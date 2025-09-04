Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu se face așa ceva!”

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB a produs un moment inedit. Deși nu era accidentat, Vlad Chiricheș a fost înlocuit în minutul 29 al duelului, asta după ce îl scăpase din marcaj pe Djokovic la primul gol al ardelenilor. Ce a spus Adrian Mutu despre această situație.

Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că . De ce? Pentru că „Chiri” are o carieră de succes în spate și nu așa se tratează jucătorii experimentați.

Totodată, Adrian Mutu e de părere că , însă acesta va fi ultimul sezon din cariera sa. Mutu și Chiricheș au fost colegi într-un singur meci. Se întâmpla la România – Uruguay 1-1, din 29 februarie 2012.

„(n.r. – Cum crezi că s-a simțit Chiricheș?) Eu nu cred că acesta a fost ultimul meci al lui. Caracterul lui Chiricheș este unul bun, e un jucător valoros nu doar din punct de vedere tehnico-tactic, ci și din punct de vedere caracterial.

„Acesta va fi ultimul sezon din cariera lui Chiricheș”

Cu siguranță nu i-a picat bine, este un jucător cu o carieră importantă în spate. Când ești la FCSB se întâmplă orice. Gigi Becali nu ține cont de astfel de lucruri.

A demonstrat Gigi Becali că nu ține cont de numele jucătorului. Poți să fii tu x sau y, dar nu contează. Dacă nu te ridici, sau i se pare lui că nu ești la nivelul care trebuie. Ok, dacă e să o luăm logic, nu se făcea o schimbare cu un jucător de vârsta asta și cu cariera pe care o are în spate în minutul ăla.

Până la urmă, toți jucătorii sunt la fel. Eu nu cred că acesta a fost ultimul meci al lui Vlad Chiricheș, în schimb, eu cred că acesta va fi ultimul sezon din cariera lui”, a declarat Adrian Mutu.