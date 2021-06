Adi Mutu trage semnalul de alarmă după prima înfrângere a lui FC U Craiova: „Ne trebuie un lot consistent”

U Craiova 1948 a început cu stângul seria amicalelor din Slovenia. Deși deschiseseră scorul cu o jumătate de oră până la fluierul final, prin Alexandru Raicea, intrat imediat după pauză, elevii lui Adrian Mutu au fost învinși, scor 1-2, de ocupanta locului patru în precedenta ediție a primei ligi din Croația, Hajduk Split.

Luat la întrebări de jurnaliști, „Briliantul” a ținut să tragă un semnal de alarmă în privința subțirimii lotului pe care îl conduce. „Avem nevoie de transferuri, e clar. Pentru a putea face un sezon bun ne trebuie un lot consistent”, i-a transmis acesta lui Adrian Mititelu Junior, aflat la conducerea clubului după condamnarea tatălui său pentru evaziune fiscală.

În afara fundașului lateral Mamadou Bagayoko, – respectiv stoperii Dominik Kovacic și Pedro Machado, închizătorul Samuel Asamoah și mijlocașul de bandă stângă Juan Bauza – au fost trimiși în teren și i-au lăsat o impresie bună tehnicianului.

Adrian Mutu, la prima înfrângere pe banca nou-promovatei FC U Craiova 1948. Mesaj ferm pentru conducere

„Ținând cont că avem doar 5 zile de pregătire și un lot restrâns, sunt mulțumit de băieți. Pentru mine e ca și cum aș fi câștigat. 5 băieți au evoluat 90 de minute, pentru că n-avem soluții.

Trebuie să vedem ce jucători mai aducem și unde vom mai lucra tactic, pentru a fi pregătiți la începerea campionatului. N-am avut emoții, eram concentrat la joc, să-mi dau seama unde trebuie să mai lucrăm. Trebuie să muncim și pe plan fizic.

Asamoah a jucat foarte bine, mi-a plăcut. Și Kovacic mi-a plăcut, și Machado. Ei au doar câteva zile cu noi. Sunt mulțumit de cum decurg lucrurile. Avem nevoie de transferuri, e clar.

Pentru a putea face un sezon bun ne trebuie un lot consistent. Am înțeles că zilele următoare mai vin 2-3 jucători, sunt cei pe care eu i-am văzut și mi-au plăcut”, a declarat Adrian Mutu după prima înfrângere în stagiul de pregătire din Slovenia.

Reacția lui Adrian Mititelu Junior: „Nu e ușor să luăm jucători buni din Europa”

De cealaltă parte, s-a declarat încântat de evoluția echipei și l-a asigurat pe tehnician că depune toate eforturile pentru a-i construi un lot cu care să facă față pe prima scenă a fotbalului românesc. Misiunea nu este, însă, deloc ușoară.

„A fost un joc bun, am jucat împotriva locului 4 din Croația. Am condus până în minutul 80. Chiar îmi place cum se mișcă echipa. Am avut doar o săptămână de pregătire fizică, ne mișcăm chiar ok.

Asamoah este un jucător bun, să vedem cum va evolua în Liga 1. O să mai vină 3-4 jucători și atunci vom avea un lot complet și competitiv. Cu siguranță o să vină, sunt negocieri intense de o lună. Nu e ușor să luăm jucători buni din Europa.

Marți vine un mijlocaș lateral cu experiență, apoi doi atacanți. Mi-a plăcut de portarul ăsta austriac (n.r. Armin Gremsl), acum să vedem. Mai sunt câteva meciuri amicale.

În timpul meciului am discutat și cu tata, cu anumiți impresari. Le-am transmis cum a evoluat echipa. Tata e ok, e puternic”, a explicat tânărul care administrează clubul până la eliberarea tatălui său.