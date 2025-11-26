Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut sau Lixandru. „Dacă FCSB vrea să prindă play-off-ul…”. Misterul Tavi Popescu, lămurit!

ADVERTISEMENT

Adi Mutu a pus lupa pe echipa lui FCSB în meciul cu Petrolul și a ajuns la concluzia că fosta campioană este în pericol chiar să rateze locurile de play-off.

Verdictul lui Adi Mutu după FCSB – Petrolul 1-1: „Riscă play-off-ul!”

FCSB a remizat 1-1 cu Petrolul în etapa 17 de SuperLiga. Roș-albaștrii au condus cu 1-0 prin golul lui Stoian (minutul 11), titularizat după suspendarea lui Daniel Bîrligea.

„Bîrligea e foarte important, cu toate că Stoian s-a descurcat bine. În momentul în care a ieșit Stoian și a intrat Thiam, lucrurile s-au cam dat peste cap. Mie mi-a plăcut mai mult FCSB cu Stoian în față. Nu a fost nici ajutat foarte mult de Miculescu. Putea să-l ajute mai mult, să fie mai periculos.

N-au făcut un meci reușit, ca să fim drepți. Trebuiau să câștige acest meci. Aveau și palmaresul de partea lor, aveau un avantaj moral că tot timpul au câștigat în fața Petrolului. Trebuiau să accelereze mult mai mult pe final. Poate i-aș fi dat mai multe minute lui Alibec. Care, atunci când a intrat, a fost periculos. N-a fost un meci reușit al FCSB-ului. E la 21 de puncte și FCSB, dar și CFR Cluj, riscă play-off-ul”, a comentat Adrian Mutu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu a dezvăluit când poate FCSB să joace fără Șut sau Lixandru: „N-ar trebui, dacă vrea să prindă play-off-ul”

Formula de start de la FCSB cu Petrolul a surprins prin absența unui mijlocaș defensiv clasic. . Italianul s-a achitat de sarcini, iar Adrian Mutu a dezvăluit când poate să joace FCSB într-o asemenea formulă, fără un „6” veritabil.

„Pentru FCSB, depinde de meci. Într-un meci precum cel cu Petrolul, care n-a fost periculoasă pe faza ofensivă, aproape de zero – nu vorbim de gol, ci despre ce a produs Petrolul în acest meci. N-a produs absolut nimic! FCSB putea să joace și în astfel de sistem, fără număr 6 clasic.

În schimb, în alte meciuri, ar risca dacă ar folosi acest sistem. Pentru că, atunci când rămâi descoperit în fața apărării, riști foarte mult. N-o văd în meciurile tari și nu cred că ar trebui să facă asta dacă vrea să prindă play-off-ul. Riscul e mare!

Ar trebui să fie mult mai pragmatici, să se uite nu cum arată un joc, ci să se uite după puncte, pentru că de asta au nevoie în această perioadă”, a punctat Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce părere are Adi Mutu despre Tavi Popescu și ce spune despre schimbarea lui la pauză

Un alt moment important în remiza FCSB – Petrolul 1-1 În locul lui a fost introdus Adrian Șut, un defensiv de meserie. Culmea, echipa a părut mai puțin sigură în noua formulă. Adi Mutu a fost întrebat dacă el l-ar fi scos pe Tavi după prima repriză.

„Eu nu. Mie mi-a plăcut cum s-a mișcat în prima repriză. Era activ, avea o reacție bună după pierderea mingii. Chiar dacă a pierdut-o de câteva ori, cel puțin a avut reacție și încerca să o recupereze. Golul e practic făcut de el. Eu i-aș fi dat mai multe șanse. Dacă tot îl scoți după 45 de minute, bineînțeles că îl lucrezi și la moral, nu reușește să prindă încredere.

Eu cred că are nevoie de minute și de mai multă încredere. Pentru că e un jucător de mare talent, care oricând poate să destabilizeze orice apărare are în față. Îmi aduc aminte că a avut un moment foarte bun acum vreo două sezoane, când dădea și goluri și a făcut niște meciuri extraordinare. În momentele acelea, încrederea în jurul era foarte mare, îl susțineau. Și el atunci a reușit să joace cel mai bun fotbal al lui.

Acum, n-a făcut o repriză extraordinară, dar nici una foarte slabă. A fost mai degrabă către o repriză bună și tot a fost schimbat imediat. E greu pentru el să-și revină în astfel de condiții”, a explicat Adrian Mutu.