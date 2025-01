Adi Mutu știe de ce Ruben Amorim l-a remarcat pe David Miculescu: „Voi vă uitați doar la statistici”. Calitățile nevăzute ale atacantului de la FCSB

La conferința de presă care a avut loc , antrenorul englezilor a făcut o analiză a oponentei din runda a 8-a. În cazul discursului său, , jucător despre care a discutat și Adi Mutu.

Adi Mutu știe de ce Ruben Amorim l-a remarcat pe David Miculescu

Ruben Amorim l-a analizat, pe scurt, pe David Miculescu , iar l-a remarcat pe atacantul campioanei României.

“Briliantul” susține că fostul jucător de la UTA este talentat și a numit calitățile importante pe care acesta le are, calități care se cer în fotbalul actual. Însă, pentru care statisticile nu sunt de partea jucătorului de la FCSB.

“Voi vă uitați doar la statistici”

“Voi vă uitați doar la statisticile lui Miculescu, care nu sunt departe de el. În schimb, specialiștii se uită la calitățile pe care le are Miculescu.

Aici e puțin de discutat, pentru că Miculescu se află în contextul FCSB în care este plin de presiune, de pretenții din partea patronului mai ales.

Foarte rar a primit încredere din partea lui Gigi Becali. Nu îmi aduc aminte să fi zis de multe ori că i-a plăcut Miculescu. Nici el nu are multă încredere în el, dar are calități.

Un club mare se uită la calitățile unui jucător înainte. Cum este cazul celor de la United, ei au făcut o analiză ușoară, nu la sânge. Ei au analizat câteva meciuri ale FCSB-ului din ultimul timp în care Miculescu a reușit să iasă în evidență și în Europa.

Calitățile nevăzute ale atacantului de la FCSB

Amorim nu cred că a făcut o analiză specifică în ceea ce privește jucătorul Miculescu și văzându-l așa… el are niște calități. Are o statură importantă, un dribling fin, are un stâng bun. Doar că le-a folosit rar.

El, dacă îl urmărești, are talent și ăsta e adevărat. Are alură de fotbalist și care calități importante care se cer în fotbalul mare. Probabil că de aceea Amorim a vorbit de Miculescu, însă nu cred că s-a făcut o analiză profundă.

Eu cred că lipsa de curaj îl face să nu încerce mai mult la FCSB sau lipsa de încredere. E un jucător interesant și de viitor.

Miculescu ar putea să ajungă și la naționala României dacă are constanță în evoluții bune timp de o lună sau două. Cu siguranță va fi în vizorul echipei naționale. Ar putea să fie o dublură la Man, la Mihăilă”, a spus Adi Mutu la emisiunea DON MUTU.

