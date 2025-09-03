Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!”

Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.09.2025 | 00:06
Adi Mutu replica fabuloasa pentru sefii fostei sale echipe Puteti sa schimbati 700 de antrenori tot o victorie o sa aveti
EXCLUSIV FANATIK
Adi Mutu a analizat situația din prezent de la Petrolul Ploiești. Foto: colaj Fanatik

În contextul anumitor zvonuri care circulă în spațiul public în aceste zile, care îl dau pe Liviu Ciobotariu demis de la Petrolul Ploiești și înlocuit cu Mehmet Topal, cel care a mai fost de două ori antrenor pe „Ilie Oană” în trecut apropiat, „Briliantul” a dorit să sublinieze faptul că, în opinia sa, nu tehnicienii au fost problema „lupilor galbeni” în ultimul timp.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu, verdict ferm după ultimele evenimente de la Petrolul Ploiești: „Nici Mehmet Topal nu a făcut nimic, cifrele arată realitatea”

El a făcut o analiză comparativă între rezultatele obținute de el la Ploiești față de cele ale lui Topal și Ciobotariu și chiar a explicat cu această ocazie că a vorbit despre aceste lucruri cu oficialii clubului în momentul în care a plecat de la echipă, concluzia sa fiind una mai mult decât clară.

„Mă gândeam, Ciobotariu e prietenul meu, acum e antrenorul Petrolului. Mă uitam după 8 jocuri, la un bilanț așa. Între el și eu și Topal. Ia uitați-vă să vedeți, că tot aud că vine Topal și îl ridică în slăvi pe Topal. A avut trei victorii, eu am avut două și Ciobi are una. Adică suntem la un cioc de barcă toți acolo.

ADVERTISEMENT

(n.r. Dacă l-au sunat cei de la Petrolul pentru o revenire) Nu, nu, la mine e exclus. Dar mă gândeam așa la percepția oamenilor. Domn’e, ce a făcut (n.r. Mehmet Topal)… Nu a făcut nimic. Cifrele arată realitatea, dacă te uiți eu în opt meciuri am avut două victorii, eu am avut trei. Și Ciobi are una, adică…

Ce le-a transmis „Briliantul” conducătorilor clubului de pe „Ilie Oană”: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie în opt etape o să aveți”

Asta vorbeam și cu clubul Petrolul. ‘Vedeți că puteți să schimbați voi 700 de antrenori, tot o victorie în opt etape o să aveți. Nu vezi că nu trece nimeni de…? Chemați-l pe Mourinho, poate reușiți voi să-i faceți a opta demitere.

ADVERTISEMENT
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24.ro
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!

Nu am cobit, că e și prietenul meu, dar șansele mari la ce transferuri s-au făcut, cu mine nu s-a făcut niciunul, acum măcar s-a mai făcut ceva, sunt să faci o victorie în opt etape. Dacă cei din conducere nu se trezesc, că e nevoie de altceva, poți să schimbi tu antrenorii, dar jucătorii sunt aceiași. Nu, repet, lotul e mai slab decât anul trecut. A plecat Keita, au plecat mai mulți jucători, Huja, și așa mai departe”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent

Adi Mutu despre situația de la Petrolul Ploiești

Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala...
Fanatik
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!”
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu...
Fanatik
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?”
Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim...
Fanatik
Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!