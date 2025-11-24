Adi Mutu, surprins după CFR – Rapid 3-0. „Cum să pierzi în halul ăsta? Nu a fost echipă de primul loc”. Laude pentru Pancu! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid și la CFR Cluj, a rămas suprins să vadă Tehnicianul în vârstă de 46 de ani și-a scos pălăria în fața lui Daniel Pancu, care a obținut cu ardelenii a doua victorie la rând.

„S-a terminat bulanul Rapidului?”. Mutu a răspuns imediat

La finalul etapei a 17-a, Rapid poate fi egalată la puncte de FC Botoșani, dacă moldovenii o bat pe Dinamo. Confruntarea care închide runda are loc luni, 24 noiembrie, de la ora 20:30.

„Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute de primă repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată. CFR a început mult mai bine repriza a 2-a, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria. A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1.

(n.r. – S-a terminat bulanul Rapidului?) Nu știu. Hai să mai vedem un meci să vedem ce se întâmplă. Rapid a avut noroc în anumite meciuri, dar nu înseamnă că nu merită locul 1 în SuperLiga. Nu pierduse de 13 meciurui în deplasare. La cum începuse meciul aseară părea că norocul continuă pentru că a avut Aioani câteva parade, inclusiv când putea fi acel autogol (n.r. – al lui Kramer).

Rapid a pierdut aseară nu a pierdut din cauza bulanului, ci pentru că a fost o atitudine diferită între cele două echipe. CFR mi-a plăcut cum a jucat. Chiar dacă s-a concentrat mult pe contraatacuri, s-a închis bine, a riscat puțin. A riscat în prima repriză la Petrila, dar în general s-a apărat bine și s-a bazat pe contraatac”, a declarat Adi Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu spune că Pancu l-a bătut pe Gâlcă cu armele lui!

Pentru Daniel Pancu a fost a doua victorie la rând în calitate de antrenor al lui CFR Cluj și a doua victorie în care echipa nu primește gol. La fel s-a întâmplat și în runda precedentă, când

„Victoria lui Pancu pentru că a gândit strategic foarte bine meciul. A lăsat frâiele Rapidului să conducă. De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid. Nu avea posesia, ceda posesia și lovea pe contraatac. De data asta, CFR i-a bătut exact pe armele lui Gâlcă.

Rapid avea 61% posesie în prima repriză. Neobișnuit în acest campionat. Același scenariu și în a doua repriză. Cum spuneam, CFR a câștigat cu armele Rapidului. Rapid era o echipă puternică. Ar trebui să fie o întrebare pentru Costel Gâlcă. Dar se întâmplă când ești echipa de pe primul loc să joace adversarul pe contraatac cu tine. Asta cred că ar trebui îmbunătățit în jocul Rapidului. În faza de posesie, în jocul pozițional să fie mult mai bună. Nu l-am văzut deloc pe Dobre aseară. Atât el cât și Petrila trebuiau să vină în 1 la 1 pe benzi”, a adăugat „Briliantul”.

Cei doi jucători de la Rapid care l-au dezamăgit pe „Briliant”

Adi Mutu a rămas dezamăgit de internaționalii Petrila și Dobre. Ultimul e golgheterul SuperLigii, cu 9 reușite, la egalitate cu Florin Tănase.

„Eu continui să cred că Rapid nu are atacant, nu are un 9 care să facă diferența. Baroan și Koljic sunt fluctuanți. Nu au constanță în a marca. Sunt pe 1 datorită lui Dobre, care a marcat multe goluri. Eu în continuare cred că Rapid duce lipsă de atacanți. Baroan și Koljic nu sunt de primul loc. Când Dobre nu merge, Rapid se chinuie și suferă.

(n.r. – reacția nervoasă a lui Petrila la schimbare) Astea sunt problemele interne ale lui Costel. Probabil le va regla imediat. Niciunui jucător nu-i convine că e schimbat. Îl văd titular de drept sezonul ăsta. Nu ar trebui să fie supărat că a fost schimbat, în afara de faza bună din prima repriză nu a reușit nimic. Dobre și Petrila trebuiau să facă mult mai multe faze precum cea reușită de Petrila în prima repriză”, a continuat Mutu.

Cine au fost cei mai buni fotbaliști de la CFR: „El e omul meciului, chiar dacă nu a marcat”

CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Rapid, golurile ardelenilor fiind marcate de Andrei Cordea (48, 71) și Korenica (77). Și Louis Munteanu a făcut un meci mare, reușind două assist-uri.

„După părerea mea omul meciului e Louis Munteanu, Cordea și Korenica. Plus Emerllahu. Toți cei 4 din față s-au mișcat foarte bine. Lui Munteanu i-a lipsit doar golul, dar s-a mișcat foarte bine. A avut un meci foarte reușit, constant”, a conchis Mutu.