Adi Mutu și o poveste incredibilă: „Mi-am dorit foarte mult să joc la Steaua. A intrat Gigi Becali ca fulgerul și m-a văzut mușcat de gât”. Când a devenit dinamovist

Poveste fabuloasă cu Adrian Mutu. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a dezvăluit de ce a picat transferul. Povestea este una fabuloasă.

Cum a ratat Adi Mutu transferul în Ghencea: „Eram mai mult cu Steaua decât cu Dinamo”

Dinamo este prima echipă mare din cariera lui Adrian Mutu. „Briliantul” a ajuns în „Groapă” în ianuarie 1999, atunci când roș-albii au plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la FC Argeș. Cel mai bun marcator al naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, își dorea și putea să ajungă să joace pentru Steaua.

„În 1998, Mutu se pregătea să semneze cu Steaua. E un interviu cu tine din 1998. E un interviu realizat de Viorel Dobran. Cum merg tratativele cu Steaua?

‘Ce pot să vă spun e că vreau cu adevărat să joc la Steaua. În legătură cu negocierile, va rog să luați legătura cu frații Becali’”, i-a adus aminte Horia Ivanovici lui Adrian Mutu.

„Ai văzut ce băiat deștept eram de mic? E o întreagă poveste la transferul ăsta. Într-adevăr ce spun acolo așa este. Mi-am dorit să ajung la Steaua pe vremea aia. Când au venit Giovanni și Victor, ‘Hai să mergem să semnăm cu Steaua’, erau foarte bucuroși pentru că Steaua în anii ăia era o forță incredibilă.

Încă juca Lăcătuș la ei, Ilie Dumitrescu nu se lăsase. Îmi doream să joc la Steaua, îmi doream foarte mult. Eram mai mult atunci cu Steaua decât Dinamo. Dinamovist sau rapidist, că e mult spus, am devenit când am jucat sau am antrenat. Pentru că atunci când ești acolo când faci parte din aceste realități importante, fenomene și branduri din fotbalul românesc, te schimbi.

Superstar e mult spus. Eram un jucător tânăr, în vogă, în ascensiune, dădusem vreo 11 goluri atunci la Pitești. Era iarnă. Îmi aduc aminte că Stroe, pe atunci președinte și la FC Argeș și la Dacia, nu voia deloc să mă lase să plec. Voia la vară pentru că noi eram o echipă de primele 5-6. Terminasem pe 4 cu un sezon înainte.

Am plecat pur și simplu. Ceea ce în ziua de azi nu se mai face. Am plecat chiar dacă Constantin Stroe nu era de acord. Am ajuns la București pe la ora 6 după-masă, m-am cazat la hotel, la Ambasador. am mâncat. Nu aveam acordul celor de la Pitești. Nea Giovanni mi-a zis să stau liniștit că mâine mergem la club, semnăm și sunt jucătorul Stelei”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la „Don Mutu”, show care e live pe , joia, de la ora 10:30.

Cum a decurs prima întâlnire cu Gigi Becali: „A venit la costum, cum purta el atunci, gen Scarface”

Adrian Mutu nu poate să uite prima sa întâlnire cu Gigi Becali, cel care era încă de pe atunci în anturajul Stelei și care, în 2023, urma să preia definitiv frâiele roș-albaștrilor.

„(n.r – Era Gigi Becali?) Atunci era. A venit și Gigi. Când am mâncat a venit domnul Viorel Păunescu și venise și Gigi. Era acolo, în anturaj. A venit câteva și minute și a plecat. A venit la costum, cum purta el atunci, gen Scarface, cu gulerul de la cămașa dat peste sacou. Îmi amintesc că avea un costum închis la culoare și ce m-a frapat atunci era că avea mânecile suflecate și cum a intrat el, așa, exuberant. Acum nu mai are energia aia, că e și în vârstă. Dar atunci a intrat ca fulgerul. S-a uitat la mine ‘Cine e ăsta?’ ‘Păi e un băiat de la Pitești’.

Îl întreba pe Giovanni ‘Cine e băiatul ăsta’. S-a uitat la mine și eu eram mușcat de gât. Și zice ‘Vezi, bă, că ăsta e mușcat de gât. Ce facem noi? Ce aducem aici?’ Giovanni zice ‘Hai, băi, Gigi, lasă-ne. Du-te și vezi-ți de ale tale’.

