Adi Mutu, Șumudică și Adi Ilie au lămurit subiectul care a înnebunit internetul după România – Olanda 0-3! „La Ianis Hagi e penalty” / „La Racovițan e mai clar”

România a părut dezavantajată serios în meciul cu Olanda, din optimile lui Euro 2024. „Tricolorii" au cerut două lovituri de pedeapă, un cartonaș roșu la Dumfries și au răbufnit când au fost

Arbitrajul de la România – Olanda 0-3, sub lupa experiților FANATIK. Ce cred Mutu, Adi Ilie și Șumudică

Prima și cea mai controversată fază din meci, care a fost dezbătută intens în emisiunea FANATIK LA EURO, a fost cea din prima repriză, când, la scorul de 0-0, iar România putea primi penalty.

„Nu s-a uitat la Mogoș. Se uitau la minge amândoi. S-au bușit. Mogoș cred că voia să o preia pe piept și Dumfries la fel. Cred că așa s-a ajuns acolo”, a spus Adi Mutu, la FANATIK LA EURO.

„Nici Mogoș nu s-a informat, avea poziție proastă”, a intervenit Șumudică. „El a așteptat-o puțin, iar Dumfries a vrut să îl anticipeze”, a continuat Mutu. „Niciunul nu s-a informat. Amândoi se uitau după minge, pe sus”, a fost părerea lui Adi Ilie.

„Eu mă întreb și vă întreb și pe voi. La Ianis se dădea penalty? Mie mi s-a părut penalty. Sincer”, a întrebat Mutu. „Și la Ianis și la Racovițan mi se pare că e penalty”, crede Șumudică. „Dai cu capul în minge, dar dai și cu cotul în cap”, a spus Mutu. „În România se dădea penalty, clar”, a zis Șumi.

„Eu când am văzut acolo, am zis ăsta e penalty. Ok, ai jucat mingea, dar i-ai spart și capul. Ai brațul sus, i-ai dat în cap”, e convins „Briliantul”. „Mai clar e la Racovițan când îi dă cu cotul în cap la lovitură de colț”, e de părere Șumudică.

„Arbitrii încearcă să ne ciupească tot timpul”

România a primit un singur penalty la turneul final din Germania. S-a întâmplat în ultimul meci din Grupa E, cu Slovacia. Lovitura de pedeapsă a fost

„Nu vreau să fiu cârcotaș. Dar eu cred că noi când ajungem la un nivel, cred că arbitrii încearcă puțin să ne ciupească tot timpul. S-a întâmplat de multe ori. Parcă arbitrii țin cu echipele mai puternice.

Bă, dacă dai și apare sângele, dai cel puțin cartonaș galben. Dar ca să dai galben, înseamnă că e fault. Deci eu zic că e penalty”, a conchis golgheterul all-time al naționalei României, 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi.

