Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu, sponsor de top la Academie: “A fost lângă mine mereu! E un brand”

De pe scaunul stomatologului la o colaborare de business sau cum a făcut Adi Mutu rost de un sponsor de top pentru Academia lui de fotbal.
Andrei David
01.09.2025 | 09:15
Adi Mutu sponsor de top la Academie A fost langa mine mereu E un brand
EXCLUSIV FANATIK
Dr. Yazan, sponsor important la Academia de Fotbal a lui Adrian Mutu “Suntem prieteni”. Foto: colaj Fanatik

Adi Mutu este mândru de noua sa Academie de fotbal, pe care a fondat-o alături de Paul Nicolau (alias Pescobar), iar de curând a atras un nou sponsor de top. Este vorba de Yazan Al-Aqrabawi, medicul stomatolog al vedetelor, cel supranumit „Doctor Perfect”. De altfel, Adi Mutu are acum un zâmbet de Hollywood tocmai datorită medicului iordanian.

Adi Mutu are un nou sponsor de top la Academie

Într-un podcast special, unu la unu cu Horia Ivanovici, medicul stomatolog Yazan Al-Aqrabawi, a dezvăluit că, de câteva zile, este noul sponsor al Academiei de Fotbal Adrian Mutu, pe care „Briliantul” se pregătește să o inaugureze cu mare fast în luna septembrie.

„Acum sunt unul dintre cei care sponsorizează Academia lui Mutu. Știi că a făcut academie (n.r. – de fotbal) cu Pescobar… Atunci, mi-a zis Mutu și, pentru mine, era un proiect foarte interesant. Și i-am spus că vreau și eu să-l sponsorizez!

Îl sponsorizez, cabinetul meu e unul dintre sponsorii Academiei lui Adi Mutu. Săptămâna trecută am semnat contractul. O să fie un contract pe doi ani”, a mărturisit medicul iordanian în podcastul găzduit de Horia Ivanovici.

Ce l-a atras pe noul sponsor la Academia lui Adrian Mutu: „Mi-a plăcut foarte mult”

Iordanianul n-a vrut să divulge despre ce sumă de bani este vorba, dar, râzând, a lăsat să se înțeleagă că este una consistentă.

Stomatologul a ținut să precizeze că acest contract de sponsorizare nu înseamnă că a pătruns în fotbalul românesc. „Ei sunt băgați în fotbal. E un subiect care mie mi-a plăcut foarte mult. Totuși, e ok că ajuți și copiii care vin. Sportul mereu ajută foarte mult. Și era o idee foarte ok. Am spus ‘da, de ce nu?’. Adi e prietenul meu și am văzut numai bine. El a fost lângă mine mereu”, a explicat Yazan Al-Aqrabawi.

„Și face lucruri de excelență, e un brand”, l-a completat Horia Ivanovici, iar iordanianul a încuviințat: „Exact!”

