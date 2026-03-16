Adi Mutu, reacție-șoc despre Mirel Rădoi la FCSB. „Nu e ceva serios. Cum să vii din milă? Ce, e caritate?”

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant al fotbalului românesc la nivel de club și echipă națională, Adi Mutu, a avut o primă reacție în spațiul public în legătură cu Mirel Rădoi și decizia sa de a reveni pe banca celor de la FCSB. „Briliantul” este ferm și spune lucrurilor pe nume în legătură cu venirea finului lui Gigi Becali la echipă pentru o perioadă atât de scurtă: „Nu e ceva serios. Cum să vii din milă? Ce, e caritate?”.

Ce spune Adi Mutu despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB pentru nici 3 luni. „Nu e ceva serios. Cum să vii din milă? Ce, e caritate?”

Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea în urmă cu o săptămână atunci când a decis să revină la FCSB pentru un mandat de doar două luni și jumătate, cât durează play-out-ul. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a avut o reacție destul de virulentă despre aceste lucruri care se petrec la echipa campioană. În opinia sa, acest întreg episod nu denotă o seriozitate și nici profesionalism.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că venirea asta, în modul ăsta – da, a venit să mă ajute, nu vrea bani, pleacă, are un milion pe masă, tot timpul motive financiare, faptul că am venit din milă, ești nașul meu – creează un disconfort în sânul echipei și dă o nesiguranță. (n.r. e o imagine de neseriozitate) Este. Ei știau. Eu cred că anumite lucruri trebuie ținute în afara opiniei publice. (n.r. nu spui cât va sta Rădoi) Da, îl iei, îi faci salariu, are contract până în 2030, că pleacă el după aceea, e treaba lor. Apoi, în pauza competițională, când lumea nu mai e așa atentă, tu anunță că Mirel Rădoi are o ofertă.

Faptul acesta: Nașule, finule, nu vreau bani – parcă asta nu merge într-un fotbal profesionist. Mirel muncește acolo și munca lui trebuia cuantificată într-un fel. Indiferent că sunt nași, fini, el trebuie să își respecte statutul de antrenor, iar Gigi pe cel de patron. Ideea este că ce creezi tu în jurul tău și ce imagine dai, ce cred jucătorii?”, spune Mutu.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” nu exclude faptul ca . Dovadă a fost evoluția lor cu Metaloglobus. „Am venit să ajut. Caritate. Ceva caritabil”, mai afirmă fostul mare atacant român, despre cele care s-au petrecut în ultimele săptămâni în sânul echipei care a câștigat Superliga în precedentele două sezoane. În concluzie, Mutu spune că lucrurile trebuiau făcute altfel, nu într-o tentă de „cumetrie”. „Lucrurile trebuiau făcute să dea o altă tentă, nu de cumetrie sau astea. Să fie făcute cu profesionalism”.

ADVERTISEMENT

Cum comentează Adi Mutu debutul lui Mirel Rădoi la FCSB și scorul de 0-0 cu Metaloglobus

FCSB continuă seria modestă în campionat. După ce a ratat prezența în play-off, . Oaspeții au primit nu mai puțin de 66 de goluri în sezonul regulat. Pentru Mirel Rădoi, cel adus să salveze echipa, este al doilea meci din acest sezon în care elevii săi nu marchează cu ”Lanterna” SuperLigii. Acesta a făcut 0-0 cu Metaloglobus și când antrena pe Universitatea Craiova.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a avut o primă impresie și despre Mirel Rădoi după acest FCSB – Metaloglobus 0-0 din runda inaugurală a play-out-ului. În ciuda faptului că noul tehnician al campioanei nu a avut multe zile la dispoziție pentru a pregăti partida, Mutu este de părere că FCSB trebuia să se impună.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cum ți s-a părut debutul lui Mirel Rădoi la FCSB?) Rezultatul vorbește de la sine. Nu poți să spui prea multe. Nu a avut nici prea mult timp la dispoziție, dar oricum a avut un meci accesibil FCSB. Cu Mirel Rădoi sau nu pe bancă, trebuia să câștige acest meci. Practic, era adversarul, pe foaie, cel mai accesibil. FCSB a fost apatică. Este exact ce îi așteaptă pe ei în play-out. Toate echipele vor sta foarte bine defensiv și vor încerca să îi surprindă pe contraatac”, este părerea lui Mutu.

Întrebat despre atitudinea arătată de jucătorii roș-albaștrilor și evoluția lor ștearsă, Mutu îl apără pe Rădoi și spune că: „Nu știu câtă schimbare putea să apară în joc. Doar prin atitudine. Adică să joace, cu un antrenor nou. (n.r. să joace pentru Rădoi?) Să joace și pentru el. Era un meci în care toată lumea se aștepta ca FCSB să iasă învingătoare”, mai spune „Briliantul”.

Mutu admite că duminică seara nu s-a văzut deloc la FCSB șocul, declicul, schimbării antrenorului: „Normal, atunci când o echipă schimbă antrenorul, se vede șocul creat. Într-adevăr, aseară nu s-a văzut acest șoc. Jucătorii de la FCSB se află într-o criză mentală. Nu au uitat ei fotbalul de pe o zi pe alta. Mirel trebuie să fie extrem de bun în a-i scoate pe băieți din această perioadă grea mentală”, punctează fostul atacant.