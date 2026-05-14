Adi Mutu șochează după finala Cupei: „U Cluj a fost mai bună la penalty-uri”. Pe cine vede favorită în weekend și remarcații de la Sibiu

Adrian Mutu a pus lupa pe finala Cupei României, pe care U Craiova a câștigat-o la penalty-uri. „Briliantul” nu înțelege cum de trofeul nu a mers la U Cluj după loteria loviturilor de departajare
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 16:50
Adrian Mutu (47 de ani) a analizat finala Cupei României, pe care U Craiova a câștigat-o la penalty-uri în fața lui U Cluj. „Briliantul” știe unde s-a făcut diferența și cum puteau să câștige, de fapt, ardelenii.

Adrian Mutu, după ce Craiova a cucerit Cupa României

Meciul dintre U Cluj și U Craiova s-a jucat la Sibiu, dar nu a fost unul spectaculos. La finalul celor 120 de minute scorul a fost 0-0. Diferența a făcut-o Laurențiu Popescu, care a apărat șutul de la 11 metri al lui Iulian Cristea. „Craiova a fost favorită, cu toate că a avut un meci greu, disputat. Nu un meci spectaculos, dar echilibrat. Craiova mi s-a părut o echipă mai matură. Chiar dacă nu tot timpul a condus meciul, a știut cum să gestioneze meciul ăsta. Pe de altă parte, U Cluj mi-a plăcut, fără mari realizări ofensive, dar care a vrut, care își dorea parcă mai mult, fiind și posibilitatea de a câștiga un trofeu după 61 de ani, pentru unii poate ultimul, cum sunt Nistor, Chipciu. Au o vârstă.

Un meci echilibrat per total, iar la penalty-uri, cred că U Cluj a fost mai bună la penalty-uri în primele 5. Parcă au bătut mai bine decât Craiova. Așa mi s-a părut. Mai clare execuțiile. Dar devine Craiova o specialistă la 11 metri, după semifinala cu Dinamo, acum ridică și cupa la loviturile de departajare. Pe undeva meritat. O echipă matură. Eu cred că e favorită clară și la câștigarea campionatului. E interesant să vedem și meciul de duminică între ele.

(n.r. – Cel mai bun de pe teren?) Mie mi-a plăcut mult Anzor. Îmi place mijlocașul ăsta. Are o dinamică bună, îmi place timpii pe care îi dă echipei. Îmi place cum joacă. Mi-a plăcut și Bancu. A împins mult, a fost prezent în atac. (n.r. – Bic?) Da, păi cam ăștia au ieșit în evidență, mijlocașii. Acolo a fost tot jocul. Mi-a plăcut de Bic”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ. 

Urmează finala campionatului pe „Ion Oblemenco”

U Cluj are șansa să își ia revanșa în finala campionatului, programată duminică, 17 mai, de la ora 20:30. Înaintea duelului din etapa a 9-a a play-off-ului, U Craiova are 46 de puncte, cu unul mai mult decât trupa lui Cristiano Bergodi. „După cele 120 de minute e interesant să vedem ce ritm vor avea duminică. U Cluj va da chiar totul pentru a rămâne acolo până la ultima etapă pentru a câștiga campionatul.

Eu nu cred că se va arunca în atac Craiova cu disperare. U Cluj îți ia posesia, are jucători de posesie, cu Nistor care îi conduce bine de acolo, Chipciu care îi duce bine din spate, cu Bic, jucători care fac posesie bună. Dar vor trebui să alerge dacă vor mai mult. Dar cred că poate gestiona bine Craiova, cum ne-a arătat în ultimele meciuri, că nu e neapărat spectaculoasă, ci pragmatică. Pentru că important e ca ei să facă eventul după mulți, mulți ani. Au prima șansă.

(n.r. – Cum ți s-a părut Lukic?) Proaspăt convocat la națională. Lukic e 9 pur. Are dinamică interesantă, e mobil, nu static, dar trebuie să îi aduci mingi în fața porții. Nu e genul care să îți scoată iepurele din pălărie, să dribleze doi jucători și să dea gol. E genul finalizator. Aseară nu prea a avut ce. Nu a avut multe mingi, dar un jucător util, dar trebuie pus mai mult în valoare. El și-a arătat calitățile de marcator când a avut multe baloane în careu”, a conchis „Briliantul”.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
