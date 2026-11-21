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Ioan Becali (74 de ani) i-a criticat dur în cadrul emisiunii GIOVANNI SHOW pe antrenorii care au activat la naționalele de juniori ale României. Impresarul a vorbit și despre numirea lui Adrian Mutu (47 de ani) pe banca naționalei U21, care a ratat calificarea la Campionatul European sub comanda lui Costin Curelea.

Ioan Becali, atac la antrenorii naționalelor de juniori

a vorbit despre naționalele de juniori ale României și i-a criticat pe tehnicienii care au condus echipele în ultima perioadă. Pe banca naționalei U21 s-a aflat până în această toamnă Costin Curelea, care între timp a devenit antrenor secund la FCSB, iar echipa U20 este condusă din 2025 de Adrian Iencsi.

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„Ca să avem jucători care să fie vânduți pe sume importante, trebuie să îi creștem. Noi nu creștem. Să vedem ce facem la U17, că începe Campionatul Mondial. Ce generație am avut la U20, cu Băsceanu, cu David Matei, cu jucători de la Craiova, jucători din prima ligă…nimic. Bine, și antrenorul de la U20, nimic. La U21, nimic. La U19, nimic. Au fost antrenori slabi, modești”, a declarat impresarul la GIOVANNI SHOW.

Adrian Mutu, salvatorul naționalei U21?

După 4 participări consecutive la turneele finale, naționala U21 a României a ratat calificarea la EURO 2027, după ce a terminat pe locul 3 într-o grupă cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Costin Curelea a părăsit echipa la finalul campaniei, iar . Giovanni Becali a dezvăluit ce i-a spus „Briliantului”.

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„Mutu trebuie să se ducă la U21. I-am spus personal să se ducă. I-am spus ‘Adi, nu e o nouă etapă de relansare pentru tine, e o nouă etapă unde trebuie să spui ce ai învățat, ești antrenor de atâția ani. Ai copii care trebuie să te asculte’. (n.r. de acolo va face pasul la naționala mare) E bine, dar până ajunge el acolo probabil că vom face și generația asta”, a afirmat agentul în exclusivitate pentru FANATIK.

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Giovanni Becali a revenit și asupra generației din 2019, care a realizat cea mai importantă performanță a României la nivel U21, calificarea în semifinalele EURO: „Noi ne-am luat-o în cap prea mult cu 2019, cu Campionatul European din Italia. Am jucat semifinala cu Germania, am crezut că avem cei mai mari fotbaliști. Dar crescând, s-au veștejit, în loc să înflorească. Au regresat”.

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