Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!”

În contextul anumitor zvonuri care circulă în spațiul public în aceste zile, și înlocuit cu Mehmet Topal, cel care a mai fost de două ori antrenor pe „Ilie Oană” în trecut apropiat, „Briliantul” a dorit să sublinieze faptul că, în opinia sa, nu tehnicienii au fost problema „lupilor galbeni” în ultimul timp.

Adi Mutu, verdict ferm după ultimele evenimente de la Petrolul Ploiești: „Nici Mehmet Topal nu a făcut nimic, cifrele arată realitatea”

El a făcut o analiză comparativă între rezultatele obținute de el la Ploiești față de cele ale lui Topal și Ciobotariu și chiar a explicat cu această ocazie că a vorbit despre aceste lucruri cu oficialii clubului în momentul în care a plecat de la echipă, concluzia sa fiind una mai mult decât clară.

„Mă gândeam, Ciobotariu e prietenul meu, acum e antrenorul Petrolului. Mă uitam după 8 jocuri, la un bilanț așa. Între el și eu și Topal. Ia uitați-vă să vedeți, că tot aud că vine Topal și îl ridică în slăvi pe Topal. A avut trei victorii, eu am avut două și Ciobi are una. Adică suntem la un cioc de barcă toți acolo.

(n.r. Dacă l-au sunat cei de la Petrolul pentru o revenire) Nu, nu, la mine e exclus. Dar mă gândeam așa la percepția oamenilor. Domn’e, ce a făcut (n.r. Mehmet Topal)… Nu a făcut nimic. Cifrele arată realitatea, dacă te uiți eu în opt meciuri am avut două victorii, eu am avut trei. Și Ciobi are una, adică…

Ce le-a transmis „Briliantul” conducătorilor clubului de pe „Ilie Oană”: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie în opt etape o să aveți”

Asta vorbeam și cu clubul Petrolul. ‘Vedeți că puteți să schimbați voi 700 de antrenori, tot o victorie în opt etape o să aveți. Nu vezi că nu trece nimeni de…? Chemați-l pe Mourinho, poate reușiți voi să-i faceți a opta demitere.

Nu am cobit, că e și prietenul meu, dar șansele mari la ce transferuri s-au făcut, cu mine nu s-a făcut niciunul, acum măcar s-a mai făcut ceva, sunt să faci o victorie în opt etape. Dacă cei din conducere nu se trezesc, că e nevoie de altceva, poți să schimbi tu antrenorii, dar jucătorii sunt aceiași. Nu, repet, lotul e mai slab decât anul trecut. A plecat Keita, au plecat mai mulți jucători, Huja, și așa mai departe”,