De la antrenament, avusesem antrenament și eram zgâriat. Și el când s-a uitat cică ‘Băi, ăsta e mușcat de gât!’ ‘Când dracu să îl muște, mă, i-a zis Giovanni. S-a lovit la antrenament la Pitești’.

(n.r. – El s-a gândit că ești gagicar) S-a gândit bine. Dar nu era cazul atunci. După ce am mâncat la Lido și am stat în marea parte a timpului de vorbă cu domnul Păunescu am plecat în cameră la odihnă”, a adăugat antrenorul în vârstă de 45 de ani.

Negocierile cu „militarii” au picat, iar următoarea destinație a atacantului era Giuleștiul. Convins că va semna cu Rapid, Mutu a aflat că va juca, de fapt, la Dinamo.

„La negocieri nu știu ce s-a întâmplat, trebuie să povestească Giovanni. La ora 12 noaptea sună telefonul în cameră și Giovanni mă anunță ‘Băi, au fost niște probleme, mâine mergem la Rapid’. ‘Cum să mergem la Rapid?’ Pe vremea aia era nea Mircea antrenor la Rapid. Cred că nea Mircea avea în cap în perioada aia să ne aducă la Rapid pe mine și pe Chivu, care juca la Craiova.

‘Hai că îți mai pun 10.000’. M-a îmbârligat Giovanni, cumva. Acum dacă plecasem de la Pitești nu mai puteam să plec de la Pitești. Ce făceam? Aia e. Rapid era cu nea Mircea Lucescu, avea o echipă puternică. Eu cu Giovanni aveam o relație foarte bună și făceam multe d-astea la transferuri și am mers unul pe mâna celuilalt. Am colaborat foarte bine.

M-a luat somnul, am dormit, a doua zi, la micul dejun, gata să merg să semnez cu Rapid. Când vine Giovanii ‘Ești gata? Mergem la Dinamo’. ‘Cum, mă, la Dinamo?’ Am înțeles că în noaptea aia, nea Mircea a vorbit cu domnul Copos, cu domnul Stroe și nu s-au înțeles.

În fine, ‘Hai la Dinamo’. ‘Cum la Dinamo?’ ‘Păi azi-noapte te-a cumpărat Nețoiu’. Mi-a mai pus acolo 20-30 de mii. Pe an. Să nu înțeleagă lumea că pe lună. Era bine. La Pitești aveam 6000 pe an”, a continuat Adi Mutu.

„Ăsta e, mă, Briliantul tău?”

din ianuarie 1999 până în ianuarie 2000, când a fost cumpărat de Internazionale Milano. Italienii au plătit 7.150.000 de dolari pentru transferul „Briliantului”.

„(n.r. – Cât a fost primul salariu la Dinamo?) 65.000 de dolari pe an. Până la urmă s-a găsit acordul cu FC Argeș la 600.000 de dolari. M-a vândut și bine a făcut. O sumă mare pentru fotbalul românesc, de fapt cea mai mare, vreo 10-12 ani de zile. Și am plecat cu Dinamo. Îmi aduc aminte ei aveau în decembrie o vacanță în America, jucătorii cu soțiile, plus conducerea cu familia. O vacanță de 10 zile în America. Atunci l-am cunoscut și pe Cristi Borcea. Am mers și eu cu ei, îmi amintesc că am jucat și un meci cu Orlando.

Și am intrat în repriza a doua, timid, eram la Dinamo, altă echipă, alți jucători, cu multă personalitate. Și era doamna Luchi (n.r. – fosta soție a lui Gigi Nețoiu) pe margine și se uită la Gigi Nețoiu și îi zice ‘Ăsta e, mă, Briliantul tău?’ De atunci mi-a rămas Briliantul. ‘Că nu joacă nimic, cu nu știu ce. Gigi ai dat atâția bani pe el’.

Minutul 90, lovitură liberă la 2-2, pun mingea jos 3-2. ‘A sărit nea Gigi s-a dus la doamna Luchi Na, mă, Briliantul! Ia Briliantul!’”, a conchis Don Mutu.

33 de meciuri și 22 de goluri a reușit mutul în anul în care a jucat pentru Dinamo

