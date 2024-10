Adi Mutu, star la ”Viola Park”, centrul sportiv de 130 de milioane de euro. Condus cu mașinuța de golf de către șeful Fiorentinei. Dezvăluiri uluitoare

Adi Mutu a fost prezent recent la ”Viola Park”, baza sportivă a clubului Fiorentina. Fostul mare atacant al României a povestit la DON MUTU, noul podcast lansat de FANATIK, maniera în care a fost întâmpinat de conducerea echipei la care a scris istorie.

Mutu a fost impresionat de faptul că directorul sportiv Daniele Prade și antrenorul Raffaele Palladino l-au întâmpinat cu o mașinuță de golf la intrarea în ”Viola Park”. Adi Mutu a evoluat la Fiorentina între anii 2006 și 2011. În perioada respectivă a marcat 69 de goluri în 143 de meciuri oficiale.

Adi Mutu, încântat de felul în care a fost primit Fiorentina

”Am făcut o vizită la Viola Park, iar acolo m-am întâlnit cu directorul sportiv, Daniele Prade, pe care îl știe toată lumea. Sau pentru cine nu îl știe, e fostul director sportiv de la la Roma, Real Madrid. Viola Park este baza sportivă a Fiorentinei. Este un centru sportiv de 130 de milioane de euro. În ziua în care am fost invitat, acolo erau arhitectul, Rocco Comiso și soția lui. Rocco Comiso este proprietarul clubului.

Am fost primit frumos. Unii dintre ei lucrau de pe vremea mea acolo. La fel și arhitectul care a făcut Viola Park. Când am intrat acolo, am văzut că e foarte frumos, dar nu mă așteptam să fiu atât de impresionat. Cu Daniele Prade am început să vorbesc. Am vorbit cu Raffaele Palladino (actualul antrenor de la Fiorentina) și cu stafful lui. Am vorbit puțin de fotbal. I-am urat baftă, l-am lăsat să își continue treaba, pentru că avea a doua zi meci.

În momentul în care am intrat în bază, mă aștepta Daniele Prade. Spre surprinderea mea a venit cu o mașinuță de golf. Atât de mare e baza. Pe unde am intrat eu e un bar cu foarte multe televizoare, cu foarte multe tricouri ale foștilor jucători importanți din istoria Fiorentinei. L-am așteptat vreo cinci minute pe Prade să vină. A venit cu Palladino, deci am fost primit și de el, și de antrenor. Mi s-a părut foarte frumos gestul”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU. de FANATIK.ro, de la ora 10:30.

Adi Mutu, uluit de cum arată ”Viola Park”

”Briliantul” a fost uimit de condițiile pe care le are la dispoziție Fiorentina la ”Viola Park”. Echipa la care a scris istorie Adi Mutu este un adevărat exemplu pentru formațiile cu pretenții din fotbalul românesc cum ar fi FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.

”Baza este foarte mare. Pe unde am ajuns eu sunt două stadioane. E un stadion pe care joacă și fetele, echipa feminină a Fiorentinei. Chiar a avut meci în acea zi. Foarte multe terenuri, unde sunt copilașii și academia. Iar în partea opusă e tot ce înseamnă echipa mare.

Eu ajunsesem la intrare, la barul acela deschis suporterilor. Poți să te duci acolo să te uiți la meciuri. Mi s-a părut interesant că nu poate să intre oricine, ci doar abonații. Ei au vândut vreo 25.000 de abonamente și cine are abonament la Fiorentina poate să intre în acel centru, altfel nu intră.

Ne-am dus acolo și aveau hoteluri, camere, în jur de 30 de camere. Fiecare jucător are camera lui desemnată pe un an cu numărul de pe tricou la intrare. Au restaurante, au nutriționist. Nutriționistul îți face teste pe loc pentru care noi dăm câteva mii de euro. Plătim să ne facă testul ADN să vedem ce putem să mâncăm.

Mi-a zis și mie că dacă am cinci minute îmi face testul. Îmi făcea testul pe loc. Jucătorii se prezintă și au fiecare diete personale. Baza e deschisă pentru jucători șapte zile din șapte, 24 de ore din 24. Nu există cantonament. Am văzut că majoritatea echipelor nu mai fac cantonamente, dar au baza acolo. Dacă un jucător în ziua lui liberă vrea să facă recuperare, poate să vină”, a mai povestit Adi Mutu.

Adi Mutu, despre Cristiano Ronaldo: ”E maniac omul”

Mutu a continuat precizând că până și Cristiano Ronaldo ar avea la dispoziție, la ”Viola Park”, toate condițiile necesare pentru a se pregăti. este foarte dedicat la antrenamente și pretențios în același timp.

”Dacă ești un Cristiano Ronaldo și vrei să muncești. Mă rog, aproape, că e maniac omul. Acolo ai orice ai nevoie. Intru acolo, îi zic să îmi arate pe zone. Mă duc la zona de recuperare. Pe lângă trei tipuri de saună, uscată, seacă și cu infraroșu, aveau o piscină cu apă de cea mai bună calitate. E apă sărată, de mare, foarte curată, tocmai pentru a nu pune jucătorii în pericol de ciuperci sau tot felul de bacterii.

Era o piscină de recuperare pentru jucătorii care au accidentări grave. Cum sunt cele la genunchi, gleznă și așa mai departe. E o piscină care ține greutatea corpului în aer. Începi a doua zi după ce te-ai accidentat și făcut intervenția chirurgicală unde ai probleme.

Intri deja în recuperare fără să pui presiune pe picior. Practic, levitezi în aer. Mi-au spus că doar piscina asta ca să o aducă din America i-a costat 300.000 de euro, doar transportul! E de ultimă generație. Ai un ecran acolo, îți alegi programul și practic zbori. N-am mai văzut în viața mea așa ceva”, a conchis ”Briliantul”.

”Viola Park” este centrul sportiv al grupării Fiorentina. A fost inaugurat oficial pe 11 octombrie anul trecut. În zilele noastre, este cel mai mare centru de antrenament al cluburilor de fotbal din Italia, informează . Centrul deține zece terenuri de antrenament, două stadioane, pavilioane dedicate separat echipelor masculine, feminine și de copii și juniori,

