și lui să se acomodeze cu echipa națională, trebuie să aibă el continuitate în evoluții foarte bune în campionat la Rapid. Și după 6 luni de acum încolo, când duce o perioadă de continuitate la nivel bun, exact ce vorbeam într-una din emisiunile tale și despre Dennis Man, după această perioadă de continuitate la nivel bun putem să avem pretenții de la Dobre să facă diferența la echipa națională.

Dar Dobre acum 3 luni unde era? Nici măcar nu era în calcul sau în lotul lărgit al echipei naționale. Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni să facă diferența, fiind și tânăr, la echipa națională. Noi trebuie să avem pretenții de la jucătorii cu ștate vechi la echipa națională să facă diferența meci de meci.

Cum a analizat „Briliantul” ultimele evoluții ale lui Andrei Rațiu: „Poate l-am supraevaluat”

(n.r. Despre Rațiu) Dar când a jucat bine a fost o excepție sau așa era valoarea lui? Ideea e așa, că probabil el e monitorizat foarte bine în Spania. Nu s-a reușit niciun transfer al lui, probabil anumite lacune le are, pe care noi nu reușim să le identificăm. Acum începem să ne uităm cu alți ochi, că până acum Rațiu poate a fost simbolul echipei de la Europene, nu?

Dacă ai lipsă de continuitate, se vede. Exact același lucru la Dennis Man, e vorba și despre o valoare. Ai o valoare până la o anumită limită. După aia, pentru a avea continuitate mult timp sau două-trei sezoane sau cinci ani sau chiar mai mult, îți trebuie o anumită valoare. Ei au avut pe luni, două-trei luni și așa mai departe.

Poate noi l-am supraevaluat pe Rațiu, nu? Poate. Și acum ne mirăm că de ce nu joacă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că atunci când joci și arăți că poți să joci la un anumit nivel, așa cum ne-a arătat Rațiu, vine și cu reversul medaliei, și anume că pretențiile cresc și trebuie să îți menții valoarea aia, altfel vei fi criticat.

Rațiu a ajuns într-un moment din ăsta, în care e criticat. El același stil îl are, numai că nu îl ajută nici echipa în momentul ăsta și vine pe un fond de rezultate negative. Și atunci nu îl ajută echipa. Noi, bineînțeles că ne uităm cu alți ochi la el pentru că ne-a obișnuit să joace la un nivel mare.

Astea sunt problemele, că nu avem continuitate în evoluții bune, bineînțeles dacă mai pui și faptul că nu ai continuitate în evoluții la echipa de club, lucrurile astea te scot din mână, te scot din ritm și se vede”,