Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu se face așa ceva!”

Adrian Mutu a oferit o reacție tranșantă, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB.
Iulian Stoica
04.09.2025 | 20:09
Adi Mutu reactie transanta dupa ce Gigi Becali la umilit pe Chiriches in CFR Cluj FCSB 22 Nu se face asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu, tranșant după ce Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Gigi Becali după 29 de minute. Sursă foto: Colaj Fanatik

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB a produs un moment inedit. Deși nu era accidentat, Vlad Chiricheș a fost înlocuit în minutul 29 al duelului, asta după ce îl scăpase din marcaj pe Djokovic la primul gol al ardelenilor. Ce a spus Adrian Mutu despre această situație.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că Gigi Becali nu ar fi trebuit să îl schimbe pe Vlad Chiricheș în minutul 29. De ce? Pentru că „Chiri” are o carieră de succes în spate și nu așa se tratează jucătorii experimentați.

Totodată, Adrian Mutu e de părere că Vlad Chiricheș va juca în continuare pentru FCSB, însă acesta va fi ultimul sezon din cariera sa. Mutu și Chiricheș au fost colegi într-un singur meci. Se întâmpla la România – Uruguay 1-1, din 29 februarie 2012.

„(n.r. – Cum crezi că s-a simțit Chiricheș?) Eu nu cred că acesta a fost ultimul meci al lui. Caracterul lui Chiricheș este unul bun, e un jucător valoros nu doar din punct de vedere tehnico-tactic, ci și din punct de vedere caracterial.

„Acesta va fi ultimul sezon din cariera lui Chiricheș”

Cu siguranță nu i-a picat bine, este un jucător cu o carieră importantă în spate. Când ești la FCSB se întâmplă orice. Gigi Becali nu ține cont de astfel de lucruri.

A demonstrat Gigi Becali că nu ține cont de numele jucătorului. Poți să fii tu x sau y, dar nu contează. Dacă nu te ridici, sau i se pare lui că nu ești la nivelul care trebuie. Ok, dacă e să o luăm logic, nu se făcea o schimbare cu un jucător de vârsta asta și cu cariera pe care o are în spate în minutul ăla.

Până la urmă, toți jucătorii sunt la fel. Eu nu cred că acesta a fost ultimul meci al lui Vlad Chiricheș, în schimb, eu cred că acesta va fi ultimul sezon din cariera lui”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a înlocuit pe Vlad Chiricheș

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
