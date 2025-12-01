Adi Mutu, patriot adevărat! Amenda de 170.000 de euro pe care a plătit-o ca să vină să joace pentru națională: „Mândru că sunt român!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Mutu, mesaj de impact cu ocazia Zilei Naționale a României

Fostul mare atacant a povestit cum a primit o amendă foarte usturătoare pe vremea când evolua la Chelsea sub comanda lui Jose Mourinho pentru simplul motiv că a insistat să dea curs unei convocări la echipa națională, iar clubul londonez nu a fost de acord cu această chestiune.

În acest context, Mutu a explicat cum întotdeauna a considerat prima reprezentativă de fotbal a României drept ceva sacru pentru el. De asemenea, „Briliantul” a avut un discurs emoționant vizavi de modul în care poporul român ar merita să fie tratat de fapt în context european și chiar global.

„O să vezi mâine la premieră, premiera familiei, chiar așa eram și atunci (n.r. când era fotbalist). Să nu uităm că am avut chiar o mare întâmplare la Chelsea, când am plătit o amendă de 170.000 de euro ca să vin să joc pentru naționala României. A uitat lumea. 160.000 de lire, nu știu cât vine.

Mi-au interzis să vin la echipa națională atunci, Mourinho mi-a interzis. Noi aveam meci cu Cehia pe Giulești. Aveam dublă, Cehia și Luxemburg, dacă nu mă înșel. Și am plecat. Am zis: ‘Cum, nu există așa ceva!’. Am dat și gol pe Giulești cu Cehia și după din lovitură liberă cu Luxemburg sau nu mai știu cine era.

Și după am luat amendă. Dar eu știam de la început, mi-au zis că dacă plec îmi dau amendă. Am jucat pentru toate echipele cu un spirit mare, dar parcă nu s-a comparat niciodată cu tricoul României, cu România.

Sunt patriot, sunt naționalist, sunt mândru că sunt român, îmi iubesc țara și am văzut că, mai ales românii care sunt în diaspora știu ce înseamnă lucrurile astea pe care eu le spun, iar de multe ori am fost priviți într-un mod în care nu merităm și asta m-a deranjat tot timpul.

Trebuie să credem în noi, dacă noi nu ne dăm valoarea, nu știu dacă ceilalți ne lasă să ridicăm capul, așa că trebuie să credem în noi. Eu am spus-o tot timpul, la noi este vorba doar de mentalitate. Dacă reușim să schimbăm puțin ceva în mentalitatea noastră. Noi suntem un popor creativ, suntem un popor plin de talente, suntem deștepți, ne adaptăm peste tot. Depinde doar de noi”,

