Adi Mutu, presiune pe conducere după CFR Cluj – Rapid 1-0: ”Vreau 4-5 transferuri! Era greu să mai fac schimbări, aveam doar jucători neexperimentați”

Giuleștenii au avut șansa să plece cu un punct din Gruia, dar acordat la ultima fază cu ajutorul VAR.

Adi Mutu cere transferuri după CFR Cluj – Rapid 1-0

Nemulțumit de lotul subțire pe care îl are la dispoziție și trist din cauza ghinionului că a pierdut trei jucători accidentați în prima repriză a întâlnirii CFR Cluj – Rapid 1-0, Adi Mutu a început să pună presiune pe șefii clubului.

”Sunt lucruri pe care nu putem să le controlăm (n.r. – legat de cele trei accidentări din prima repriză). Pe început de sezon, undeva inexplicabil, venim după pregătire. O seară plină de ghinion, s-a văzut și la sfârșit.

În repriza a doua am jucat fotbal, am dominat în anumite momente CFR. Am încercat prin pase, nu ne ajuta talia să ne batem cu ei, am încercat prin posesie progresivă.

Azi am avut în lot șapte jucători U21. După cele trei schimbări aveam doar copii pe bancă. Era greu să mai fac schimbări, aveam doar jucători neexperimentați. Mai avem nevoie de jucători, mă aștept cât mai repede să facem 4-5 transferuri”, a declarat Mutu.

Ioniță, mulțumit de prestația Rapidului la Cluj

Mijlocașul Alexandru Ioniță, cel care a obținut penalty-ul ratat în cele din urmă de Alexandru Albu, consideră că Rapidul nu merita să piardă jocul din Gruia, însă este mulțumit că echipa a arătat bine.

”CFR nu a demonstrat că e mai bună ca noi. Îmi pare rău că nu am marcat la ultima fază. Cu FCSB trebuie să să avem altă atitudine.

Păcat, 3 schimbări în prima repriză, nu ne așteptam. Eu mă așteptam să intru în repriza a doua. Azi am demonstrat că putem construi, cu toate că ne-a lipsit atitudinea”, a spus Ioniță.

Rapid a avut un în prima repriză a meciului de la Cluj. Adrian Mutu a rămas fără trei jucători în primele 38 de minute ale meciului cu CFR Cluj. Jakub Vojtus, Claudiu Belu Iordache și Romario Moise au suferit accidentări și nu au putut continua jocul.