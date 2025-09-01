Adi Mutu, sponsor de top la Academie: “A fost lângă mine mereu! E un brand”

Adi Mutu este mândru de noua sa Academie de fotbal, pe care a fondat-o alături de Paul Nicolau (alias Pescobar), iar de curând a atras un nou sponsor de top. Este vorba de Yazan Al-Aqrabawi, medicul stomatolog al vedetelor, cel supranumit „Doctor Perfect”. De altfel, Adi Mutu are acum un zâmbet de Hollywood tocmai datorită medicului iordanian.
Într-un podcast special, unu la unu cu Horia Ivanovici, medicul stomatolog Yazan Al-Aqrabawi, a dezvăluit că, de câteva zile, este noul sponsor al Academiei de Fotbal Adrian Mutu, pe care „Briliantul” se pregătește să o inaugureze cu mare fast în luna septembrie.
„Acum sunt unul dintre cei care sponsorizează Academia lui Mutu. Știi că a făcut academie (n.r. – de fotbal) cu Pescobar… Atunci, mi-a zis Mutu și, pentru mine, era un proiect foarte interesant. Și i-am spus că vreau și eu să-l sponsorizez!
Îl sponsorizez, cabinetul meu e unul dintre sponsorii Academiei lui Adi Mutu. Săptămâna trecută am semnat contractul. O să fie un contract pe doi ani”, a mărturisit medicul iordanian în podcastul găzduit de Horia Ivanovici.
Iordanianul n-a vrut să divulge despre ce sumă de bani este vorba, dar, râzând, a lăsat să se înțeleagă că este una consistentă.
Stomatologul a ținut să precizeze că acest contract de sponsorizare nu înseamnă că a pătruns în fotbalul românesc. „Ei sunt băgați în fotbal. E un subiect care mie mi-a plăcut foarte mult. Totuși, e ok că ajuți și copiii care vin. Sportul mereu ajută foarte mult. Și era o idee foarte ok. Am spus ‘da, de ce nu?’. Adi e prietenul meu și am văzut numai bine. El a fost lângă mine mereu”, a explicat Yazan Al-Aqrabawi.
„Și face lucruri de excelență, e un brand”, l-a completat Horia Ivanovici, iar iordanianul a încuviințat: „Exact!”