Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!”

În contextul anumitor zvonuri care circulă în spațiul public în aceste zile, care îl dau pe Liviu Ciobotariu demis de la Petrolul Ploiești și înlocuit cu Mehmet Topal, cel care a mai fost de două ori antrenor pe „Ilie Oană” în trecut apropiat, „Briliantul” a dorit să sublinieze faptul că, în opinia sa, nu tehnicienii au fost problema „lupilor galbeni” în ultimul timp.
El a făcut o analiză comparativă între rezultatele obținute de el la Ploiești față de cele ale lui Topal și Ciobotariu și chiar a explicat cu această ocazie că a vorbit despre aceste lucruri cu oficialii clubului în momentul în care a plecat de la echipă, concluzia sa fiind una mai mult decât clară.
„Mă gândeam, Ciobotariu e prietenul meu, acum e antrenorul Petrolului. Mă uitam după 8 jocuri, la un bilanț așa. Între el și eu și Topal. Ia uitați-vă să vedeți, că tot aud că vine Topal și îl ridică în slăvi pe Topal. A avut trei victorii, eu am avut două și Ciobi are una. Adică suntem la un cioc de barcă toți acolo.
(n.r. Dacă l-au sunat cei de la Petrolul pentru o revenire) Nu, nu, la mine e exclus. Dar mă gândeam așa la percepția oamenilor. Domn’e, ce a făcut (n.r. Mehmet Topal)… Nu a făcut nimic. Cifrele arată realitatea, dacă te uiți eu în opt meciuri am avut două victorii, eu am avut trei. Și Ciobi are una, adică…
Asta vorbeam și cu clubul Petrolul. ‘Vedeți că puteți să schimbați voi 700 de antrenori, tot o victorie în opt etape o să aveți. Nu vezi că nu trece nimeni de…? Chemați-l pe Mourinho, poate reușiți voi să-i faceți a opta demitere.
Nu am cobit, că e și prietenul meu, dar șansele mari la ce transferuri s-au făcut, cu mine nu s-a făcut niciunul, acum măcar s-a mai făcut ceva, sunt să faci o victorie în opt etape. Dacă cei din conducere nu se trezesc, că e nevoie de altceva, poți să schimbi tu antrenorii, dar jucătorii sunt aceiași. Nu, repet, lotul e mai slab decât anul trecut. A plecat Keita, au plecat mai mulți jucători, Huja, și așa mai departe”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.