Adi Mutu, șocat de reacția lui Ciprian Deac: „Un gest foarte urât!”. Și-a amintit de perioada de coșmar pe care a trăit-o la CFR Cluj

Ciprian Deac a șocat lumea fotbalului românesc când și-a aruncat pe teren banderola de căpitan la meciul din Cupă cu FC Argeș. Adrian Mutu a comentat gestul fostului său elev, cu care nu a fost deloc de acord.

Adi Mutu, șocat de reacția lui Ciprian Deac

CFR Cluj a jucat primul meci din grupele Cupei României în deplasare cu FC Argeș. Înlocuit în minutul 66 al partidei, Ciprian Deac nu a mai ținut cont de nimeni și nimic. Veteranul ardelenilor a aruncat pe gazon banderola de căpitan, vizibil frustrat.

Gestul experimentatului fotbalist a fost analizat și comentat de Adrian Mutu în direct la podcastul „DON MUTU”, cel mai nou și tare show marca FANATIK. „Briliantul” l-a condamnat pe fostul său elev pentru atitudinea care nu i-a făcut cinste nici lui, nici echipei sale

„Gestul lui Ciprian este inadmisibil”

„Nu știu ce s-a întâmplat cu Ciprian. Îl cunosc, sunt surprins. Gestul este foarte urât. Eu îl știu pe Deac și a fost o surpriză totală. Atitudinea suporterilor de la CFR a fost corectă, justă.

Ce s-a întâmplat acolo nu reușesc că îmi dau seama, într-un meci de Cupă, un egal. Gestul lui Ciprian este inadmisibil. Să își ceară scuze față de club și de fani public.

„Am văzut că nu e asumat, că tace”

Eu l-aș mai băga în echipă doar dacă și-ar cere scuze public. El ar trebui să aibă curaj, să fie mai asumat. Am văzut că nu e asumat, că tace.

E căpitanul echipei, are o vârstă, e un băiat cuminte…”, a spus Adrian Mutu despre gestul lui Ciprian Deac în partida FC Argeș – CFR Cluj 2-2, la „DON MUTU”.

Reacția lui Ciprian Deac după FC Argeș – CFR Cluj 2-2

CFR Cluj nu se mai regăsește în ultima perioadă, rezultatele și jocul prestat de echipă tulburând apele în cadrul clubului. : „Am fost nervos pe mine.

Am văzut că vine Păun spre mine, nu am știut că e și el schimbat și i-am lăsat-o așa mai apăsat. E o mândrie să port banderola la CFR, nu am de ce să fiu supărat că m-a schimbat. Respect prea mult clubul. E o mândrie să fiu căpitanul CFR-ului”, au fost cuvintele lui Ciprian Deac după partida din Cupa României.

